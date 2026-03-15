Résultat de l'élection municipale 2026 au Relecq-Kerhuon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Relecq-Kerhuon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Relecq-Kerhuon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Relecq-Kerhuon.
L'actu des élections municipales 2026 au Relecq-Kerhuon
13:46 - Laurent PÉRON a-t-il contenu les impôts locaux au Relecq-Kerhuon ?
En termes d'impôts locaux au Relecq-Kerhuon, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 962 euros en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 1 028 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 39,25 % en 2024 (contre près de 21,28 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 150 130 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 3,61875 millions d'euros (3 618 750 € très exactement) enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 20,85 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la structure des ressources.
11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales au Relecq-Kerhuon ?
Au Relecq-Kerhuon, lors des élections municipales il y a six ans, les résultats ont fourni un panorama précis des dynamiques politiques locales. À l'occasion du premier vote, Laurent Péron (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en récoltant 1 773 bulletins (46,92%). Deuxième, Jean-Marie Fourmantin (La République en marche) a obtenu 1 018 suffrages en sa faveur (26,94%). Une différence considérable. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Laurent Péron l'a finalement emporté avec 46,08% des bulletins, face à Marie Quetier rassemblant 1 022 électeurs (27,46%) et Jean-Marie Fourmantin avec 26,44% des votes. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Bien que Marie Quetier ait puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 4 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Le candidat étiqueté Divers gauche a certainement bénéficié des votes des listes de gauche. L'opposition se doit absolument de rassembler davantage dès le premier tour aujourd'hui, tandis que la majorité sortante, elle, veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales au Relecq-Kerhuon
Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les électeurs du Relecq-Kerhuon de s'exprimer sur la façon dont est régie leur ville. Au Relecq-Kerhuon et ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Quel candidat ou candidate succédera à Laurent Péron (Divers gauche), qui a conquis la mairie en 2020 au second tour ? Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est consultable ci-dessous. A noter que les 11 bureaux de vote de la commune du Relecq-Kerhuon ferment leurs portes à 18 h pour le dépouillement. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats du premier tour des élections au Relecq-Kerhuon dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Relecq-Kerhuon
|Tête de listeListe
|
Erwan L'Eost
Liste Divers
Le Renouveau Kerhorre-Alternative Citoyenne
|
|
Jean-Philippe Pons
Liste divers gauche
LE RELECQ-KERHUON POUR TOUS
|
|
Laurent Péron
Liste d'union à gauche
L'UNION POUR LE RELECQ-KERHUON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Péron (25 élus) L'union pour le relecq-kerhuon
|1 715
|46,08%
|
|Marie Quetier (4 élus) Vert le relecq-kerhuon
|1 022
|27,46%
|
|Jean-Marie Fourmantin (4 élus) Marchons pour le relecq-kerhuon !
|984
|26,44%
|
|Participation au scrutin
|Le Relecq-Kerhuon
|Taux de participation
|40,34%
|Taux d'abstention
|59,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 784
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Péron L'union pour le relecq-kerhuon
|1 773
|46,92%
|Jean-Marie Fourmantin Marchons pour le relecq-kerhuon !
|1 018
|26,94%
|Marie Quetier Vert le relecq-kerhuon
|987
|26,12%
|Participation au scrutin
|Le Relecq-Kerhuon
|Taux de participation
|41,15%
|Taux d'abstention
|58,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 863
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yohann Nedelec (27 élus) L'union pour le relecq kerhuon
|3 631
|62,34%
|
|Noelle Berrou-Gallaud (6 élus) Ensemble batissons notre futur
|2 193
|37,65%
|
|Participation au scrutin
|Le Relecq-Kerhuon
|Taux de participation
|66,50%
|Taux d'abstention
|33,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,32%
|Nombre de votants
|6 024
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