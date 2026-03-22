Résultat municipale 2026 au Saint (56110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Saint a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Saint, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Saint [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Natacha SANNIER
Natacha SANNIER (12 élus) LE SAINT EST À VOUS 		236 52,56%
  • Natacha SANNIER
  • Maxime LE FLOCH
  • Florence LAINE-MAËS
  • Sébastien LE GALL
  • Brigitte LE GUYADER
  • Romain BRUNOT
  • Sophie CASTIONI
  • Sammy LE GUYADER
  • Angélique CALLAC
  • Jean Yves LE MEUR
  • Myriam RIAT
  • Antonin JAGOREL
Jérôme REGNIER
Jérôme REGNIER (3 élus) LE SAINT, NOTRE COMMUNE, NOTRE AVENIR 		213 47,44%
  • Jérôme REGNIER
  • Martine TANGUY
  • William DUBECQ
Participation au scrutin Le Saint
Taux de participation 88,05%
Taux d'abstention 11,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44%
Nombre de votants 457

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale au Saint - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme REGNIER
Jérôme REGNIER (Ballotage) LE SAINT, NOTRE COMMUNE, NOTRE AVENIR 		189 43,85%
Natacha SANNIER
Natacha SANNIER (Ballotage) LE SAINT EST À VOUS 		181 42,00%
Joël BELLEC
Joël BELLEC (Ballotage) LE SAINT : reconstruire ensemble 		61 14,15%
Participation au scrutin Le Saint
Taux de participation 84,20%
Taux d'abstention 15,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Nombre de votants 437

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