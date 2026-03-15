Résultat municipale 2026 au Relecq-Kerhuon (29480) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Relecq-Kerhuon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Relecq-Kerhuon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Relecq-Kerhuon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Erwan L'EOST
Erwan L'EOST (26 élus) Le Renouveau Kerhorre-Alternative Citoyenne 		3 071 56,10%
  • Erwan L'EOST
  • Servane METZGER-CORRIGOU
  • Mathieu LE BOURSICAUD
  • Marianne ABAZIOU
  • Thierry PEYREBESSE
  • Maryvonne GUILLOTO
  • Alain KERHASCOËT
  • Gwenaelle KERNEIS
  • Éric LE GALL
  • Françoise MADEC
  • Malo JANEIRO-FORTES--COUILLANDRE
  • Safia SYLLA
  • Alban SIMIER
  • Nathalie LAOT
  • Joël LE BIHAN
  • Marion DEZEIX
  • Jacques POULIQUEN
  • Audrey FERDINAND
  • Philippe HENRY
  • Danielle SALAUN
  • Loïc GOGÉ
  • Sandrine GARZETTI
  • Raphael SLEIMAN
  • Béatrice GUELLEC
  • Vincent MEMBRINEZ
  • Hélène ROEHRIG
Laurent PÉRON
Laurent PÉRON (4 élus) L'UNION POUR LE RELECQ-KERHUON 		1 348 24,63%
  • Laurent PÉRON
  • Claude BOURNOT-GALLOU
  • Philippe MORVAN
  • Rachel NICOLAS
Jean-Philippe PONS
Jean-Philippe PONS (3 élus) LE RELECQ-KERHUON POUR TOUS 		1 055 19,27%
  • Jean-Philippe PONS
  • Marie QUÉTIER
  • Pascal GRIMALDI
Participation au scrutin Le Relecq-Kerhuon
Taux de participation 58,51%
Taux d'abstention 41,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 5 630

Source : ministère de l’Intérieur

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