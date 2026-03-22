Résultat de l'élection municipale 2026 au Robert : les résultats du 2e tour

Programme de Félix Merine à Le Robert (UN NOUVEAU CAP POUR LE ROBERT)

Engagements pour la sécurité

La liste « Un Nouveau Cap pour le Robert » s'engage à renforcer la police municipale pour améliorer la sécurité dans les quartiers. Un projet de police intercommunale sera également porté pour une meilleure protection des citoyens. Des actions concrètes seront mises en œuvre pour accompagner les aînés et les administrés les plus fragiles.

Développement de la jeunesse

Un audit immédiat des écoles sera réalisé pour programmer leur rénovation, garantissant ainsi un cadre d'apprentissage adéquat. Le Hall des Sports et les infrastructures sportives bénéficieront également de travaux pour améliorer les conditions d'accueil. L'objectif est de faire du Robert la Capitale Nautique de la Martinique et de soutenir les activités touristiques.

Actions écologiques

Des moyens seront mobilisés pour lutter efficacement contre les sargasses, en collaboration avec l'État et l'Europe. Un projet de développement, le Grand Bod l'Anne des Alizes, sera étudié après concertation avec la population. Un service communal sera créé pour accompagner les associations dans leurs initiatives écologiques.

Inclusion sociale et santé

Une stratégie sociale, de logement et de santé sera définie sur dix ans pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et lutter contre l'isolement. La prise en compte de la santé mentale sera également une priorité. Ce projet vise à renforcer l'inclusion sociale et à améliorer le cadre de vie des citoyens.