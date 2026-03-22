Résultat de l'élection municipale 2026 au Raincy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Raincy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Raincy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Raincy.
L'actu des élections municipales 2026 au Raincy
11:51 - Que disaient les résultats des municipales au Raincy dimanche dernier ?
Lors du premier volet des municipales au Raincy, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 48,51 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. C'est Nicolas Rondepierre (Les Républicains) qui a pris une longueur d'avance avec 43,25 % des votes. Derrière, Jean-Michel Genestier (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 35,00 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Pour compléter ce tableau, avec 8,27 %, Pierre Marie Salle (Divers droite) n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. Derrière, Marie-Thérèse Cordonnier a récolté 7,26 % des suffrages, trop peu pour aller au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Raincy
Le deuxième tour des élections municipales au Raincy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Michel Genestier
Liste divers droite
REUSSIR LE RAINCY
|
|
Nicolas Rondepierre
Liste des Républicains
Notre Raincy ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Raincy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas RONDEPIERRE (Ballotage) Notre Raincy ensemble
|2 180
|43,25%
|Jean-Michel GENESTIER (Ballotage) REUSSIR LE RAINCY
|1 764
|35,00%
|Pierre Marie SALLE Raincy préservé
|417
|8,27%
|Marie-Thérèse CORDONNIER Raincy en actions
|366
|7,26%
|Corinne RAOULT Vivre le Raincy
|313
|6,21%
|Participation au scrutin
|Le Raincy
|Taux de participation
|51,49%
|Taux d'abstention
|48,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,87%
|Nombre de votants
|5 297
Source : ministère de l’Intérieur
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