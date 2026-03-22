Résultat de l'élection municipale 2026 au Robert : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Robert

Le deuxième tour des élections municipales au Robert a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Félix Merine
Félix Merine Liste divers centre
UN NOUVEAU CAP POUR LE ROBERT
  • Félix Merine
  • Marie-Claude Lise
  • Charles Lagier
  • Nadia Marie Murat-Henry
  • Cédric Ursulet
  • Mylène Marthely
  • Jean-Louis Laventure
  • Marie-Noelle Adèle Nordin
  • Alex Golvet
  • Géraldine Christine Bolnet
  • Ethel Destin
  • Joane Christina Eridan
  • Joël Brigthon
  • Laïna Monotuka
  • Joseph Yvon Fibleuil
  • Elodie Barclais
  • Nikita Capgras
  • Sandrine Bolosier épouse Sainville
  • Rudy Charlery-Marie-Reine
  • Cyrille-Laure Julienne Thomas Hilaricus
  • Serge Dorfeans
  • Maélys Marcellin
  • Jean-Luc Mongis
  • Mylène Lonete Aliker
  • Hervé Stève Rascar
  • Caroline Bertaux
  • Ludovic Labeau
  • Rose-Gisèle Ludosky
  • Patrick Marthely
  • Claudia Rossy
  • Stanislas de Gryse
  • Auriane Amélie Jacobiere
  • Jean-Charles Legros
  • Dania Beret
  • Yves Mondesir
  • Jeanne Francine Hyat-Taye
  • Antoine Litadier
Farell François-Haugrin
Farell François-Haugrin Liste divers gauche
POU WOBÈ PLI DOUVAN
  • Farell François-Haugrin
  • Laurence Fibleuil
  • Jiovanny William
  • Monique Vautour
  • David Verneuil-Sainte-Luce
  • Clarisse Tio
  • Christian Verneuil-Sainte-Luce
  • Sandrine Vulcain
  • Denis Thimon
  • Guylène Mith-Lucien
  • Patrice Marie-Magdeleine
  • Maryse Alsif ép Rangoly
  • Olivier Lette
  • Patricia Platon
  • Jules Maximin
  • Nadine Dintimille
  • Eric Emelie
  • Joëlle Félixine ép Belloiseaux
  • Gianni Ferjul
  • Jacqueline Boutant
  • Boris Gestel
  • Marie-Eva Labeau ép Jego
  • Gaëtan Roger Alcindor
  • Yolène Danielle Arthus
  • Serge-Alain Delblond
  • Salina Brulu
  • Marius Malbert
  • Lindsay Célestine
  • Cindy François Aya
  • Dominique Persia
  • Yves-André Barclais
  • Clarissa Brena
  • Chris Nyamsi
  • Maéva Marie-Magdeleine
  • José François-Haugrin
  • Nellyta Jésoph
  • Joël Baala

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Robert

Tête de listeListe Voix % des voix
Félix MERINE
Félix MERINE (Ballotage) UN NOUVEAU CAP POUR LE ROBERT 		4 134 48,43%
Farell FRANÇOIS-HAUGRIN
Farell FRANÇOIS-HAUGRIN (Ballotage) POU WOBÈ PLI DOUVAN 		2 186 25,61%
Claude BELLUNE
Claude BELLUNE (Ballotage) UNISSONS NOUS POUR FAIRE PROGRESSER LE ROBERT 		1 477 17,30%
Philippe JEAN-MARIE-ALPHONSINE
Philippe JEAN-MARIE-ALPHONSINE AN LOT VIZION BA WOBÈ 		739 8,66%
Participation au scrutin Le Robert
Taux de participation 48,49%
Taux d'abstention 51,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,32%
Nombre de votants 8 965

Source : ministère de l’Intérieur

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