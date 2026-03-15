Résultat municipale 2026 au Raincy (93340) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Raincy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Raincy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Raincy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas RONDEPIERRE
Nicolas RONDEPIERRE Notre Raincy ensemble 		2 180 43,25%
Jean-Michel GENESTIER
Jean-Michel GENESTIER REUSSIR LE RAINCY 		1 764 35,00%
Pierre Marie SALLE
Pierre Marie SALLE Raincy préservé 		417 8,27%
Marie-Thérèse CORDONNIER
Marie-Thérèse CORDONNIER Raincy en actions 		366 7,26%
Corinne RAOULT
Corinne RAOULT Vivre le Raincy 		313 6,21%
Participation au scrutin Le Raincy
Taux de participation 51,49%
Taux d'abstention 48,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 5 297

Source : ministère de l’Intérieur

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