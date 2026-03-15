Résultat de l'élection municipale 2026 au Robert : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Robert

Tête de listeListe
Claude Bellune
Claude Bellune Liste divers gauche
UNISSONS NOUS POUR FAIRE PROGRESSER LE ROBERT
  • Claude Bellune
  • Georgette Jocelyne Rangoly
  • Nathanaël Marlet
  • Marie-Hélène Baur
  • Wiltord Harnais
  • Tania Charlotte
  • Robert Dulymbois
  • Gwladys Coler
  • Mickaël Marthely
  • Manuela Ravier
  • Daniel Labonne
  • Gina Jean-François
  • Axel Moussard Marie-Luce
  • Katleene Mondesir
  • Mickaël Randol
  • Cennie Jimenez
  • Lionel Bréna
  • Edith Catherine Milton
  • Jean-Robert Harnais
  • Nickita Jacoby-Koaly
  • Dominique Cilis
  • Clara Christelle Saint Honoré
  • Ruddy Agricole
  • Mélissa Sivatte
  • Romain Murat
  • Lyvia Legros
  • Eric Marie-Luce
  • Fabrina Raffin
  • Mickaël Votier
  • Nicole Muday
  • Victor Luce-Véronique
  • Julia Eutionnat-Lagon
  • Fabrice Brulu
  • Christiane Agricole
  • André Cledor
Philippe Jean-Marie-Alphonsine
Philippe Jean-Marie-Alphonsine Liste divers gauche
AN LOT VIZION BA WOBÈ
  • Philippe Jean-Marie-Alphonsine
  • Guylaine Horth
  • Hubert Ramathon
  • Lydie Zidée
  • Dominique Glanny
  • Laëtitia Marie-Luce
  • David Chappe
  • Anne-Sophie Vautour
  • Willy Suez-Panama
  • Franceska Honoré (lupon)
  • Kény Arneton
  • Laurie Pirer
  • William Bergoz
  • Valérie Golvet
  • Guénaël Aumis
  • Marie-Stella Lanou
  • Yanis Annonay
  • Frédérique Jean-Marie-Alphonsine
  • Pascal Bizet
  • Danielle Pastel
  • Georges Monthieux
  • Cédrine Lagin
  • Léo Négi
  • Priscilla Egarnes
  • Alain Lisima
  • Malaury Rodony
  • Xavier Joseph-Christine
  • Gisele Liroy
  • Viviès Serlan
  • Amandine Corlet
  • Diony Labejof
  • Myriam Leury
  • Charles-Cécile Labourg
  • Maryline Postdam
  • Hubert Marie-Luce
Félix Merine
Félix Merine Liste divers centre
UN NOUVEAU CAP POUR LE ROBERT
  • Félix Merine
  • Marie-Claude Lise
  • Charles Lagier
  • Nadia Marie Murat-Henry
  • Cédric Ursulet
  • Mylène Marthely
  • Jean-Louis Laventure
  • Marie-Noelle Adèle Nordin
  • Alex Golvet
  • Géraldine Christine Bolnet
  • Ethel Destin
  • Joane Christina Eridan
  • Joël Brigthon
  • Laïna Monotuka
  • Joseph Yvon Fibleuil
  • Elodie Barclais
  • Nikita Capgras
  • Sandrine Bolosier épouse Sainville
  • Rudy Charlery-Marie-Reine
  • Cyrille-Laure Julienne Thomas Hilaricus
  • Serge Dorfeans
  • Maélys Marcellin
  • Jean-Luc Mongis
  • Mylène Lonete Aliker
  • Hervé Stève Rascar
  • Caroline Bertaux
  • Ludovic Labeau
  • Rose-Gisèle Ludosky
  • Patrick Marthely
  • Claudia Rossy
  • Stanislas de Gryse
  • Auriane Amélie Jacobiere
  • Jean-Charles Legros
  • Dania Beret
  • Yves Mondesir
  • Jeanne Francine Hyat-Taye
  • Antoine Litadier
Farell François-Haugrin
Farell François-Haugrin Liste divers gauche
POU WOBÈ PLI DOUVAN
  • Farell François-Haugrin
  • Laurence Fibleuil
  • Jiovanny William
  • Monique Vautour
  • David Verneuil-Sainte-Luce
  • Clarisse Tio
  • Christian Verneuil-Sainte-Luce
  • Sandrine Vulcain
  • Denis Thimon
  • Guylène Mith-Lucien
  • Patrice Marie-Magdeleine
  • Maryse Alsif ép Rangoly
  • Olivier Lette
  • Patricia Platon
  • Jules Maximin
  • Nadine Dintimille
  • Eric Emelie
  • Joëlle Félixine ép Belloiseaux
  • Gianni Ferjul
  • Jacqueline Boutant
  • Boris Gestel
  • Marie-Eva Labeau ép Jego
  • Gaëtan Roger Alcindor
  • Yolène Danielle Arthus
  • Serge-Alain Delblond
  • Salina Brulu
  • Marius Malbert
  • Lindsay Célestine
  • Cindy François Aya
  • Dominique Persia
  • Yves-André Barclais
  • Clarissa Brena
  • Chris Nyamsi
  • Maéva Marie-Magdeleine
  • José François-Haugrin
  • Nellyta Jésoph
  • Joël Baala

