Résultat de l'élection municipale 2026 au Robert : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Robert [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Robert sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Robert.
L'actu des élections municipales 2026 au Robert
11:52 - Que retenir des premiers résultats de la municipale 2026 au Robert ?
Dimanche dernier au Robert, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous a vu 48,49 % des inscrits se déplacer sur place. Au terme de ce vote, c'est Félix Merine (Divers centre) qui a pris la pole position en s'adjugeant 48,43 % des voix. Derrière, Farell François-Haugrin (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 25,61 %. Un écart conséquent séparait les deux candidats. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Claude Bellune (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Philippe Jean-Marie-Alphonsine, avec la nuance Divers gauche, a récolté 8,66 % des suffrages, un score insuffisant pour figurer au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Robert
Le deuxième tour des élections municipales au Robert a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Félix Merine
Liste divers centre
UN NOUVEAU CAP POUR LE ROBERT
|
|
Farell François-Haugrin
Liste divers gauche
POU WOBÈ PLI DOUVAN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Robert
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Félix MERINE (Ballotage) UN NOUVEAU CAP POUR LE ROBERT
|4 134
|48,43%
|Farell FRANÇOIS-HAUGRIN (Ballotage) POU WOBÈ PLI DOUVAN
|2 186
|25,61%
|Claude BELLUNE (Ballotage) UNISSONS NOUS POUR FAIRE PROGRESSER LE ROBERT
|1 477
|17,30%
|Philippe JEAN-MARIE-ALPHONSINE AN LOT VIZION BA WOBÈ
|739
|8,66%
|Participation au scrutin
|Le Robert
|Taux de participation
|48,49%
|Taux d'abstention
|51,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,32%
|Nombre de votants
|8 965
Source : ministère de l’Intérieur
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