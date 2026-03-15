Résultat de l'élection municipale 2026 au Raincy : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Raincy

Tête de listeListe
Jean-Michel Genestier
Jean-Michel Genestier Liste divers droite
REUSSIR LE RAINCY
  • Jean-Michel Genestier
  • Sonia Beaufremez
  • Montasser Charni
  • Annie Sonrier
  • Thomas Vautrin
  • Rozi Miloti
  • Michael Royer
  • Maria Ucci
  • Walter Stefano
  • Marie-Claude Demandre
  • Azeddine Dellal
  • Carine Strippe
  • Eric Bassogog
  • Mylène Ickowicz
  • Pierre Delecluse
  • Laura Tichene
  • Rachid Sardi
  • Inès Slamon-M'Limi
  • Nicolas Redon
  • Fanny Sellem
  • Bertrand Ficatier
  • Deborah Guibert
  • Jules Nivelet
  • Françoise Bitoun
  • Jérôme Bimbenet
  • Madeleine Rousseau
  • Soufiane Benmessaoud
  • Sylvie Pelmont
  • Victor Lassiege
  • Nicole Puyravaud
  • Bernard Cacace
  • Jocelyne Paignon
  • Michel Barriere
  • Chantal Rateau
  • Marc Lamblin
Marie-Thérèse Cordonnier
Marie-Thérèse Cordonnier Liste Divers
Raincy en actions
  • Marie-Thérèse Cordonnier
  • Aristide Plassoux
  • Ginette Contrastin
  • Didier Gervais
  • Marie-Claude Frossard
  • Jean Tchantcho
  • Charlotte Fougere
  • Mickaël Graczyk
  • Andrée Lachat
  • Enzo Gdanski
  • Rose Tchouafet
  • Axel Gervais
  • Françoise Leger
  • Philippe Das Neves
  • Lobna Chaieb
  • Guy Contrastin
  • Corinne Goudeman
  • Vincent Ortiz
  • Marie Bonini
  • Jacques Zouari
  • Françoise Jourdain
  • Patrice Magdelain
  • Anne-Marie Gay
  • Olivier Saint-Croix
  • Monique Crouzier
  • Gérard Le Gal
  • Christiane Meynieux
  • Guillaume Van Der Meersh
  • Suzanne Barbier
  • Pierre Mardesic
  • Téclaire Ndouandi
  • François Tchatchoua
  • Chantal Jeandidier
  • Denis Husset
  • Françoise Tisserand
Nicolas Rondepierre
Nicolas Rondepierre Liste des Républicains
Notre Raincy ensemble
  • Nicolas Rondepierre
  • Patricia Bizouerne
  • David Pereira
  • Nathalie Ribemont
  • Nicolas Cuadrado
  • Lydia Tcharlaian
  • Michel Nugues
  • Patricia Djossouvi
  • Régis Lefèvre
  • Monique Marginier
  • Julien Bette
  • Isabelle Nizard
  • Xavier Juin
  • Yaël Azoulay
  • Josué Kwetukala
  • Paula Lapczuk
  • Pascal Guengant
  • Corinne Lorenzi
  • Didier Belot
  • Eulalie Haouam
  • Jean Calcagni
  • Isabelle Zerad
  • Gérard Lepont
  • Claire Gizard
  • Raphaël Uzan
  • Amélia Morise--Zambrano
  • Syvain Debocq
  • Arlette Acoca
  • Xavier de Guerry
  • Rosa Calvi
  • Salvatore Fichera
  • Elisabeth Rakovsky
  • Richard Achache
  • Noëlle Sulpis
  • Jacques Despert
Pierre Marie Salle
Pierre Marie Salle Liste divers droite
Raincy préservé
  • Pierre Marie Salle
  • Marine Gaultier
  • Serge-Henry Nora
  • Cécile Nguyen
  • Patrick Dazzan
  • Nadine Morel
  • Albert Szlachter
  • Rouguiata Soumah
  • Gilles Blery
  • Silvia Garrido de la Hoz
  • Sylvain Mezin
  • Pascale Dray
  • Luis Goncalves
  • Catherine Bouvard
  • Frédéric Mercier
  • Oceane Djari
  • Julie Gary
  • Asmae Tazi
  • Victor Bangoura
  • Naouale Bouchaakaka
  • Antoine Guillet
  • Iris Plouvier
  • Kevin Moneger
  • Julie Seroussi
  • Simon Bensahkoun
  • Constance Blery
  • Michel Cuinier
  • Anne Thiebaud
  • Jerome Boissin
  • Anne Charles
  • Alexandre Paris
  • Catherine Cabes
  • Didier Magnan
  • Martine Molodzoff
  • Didier Blondeau
Corinne Raoult
Corinne Raoult Liste divers droite
Vivre le Raincy
  • Corinne Raoult
  • Grégory Wycisk
  • Pauline Amsellem
  • Ary Abitboul
  • Celine Aflalo
  • Jean-Michel Janowski
  • Lise Pougeau
  • Maxime Das Neves
  • Yasmine Kahlouche
  • Yves Barsacq
  • Sophie Nataf
  • Jimmy Gurhem
  • Sophie Surier
  • Sylvain Guettman
  • Celine Bokobza Zaffran
  • Gary Abitbol
  • Maryline Serre
  • François Mège
  • Sandrine Ladisa
  • Jonathan Loria
  • Isabelle Galland
  • Daniel Odesser
  • Catherine Faguier
  • Philippe Saintin
  • Ruth Loria
  • Kylian Gerard
  • Myriam Barbosa
  • Simon Benitah
  • Francoise Trecult
  • Jacky Benoni
  • Florence Bazzi
  • Francis Godfroid
  • Tania Abitbol
  • Sydney Hazan
  • Floriane Guillot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Genestier
Jean-Michel Genestier (25 élus) Reussir le raincy - majorite municipale 		1 882 50,33%
  • Jean-Michel Genestier
  • Véronique Dejieux
  • Montasser Charni
  • Chantal Rateau
  • Michel Nugues
  • Sabine Lauzanne
  • Pascal Guengant
  • Arlette Acoca
  • Nicolas Redon
  • Patricia Bizouerne
  • Gilbert Minelli
  • Marie-Thérèse Cordonnier
  • Didier Belot
  • Audrey Prigent
  • Thomas Vautrin
  • Sonia Beaufremez-Galeyrand
  • Steve Egounleti
  • Sandrine Ladisa
  • Michel Barriere
  • Annie Sonrier
  • Marc Lamblin
  • Noëlle Sulpis
  • Sacha Caudron
  • Fabienne Guenoux
  • Didier Gervais
Claire Gizard
Claire Gizard (6 élus) Tous pour le raincy 		1 353 36,18%
  • Claire Gizard
  • David Pereira
  • Anne De Guerry
  • Nicolas Rondepierre
  • Nathalie Ribemont
  • Nicolas Cuadrado
Pierre Marie Salle
Pierre Marie Salle (2 élus) Union pour le raincy 		504 13,47%
  • Pierre Marie Salle
  • Corinne Raoult
Participation au scrutin Le Raincy
Taux de participation 38,23%
Taux d'abstention 61,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 899