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alfred Monthieux
Alfred Monthieux (29 élus) Unissons nous pour faire progresser le robert 		4 049 63,06%
  • Alfred Monthieux
  • Danielle Nomel
  • Farell Francois-Haugrin
  • Joël Christine Linord
  • Claude Bellune
  • Maryse Alsif
  • Christian Verneuil-Sainte-Luce
  • Georgette Rangoly
  • Belfort Birota
  • Laura Litadier
  • Jiovanny Georges William
  • Gwladys Coler
  • Jean-Paul Albin
  • Annie-Laure Monthieux
  • Claude-Rémy Harnais
  • Joëlle Felixine
  • Wiltord Harnais
  • Marie-Hélène Baur
  • Robert Dulymbois
  • Suze Capgras Epouse Jean-Marie
  • Nathanaël Marlet
  • Lyvia Legros
  • Jules Maximin
  • Marie-Evelyne Marie-Luce
  • Bruno Batardot
  • Gina Griffit
  • Nikita Capgras
  • Julia Glanny
  • Jonathan Anaclet
Chantal Maignan
Chantal Maignan (6 élus) L'union des forces du robert 		2 371 36,93%
  • Chantal Maignan
  • Sylvain Hoche
  • Tania Colombo
  • Félix Gineau
  • Marie-Lyne Gornelli
  • Daniel Labonne
Participation au scrutin Le Robert
Taux de participation 38,26%
Taux d'abstention 61,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 914

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alfred Monthieux
Alfred Monthieux (28 élus) Unissons nous pour faire progresser le robert 		5 512 57,14%
  • Alfred Monthieux
  • Danielle Abott Eps Nomel
  • Farell Francois-Haugrin
  • Joël Christine Jeanville Eps Linord
  • Claude Bellune
  • Francesca Savy
  • Belfort Birota
  • Quelly Lonete
  • Christian Verneuil-Sainte-Luce
  • Gwladys Coler
  • Jean-Paul Albin
  • Marlene Condoris
  • Fred Miram-Marthe-Rose
  • Laura Villet
  • Mickael Marthely
  • Marie-Evelyne Marie-Luce
  • Wiltord Harnais
  • Maryse Alsif Epse Rangoly
  • Patrice Marie-Magdeleine
  • Julia Glanny
  • Nikita Capgras
  • Marie-Helene Baur
  • Robert Dulymbois
  • Joëlle Felixine
  • Emile Garcon
  • Annie-Laure Monthieux
  • Jules Maximim
  • Lyvia Legros
Chantal Maignan
Chantal Maignan (6 élus) Union des forces robertines 		3 544 36,74%
  • Chantal Maignan
  • Jiovanny William
  • Tania Colombo
  • Sylvain Hoche
  • Sylvie Rachel-Merine
  • Felix Gineau
Lucien Sainte-Rose
Lucien Sainte-Rose (1 élu) Le robert qui gagne 		590 6,11%
  • Lucien Sainte-Rose
Participation au scrutin Le Robert
Taux de participation 56,88%
Taux d'abstention 43,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,97%
Nombre de votants 10 151

Villes voisines du Robert

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