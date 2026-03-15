Résultat de l'élection municipale 2026 au Raincy : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Raincy [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Raincy sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Raincy.
L'actu des élections municipales 2026 au Raincy
13:46 - Les impôts locaux ont-ils baissé au Raincy avant ces municipales 2026 ?
Au Raincy, en matière d'impôts locaux, le montant moyen versé par foyer fiscal a représenté 1 244 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 1 666 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 31,14 % en 2024 (contre 15,65 % en 2020). Cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 567 700 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 9,76495 millions d'euros engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 27,92 %. Cette taxe se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection au Raincy
Il peut s'avérer instructif d'examiner les résultats du dernier scrutin municipal au Raincy. Dès le premier tour, Jean-Michel Genestier (Divers droite) a pris la première place en obtenant 35,57% des suffrages. À sa poursuite, Claire Gizard (Divers droite) a recueilli 718 suffrages en sa faveur (19,01%). David Pereira (Union du centre) était troisième, réunissant 18,03% des voix. Un large écart. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Jean-Michel Genestier l'a finalement emporté avec 1 882 voix (50,33%), face à Claire Gizard qui a obtenu 36,18% des électeurs et Pierre Marie Salle obtenant 13,47% des votes. La domination de la liste 'Reussir le raincy - majorite municipale' s'est amplifiée, conduisant à un triomphe éclatant et sans appel. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Bien que Claire Gizard ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 635 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. La formation minoritaire est confrontée au défi d'unir plus largement dès le premier tour aujourd'hui, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote au Raincy ?
Les 11 bureaux de vote de l'agglomération du Raincy sont accessibles de 8 heures à 20 heures pour permettre aux habitants de décider. Les élections municipales sont l'occasion pour les votants du Raincy de s'exprimer sur la manière dont est régie leur commune. Au Raincy comme ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Pour mémoire, c'est Jean-Michel Genestier qui a conquis la mairie au deuxième tour en 2020. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste de ceux qui aimeraient diriger la commune après les municipales 2026 au Raincy est mise à disposition ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Raincy
|Tête de listeListe
|
Jean-Michel Genestier
Liste divers droite
REUSSIR LE RAINCY
|
|
Marie-Thérèse Cordonnier
Liste Divers
Raincy en actions
|
|
Nicolas Rondepierre
Liste des Républicains
Notre Raincy ensemble
|
|
Pierre Marie Salle
Liste divers droite
Raincy préservé
|
|
Corinne Raoult
Liste divers droite
Vivre le Raincy
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Genestier (25 élus) Reussir le raincy - majorite municipale
|1 882
|50,33%
|
|Claire Gizard (6 élus) Tous pour le raincy
|1 353
|36,18%
|
|Pierre Marie Salle (2 élus) Union pour le raincy
|504
|13,47%
|
|Participation au scrutin
|Le Raincy
|Taux de participation
|38,23%
|Taux d'abstention
|61,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 899
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Genestier Reussir le raincy - majorite municipale
|1 343
|35,57%
|Claire Gizard Tous pour le raincy
|718
|19,01%
|David Pereira Partageons demain
|681
|18,03%
|Pierre Marie Salle Union pour le raincy
|573
|15,17%
|Eric Raoult Pour l'amour du raincy
|460
|12,18%
|Participation au scrutin
|Le Raincy
|Taux de participation
|38,63%
|Taux d'abstention
|61,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 939
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Genestier (26 élus) Réussir le raincy
|3 429
|54,35%
|
|Eric Raoult (6 élus) L'union pour le raincy avec l'opposition nationale avec votre maire, protégeons notre ville
|2 265
|35,90%
|
|Stéphane Lapidus (1 élu) Le raincy à venir
|615
|9,74%
|
|Participation au scrutin
|Le Raincy
|Taux de participation
|60,50%
|Taux d'abstention
|39,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Nombre de votants
|6 435
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Raoult L'union pour le raincy avec l'opposition nationale avec votre maire, protégeons notre ville
|1 984
|32,88%
|Jean-Michel Genestier Réussir le raincy
|1 941
|32,16%
|Roger Bodin Ensemble pour le raincy-roger bodin
|1 254
|20,78%
|Stéphane Lapidus Le raincy à venir
|855
|14,16%
|Participation au scrutin
|Le Raincy
|Taux de participation
|58,34%
|Taux d'abstention
|41,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,74%
|Nombre de votants
|6 204
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