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Genestier
Jean-Michel Genestier Reussir le raincy - majorite municipale 		1 343 35,57%
Claire Gizard
Claire Gizard Tous pour le raincy 		718 19,01%
David Pereira
David Pereira Partageons demain 		681 18,03%
Pierre Marie Salle
Pierre Marie Salle Union pour le raincy 		573 15,17%
Eric Raoult
Eric Raoult Pour l'amour du raincy 		460 12,18%
Participation au scrutin Le Raincy
Taux de participation 38,63%
Taux d'abstention 61,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 939

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Genestier
Jean-Michel Genestier (26 élus) Réussir le raincy 		3 429 54,35%
  • Jean-Michel Genestier
  • Véronique Dejieux
  • Bernard Cacace
  • Patricia Bizouerne
  • Michel Barriere
  • Chantal Rateau
  • Roger Bodin
  • Noëlle Sulpis
  • Gilbert Minelli
  • Cécile Muller-Thinnes
  • Pierre-Yves Menegoz
  • Sophie Mirabel-Larroque
  • José Cesar
  • Arlette Constant-Acoca
  • Christian Pillon
  • Elisabeth Rakovsky
  • Lionel Morandini
  • Mariannick Pepin
  • Steve Egounleti
  • Sabine Lauzanne
  • Ghislain Guala
  • Houda Hallak-Sabra
  • Gabriel Daty
  • Salomé Sery
  • Kamal Aggoun
  • Annie Sonrier
Eric Raoult
Eric Raoult (6 élus) L'union pour le raincy avec l'opposition nationale avec votre maire, protégeons notre ville 		2 265 35,90%
  • Eric Raoult
  • Laura Haddad
  • Montasser Charni
  • Virginie Tonnellier
  • Pierre-Marie Salle
  • Marjorie Morise
Stéphane Lapidus
Stéphane Lapidus (1 élu) Le raincy à venir 		615 9,74%
  • Stéphane Lapidus
Participation au scrutin Le Raincy
Taux de participation 60,50%
Taux d'abstention 39,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Nombre de votants 6 435

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Raoult
Eric Raoult L'union pour le raincy avec l'opposition nationale avec votre maire, protégeons notre ville 		1 984 32,88%
Jean-Michel Genestier
Jean-Michel Genestier Réussir le raincy 		1 941 32,16%
Roger Bodin
Roger Bodin Ensemble pour le raincy-roger bodin 		1 254 20,78%
Stéphane Lapidus
Stéphane Lapidus Le raincy à venir 		855 14,16%
Participation au scrutin Le Raincy
Taux de participation 58,34%
Taux d'abstention 41,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,74%
Nombre de votants 6 204

Villes voisines du Raincy

En savoir plus sur Le Raincy