Résultat de l'élection municipale 2026 au Raincy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Raincy

Le deuxième tour des élections municipales au Raincy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Michel Genestier
Jean-Michel Genestier Liste divers droite
REUSSIR LE RAINCY
  • Jean-Michel Genestier
  • Sonia Beaufremez
  • Montasser Charni
  • Corinne Raoult
  • Pierre Marie Salle
  • Annie Sonrier
  • Thomas Vautrin
  • Rozi Miloti
  • Michael Royer
  • Maria Ucci
  • Walter Stefano
  • Marie-Claude Demandre
  • Gilles Blery
  • Carine Strippe
  • Azeddine Dellal
  • Mylène Ickowicz
  • Eric Bassogog
  • Laura Tichene
  • Pierre Delecluse
  • Pauline Amsellem
  • Rachid Sardi
  • Inès Slamon-M'Limi
  • Nicolas Redon
  • Fanny Sellem
  • Bertrand Ficatier
  • Deborah Guibert
  • Serge-Henry Nora
  • Madeleine Rousseau
  • Jules Nivelet
  • Nicole Puyravaud
  • Jérôme Bimbenet
  • Jocelyne Paignon
  • Michel Barriere
  • Chantal Rateau
  • Bernard Cacace
Nicolas Rondepierre
Nicolas Rondepierre Liste des Républicains
Notre Raincy ensemble
  • Nicolas Rondepierre
  • Patricia Bizouerne
  • David Pereira
  • Nathalie Ribemont
  • Nicolas Cuadrado
  • Lydia Tcharlaian
  • Michel Nugues
  • Patricia Djossouvi
  • Régis Lefèvre
  • Monique Marginier
  • Julien Bette
  • Isabelle Nizard
  • Xavier Juin
  • Yaël Azoulay
  • Josué Kwetukala
  • Paula Lapczuk
  • Pascal Guengant
  • Corinne Lorenzi
  • Didier Belot
  • Eulalie Haouam
  • Jean Calcagni
  • Isabelle Zerad
  • Gérard Lepont
  • Claire Gizard
  • Raphaël Uzan
  • Amélia Morise--Zambrano
  • Syvain Debocq
  • Arlette Acoca
  • Xavier de Guerry
  • Rosa Calvi
  • Salvatore Fichera
  • Elisabeth Rakovsky
  • Richard Achache
  • Noëlle Sulpis
  • Jacques Despert

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Raincy

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas RONDEPIERRE
Nicolas RONDEPIERRE (Ballotage) Notre Raincy ensemble 		2 180 43,25%
Jean-Michel GENESTIER
Jean-Michel GENESTIER (Ballotage) REUSSIR LE RAINCY 		1 764 35,00%
Pierre Marie SALLE
Pierre Marie SALLE Raincy préservé 		417 8,27%
Marie-Thérèse CORDONNIER
Marie-Thérèse CORDONNIER Raincy en actions 		366 7,26%
Corinne RAOULT
Corinne RAOULT Vivre le Raincy 		313 6,21%
Participation au scrutin Le Raincy
Taux de participation 51,49%
Taux d'abstention 48,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 5 297

Source : ministère de l’Intérieur

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