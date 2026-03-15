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19:21 - Le poids démographique et économique du Raincy aux municipales Au cœur de la campagne électorale municipale, Le Raincy est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 36,09% de cadres pour 14 778 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 1 658 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 4 002 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 18,70% des résidents sont des enfants, et 28,07% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 1 840 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 16,63%, favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 46 420 €/an, la ville défend une économie équilibrée malgré les obstacles. Au Raincy, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs du Raincy ? Le parti d'extrême droite était resté en retrait lors du scrutin municipal au Raincy en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 13,66% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 29,37% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 10,58% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, au Raincy comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 21,30% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 26,49% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 44,80% lors du vote final.

16:58 - Au Raincy, l'abstention s'annonce forte aux municipales Pour ces municipales, l'envie d'aller voter au Raincy sera essentielle dans le dénouement du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 38,63 % lors des municipales de 2020, un taux inférieur aux 44,7 % du pays alors que de nombreux électeurs avaient préféré éviter les isoloirs du fait de la pandémie du coronavirus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 74,06 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 47,78 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation augmenter très nettement à 66,92 %. Juste avant, le scrutin européen avait réuni 52,59 % des citoyens locaux. En regardant l'ensemble, les données semblent constituer une localité en déficit de participation.

15:59 - Quelles leçons tirer pour l'année de la dissolution au Raincy ? Pour le tour unique des européennes de 2024 au Raincy, les votes s'étaient majoritairement orientés sur Jordan Bardella (21,30%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives au Raincy avaient ensuite placé en tête Jérôme Legavre (Union de la gauche) avec 30,81% au premier tour, devant Jean-François Perier (Rassemblement National) avec 26,49%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jérôme Legavre culminant à 55,20% des votes dans la commune. Le contexte politique du Le Raincy a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Dernière présidentielle au Raincy : les résultats qu'il faut analyser Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Le Raincy soutenaient en priorité Stéphane Testé (Ensemble !) avec 33,10% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,38% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Le Raincy choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 33,08% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 21,36%. Le second tour n'a fait que confirmer cette introduction en offrant 70,63% pour Emmanuel Macron, contre 29,37% pour de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils baissé au Raincy avant ces municipales 2026 ? Au Raincy, en matière d'impôts locaux, le montant moyen versé par foyer fiscal a représenté 1 244 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 1 666 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 31,14 % en 2024 (contre 15,65 % en 2020). Cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 567 700 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 9,76495 millions d'euros engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 27,92 %. Cette taxe se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection au Raincy Il peut s'avérer instructif d'examiner les résultats du dernier scrutin municipal au Raincy. Dès le premier tour, Jean-Michel Genestier (Divers droite) a pris la première place en obtenant 35,57% des suffrages. À sa poursuite, Claire Gizard (Divers droite) a recueilli 718 suffrages en sa faveur (19,01%). David Pereira (Union du centre) était troisième, réunissant 18,03% des voix. Un large écart. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Jean-Michel Genestier l'a finalement emporté avec 1 882 voix (50,33%), face à Claire Gizard qui a obtenu 36,18% des électeurs et Pierre Marie Salle obtenant 13,47% des votes. La domination de la liste 'Reussir le raincy - majorite municipale' s'est amplifiée, conduisant à un triomphe éclatant et sans appel. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Bien que Claire Gizard ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 635 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. La formation minoritaire est confrontée au défi d'unir plus largement dès le premier tour aujourd'hui, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.