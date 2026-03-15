Résultat de l'élection municipale 2026 au Robert : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Robert [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Robert sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Robert.
L'actu des élections municipales 2026 au Robert
13:46 - Le Robert touchée par la réforme fiscale avant ces élections
Alors que les impôts locaux se sont alourdis au Robert entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 23,67 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville près de 844 800 euros la même année, bien en deçà des 4,6933 millions d'euros récoltés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté au Robert atteint désormais un peu moins de 56,17 % en 2024 (contre 36,68 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage au Robert s'est établi à 860 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 807 € quatre ans auparavant.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection au Robert
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans au Robert est riche d'enseignements. À l'occasion du premier vote, Alfred Monthieux (Divers gauche) a pris les commandes en obtenant 63,06% des soutiens. Deuxième, Chantal Maignan (Divers droite) a recueilli 2 371 voix (36,93%). Cette victoire écrasante a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 au Robert, cette géographie électorale a forcément orienté les stratégies des différents camps. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera le principal enjeu pour les forces d'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Municipales au Robert : les horaires des 19 bureaux de vote
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 19 bureaux de vote du Robert sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Le premier tour des municipales 2026 se tient ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin va permettre d'élire les maires des 35 000 communes françaises. En comparaison, le 1er tour des précédentes municipales s'est tenu de façon controversée en mars 2020, en pleine pandémie de coronavirus. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste des prétendants aux municipales au Robert. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Robert
|Tête de listeListe
|
Claude Bellune
Liste divers gauche
UNISSONS NOUS POUR FAIRE PROGRESSER LE ROBERT
|
|
Philippe Jean-Marie-Alphonsine
Liste divers gauche
AN LOT VIZION BA WOBÈ
|
|
Félix Merine
Liste divers centre
UN NOUVEAU CAP POUR LE ROBERT
|
|
Farell François-Haugrin
Liste divers gauche
POU WOBÈ PLI DOUVAN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alfred Monthieux (29 élus) Unissons nous pour faire progresser le robert
|4 049
|63,06%
|
|Chantal Maignan (6 élus) L'union des forces du robert
|2 371
|36,93%
|
|Participation au scrutin
|Le Robert
|Taux de participation
|38,26%
|Taux d'abstention
|61,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 914
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alfred Monthieux (28 élus) Unissons nous pour faire progresser le robert
|5 512
|57,14%
|
|Chantal Maignan (6 élus) Union des forces robertines
|3 544
|36,74%
|
|Lucien Sainte-Rose (1 élu) Le robert qui gagne
|590
|6,11%
|
|Participation au scrutin
|Le Robert
|Taux de participation
|56,88%
|Taux d'abstention
|43,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,97%
|Nombre de votants
|10 151
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