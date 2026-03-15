Résultat de l'élection municipale 2026 au Robert : les infos en direct

Programme de Claude Bellune à Le Robert (UNISSONS NOUS POUR FAIRE PROGRESSER LE ROBERT)

Élections Municipales

Le 15 mars 2026, les citoyens de Le Robert seront appelés à élire 35 membres du Conseil Municipal et 11 membres du Conseil de CAP NORD. Ces élections représentent une opportunité pour les habitants de s'engager activement dans la gestion de leur commune. L'implication des électeurs est cruciale pour le développement local et l'amélioration des conditions de vie.

Développement de la Ville

Le projet proposé par Claude BELLUNE vise à poursuivre le développement de Le Robert en se basant sur l'expérience et l'implication des habitants. L'amélioration du quotidien et de la qualité de vie dans les quartiers est une priorité. Ce développement s'inscrit dans la continuité des actions menées par Alfred MONTHIEUX.

Enjeux du Territoire

Les enjeux majeurs identifiés pour le territoire incluent la vétusté du réseau routier, le vieillissement de la population, et les difficultés rencontrées par la jeunesse. L'invasion des sargasses et les problèmes de transport sont également des préoccupations importantes. Une compréhension approfondie de ces enjeux est essentielle pour proposer des solutions adaptées.

Mobilisation des Citoyens

La mobilisation des citoyens est essentielle pour faire progresser Le Robert. Claude BELLUNE appelle à l'unité et à la détermination pour relever les défis de la commune. Ensemble, les habitants peuvent contribuer à un avenir meilleur pour leur ville.