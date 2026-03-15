Résultat de l'élection municipale 2026 au Relecq-Kerhuon : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Relecq-Kerhuon

Tête de listeListe
Erwan L'Eost
Erwan L'Eost Liste Divers
Le Renouveau Kerhorre-Alternative Citoyenne
  • Erwan L'Eost
  • Servane Metzger-Corrigou
  • Mathieu Le Boursicaud
  • Marianne Abaziou
  • Thierry Peyrebesse
  • Maryvonne Guilloto
  • Alain Kerhascoët
  • Gwenaelle Kerneis
  • Éric Le Gall
  • Françoise Madec
  • Malo Janeiro-Fortes--Couillandre
  • Safia Sylla
  • Alban Simier
  • Nathalie Laot
  • Joël Le Bihan
  • Marion Dezeix
  • Jacques Pouliquen
  • Audrey Ferdinand
  • Philippe Henry
  • Danielle Salaun
  • Loïc Gogé
  • Sandrine Garzetti
  • Raphael Sleiman
  • Béatrice Guellec
  • Vincent Membrinez
  • Hélène Roehrig
  • Vincent Le Pogam
  • Anne-Sophie Jestin
  • Cyrille Hardy
  • Gabriela-Violeta Athéa
  • Jean-Marie Fourmantin
  • Anne-Françoise Guillerm
  • Auguste Autret
  • Renée Louarn
  • Georges Barbier
Jean-Philippe Pons
Jean-Philippe Pons Liste divers gauche
LE RELECQ-KERHUON POUR TOUS
  • Jean-Philippe Pons
  • Marie Quétier
  • Pascal Grimaldi
  • Sandrine Béruard
  • Jean-Marc Dincuff
  • Solène Hug-Léon
  • David Menager
  • Marie Nedellec
  • Antoine Hache
  • Marie-Christine Da Rocha
  • Kévin Cadiou
  • Karine Le Bris
  • Joan Hug
  • Kristelle Meurzec
  • Julien Guizouarn
  • Anna Faujour
  • Saïd Boudjaja
  • Gaëlle Postec
  • Damien Le Guyader
  • Coralie Picard
  • Florian Nauleau
  • Juliette Picaud-Prigent
  • Glenn Grandin-Martin
  • Magali Ravise
  • André Le Roux
  • Cécile Leresteux
  • Anthony Nucera
  • Alice Le Roux
  • Benjamin Prato
  • Marlène Rea
  • Jean-Marie Jouan
  • Sophie Thomas
  • Matthieu Le Roux
Laurent Péron
Laurent Péron Liste d'union à gauche
L'UNION POUR LE RELECQ-KERHUON
  • Laurent Péron
  • Claude Bournot-Gallou
  • Philippe Morvan
  • Rachel Nicolas
  • Patrick Péron
  • Véronique Le Bihan
  • Samuel Galic
  • Sandrine Dinasquet
  • Bertrand Bianic
  • Mouna Sahli
  • Ronan Le Berre
  • Anne-Sophie Masson
  • Larry Réa
  • Chantal Boulic
  • Daniel Ollivier
  • Audrey Gemehl
  • Dominique Madec
  • Béatrice Treguer
  • François Lagain
  • Monique Mévellec-Sithamma
  • Patrice Kervran
  • Chantal Jamet
  • Renaud Sarrabezolles
  • Elia Merrien
  • Pierre-Yves Liziar
  • Pauline Berthouloux
  • Jérémy Quentel
  • Annie Calvez-Réa
  • Romain Le Moal
  • Isabelle Mazelin
  • Jacky Gallou
  • Pauline Lavergne
  • Pascal Segalen
  • Danièle Lagathu
  • Bernard Calvez

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Péron
Laurent Péron (25 élus) L'union pour le relecq-kerhuon 		1 715 46,08%
  • Laurent Péron
  • Claude Bournot-Gallou
  • Tom Helies
  • Pauline Lavergne
  • Philippe Morvan
  • Isabelle Mazelin
  • Jean-Marc Dincuff
  • Monique Mévellec-Sithamma
  • Pierre-Yves Liziar
  • Chantal Boulic
  • Ronan Le Berre
  • Mouna Serrurier-Sahli
  • Larry Rea
  • Johanna Martin
  • Daniel Ollivier
  • Angélique De Cecco
  • Renaud Sarrabezolles
  • Annie Calvez
  • Patrick Peron
  • Véronique Le Bihan
  • Jérémy Quentel
  • Danièle Lagathu
  • Boris Desbureaux
  • Chantal Cadiou
  • Bertrand Bianic
Marie Quetier
Marie Quetier (4 élus) Vert le relecq-kerhuon 		1 022 27,46%
  • Marie Quetier
  • Romuald Hubert
  • Marion Maquinghem
  • Thierry Bourhis
Jean-Marie Fourmantin
Jean-Marie Fourmantin (4 élus) Marchons pour le relecq-kerhuon ! 		984 26,44%
  • Jean-Marie Fourmantin
  • Armelle Coffin
  • Georges Charles Yves Barbier
  • Laurence Garrigues Kerhascoet
Participation au scrutin Le Relecq-Kerhuon
Taux de participation 40,34%
Taux d'abstention 59,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 784

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Péron
Laurent Péron L'union pour le relecq-kerhuon 		1 773 46,92%
Jean-Marie Fourmantin
Jean-Marie Fourmantin Marchons pour le relecq-kerhuon ! 		1 018 26,94%
Marie Quetier
Marie Quetier Vert le relecq-kerhuon 		987 26,12%
Participation au scrutin Le Relecq-Kerhuon
Taux de participation 41,15%
Taux d'abstention 58,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 863

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yohann Nedelec
Yohann Nedelec (27 élus) L'union pour le relecq kerhuon 		3 631 62,34%
  • Yohann Nedelec
  • Isabelle Mazelin
  • Renaud Sarrabezolles
  • Marie-Laure Garnier
  • Laurent Peron
  • Claude-Laurence Bournot-Gallou
  • Alain Kerdevez
  • Marie-Christine Mahmutovic
  • Pierre-Yves Liziar
  • Marie-Thérèse Creachcadec
  • Johan Richard
  • Madeleine Chevalier
  • Larry Rea
  • Danièle Lagathu
  • Patrick Peron
  • Chantal Guittet
  • Eric Chambaudie
  • Annie Calvez
  • Thomas Helies
  • Jocelyne Le Guen
  • Thierry Bourhis
  • Chantal Yvinec
  • Ronan Kervrann
  • Jocelyne Vilmin
  • Vincent Bastien
  • Mylène Moal
  • Raymond Aveline
Noelle Berrou-Gallaud
Noelle Berrou-Gallaud (6 élus) Ensemble batissons notre futur 		2 193 37,65%
  • Noelle Berrou-Gallaud
  • Auguste Autret
  • Annick Bertault
  • Gérard Bourcellier
  • Alice Delafoy
  • Alain Salaun
Participation au scrutin Le Relecq-Kerhuon
Taux de participation 66,50%
Taux d'abstention 33,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,32%
Nombre de votants 6 024

Villes voisines du Relecq-Kerhuon

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