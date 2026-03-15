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19:21 - Élections au Robert : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune du Robert, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 22,69% et une densité de population de 454 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2 303 euros par mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de bénéficiaires du RSA (8,66%) met en lumière des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (13,13%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation au Robert mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,42% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Quels scores du RN au Robert avant les élections de 2026 ? Le RN n'était pas représenté sur le podium lors de l'élection municipale au Robert en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 15,70% des voix lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 65,07% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 3,67% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop limité, au Robert comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 18,51% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 8,19% pour le parti d'extrême droite. Il était ensuite éjecté du podium lors du vote final.

16:58 - Robert classée chez les abstentionnistes avant ces municipales En parallèle de cette élection municipale 2026, le niveau de la participation agira lourdement sur les résultats du Robert. La mobilisation s'élevait à 38,26 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national) alors que commençait l'épidémie de coronavirus. N'oublions pas que les élections municipales demeurent pourtant de longue date, avec les élections présidentielles, celles où les Français votent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs réuni 43,92 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 11,89 % des électeurs (soit environ 2 002 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 32,36 %, bien au-delà des 19,82 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville où la participation peine à décoller.

15:59 - Au Robert, les élections de 2024 en faveur de la droite L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Le Robert demeurait à l'époque une zone pivot, réaffirmant son ancrage historique. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 au Robert avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (18,51%), avec en deuxième position Manon Aubry qui avait récolté 17,33% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives au Robert avaient ensuite favorisé Jiovanny William (Régionaliste) avec 66,85% au premier tour, devant Philippe Edmond-Mariette (Régionaliste) avec 9,49%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jiovanny William culminant à 88,25% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Robert affichait un paysage particulier lors des dernières élections Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Le Robert choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 52,81% des voix, devant Marine Le Pen qui terminait à 15,70%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 65,07% pour Marine Le Pen, contre 34,93% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Le Robert soutenaient en priorité Jiovanny William (DVG) avec 78,30% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jiovanny William virant de nouveau en tête avec 77,62% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Le Robert s'inscrit comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Le Robert touchée par la réforme fiscale avant ces élections Alors que les impôts locaux se sont alourdis au Robert entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 23,67 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville près de 844 800 euros la même année, bien en deçà des 4,6933 millions d'euros récoltés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté au Robert atteint désormais un peu moins de 56,17 % en 2024 (contre 36,68 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage au Robert s'est établi à 860 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 807 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection au Robert La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans au Robert est riche d'enseignements. À l'occasion du premier vote, Alfred Monthieux (Divers gauche) a pris les commandes en obtenant 63,06% des soutiens. Deuxième, Chantal Maignan (Divers droite) a recueilli 2 371 voix (36,93%). Cette victoire écrasante a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 au Robert, cette géographie électorale a forcément orienté les stratégies des différents camps. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera le principal enjeu pour les forces d'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.