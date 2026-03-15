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19:21 - Le Relecq-Kerhuon et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux La composition démographique et socio-économique du Relecq-Kerhuon définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des municipales. La répartition démographique peut agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 18,33% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 8,54% sont des personnes âgées. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 29,17%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,07%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,87%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (50,24%), témoignent d'une population instruite au Relecq-Kerhuon, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Quelle percée du RN au Relecq-Kerhuon aux élections de 2026 ? Le parti d'extrême droite enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale au Relecq-Kerhuon en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen obtenait 14,19% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 23,31% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 8,94% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, au Relecq-Kerhuon comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 18,56% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 20,40% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 24,64% lors du vote final.

16:58 - La commune du Relecq-Kerhuon plutôt mobilisée lors des élections Pour ces municipales, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote au Relecq-Kerhuon sera capitale dans le dénouement du scrutin. Les archives de 2020 indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 58,85 % du corps électoral (un niveau conforme aux 55,3 % du pays) alors que de nombreux électeurs avaient choisi de rester à la maison en raison de la pandémie du Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est en revanche élevé à 22,31 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 42,42 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 26,29 %, loin des 46,97 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Que retenir pour l'année de la dissolution au Relecq-Kerhuon ? Lors des élections européennes, le résultat au Relecq-Kerhuon s'était figé autour de la liste menée par Raphaël Glucksmann (25,52%), challengée par la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (18,56%) et Valérie Hayer (18,35%). Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants du Le Relecq-Kerhuon plébiscitaient ensuite Gladys Grelaud (Union de la gauche) avec 39,03% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Graziella Melchior (Majorité présidentielle), avec 75,36%. La physionomie politique du Le Relecq-Kerhuon a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme un territoire de sensibilité de gauche.

14:57 - Le Relecq-Kerhuon : des résultats éminemment instructifs dans les urnes il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Le Relecq-Kerhuon portaient leur choix sur Nathalie Sarrabezolles (Nupes) avec 37,88% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Graziella Melchior (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,80%. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Le Relecq-Kerhuon votaient précédemment en priorité pour Emmanuel Macron (35,24%), devant Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 21,31%. Lors de la finale de l'élection au Le Relecq-Kerhuon, les électeurs accordaient 76,69% pour Emmanuel Macron, contre 23,31% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Le Relecq-Kerhuon comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Laurent PÉRON a-t-il contenu les impôts locaux au Relecq-Kerhuon ? En termes d'impôts locaux au Relecq-Kerhuon, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 962 euros en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 1 028 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 39,25 % en 2024 (contre près de 21,28 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 150 130 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 3,61875 millions d'euros (3 618 750 € très exactement) enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 20,85 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la structure des ressources.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales au Relecq-Kerhuon ? Au Relecq-Kerhuon, lors des élections municipales il y a six ans, les résultats ont fourni un panorama précis des dynamiques politiques locales. À l'occasion du premier vote, Laurent Péron (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en récoltant 1 773 bulletins (46,92%). Deuxième, Jean-Marie Fourmantin (La République en marche) a obtenu 1 018 suffrages en sa faveur (26,94%). Une différence considérable. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Laurent Péron l'a finalement emporté avec 46,08% des bulletins, face à Marie Quetier rassemblant 1 022 électeurs (27,46%) et Jean-Marie Fourmantin avec 26,44% des votes. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Bien que Marie Quetier ait puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 4 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Le candidat étiqueté Divers gauche a certainement bénéficié des votes des listes de gauche. L'opposition se doit absolument de rassembler davantage dès le premier tour aujourd'hui, tandis que la majorité sortante, elle, veillera à empêcher toute union de ses adversaires.