Résultat municipale 2026 au Robert (97231) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Robert a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Robert, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Robert [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Félix MERINE
Félix MERINE UN NOUVEAU CAP POUR LE ROBERT 		4 134 48,43%
Farell FRANÇOIS-HAUGRIN
Farell FRANÇOIS-HAUGRIN POU WOBÈ PLI DOUVAN 		2 186 25,61%
Claude BELLUNE
Claude BELLUNE UNISSONS NOUS POUR FAIRE PROGRESSER LE ROBERT 		1 477 17,30%
Philippe JEAN-MARIE-ALPHONSINE
Philippe JEAN-MARIE-ALPHONSINE AN LOT VIZION BA WOBÈ 		739 8,66%
Participation au scrutin Le Robert
Taux de participation 48,49%
Taux d'abstention 51,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,32%
Nombre de votants 8 965

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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