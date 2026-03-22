Résultat municipale 2026 au Saint (56110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Saint a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Saint, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Saint [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Natacha SANNIER (12 élus) LE SAINT EST À VOUS
|236
|52,56%
|
|Jérôme REGNIER (3 élus) LE SAINT, NOTRE COMMUNE, NOTRE AVENIR
|213
|47,44%
|
|Participation au scrutin
|Le Saint
|Taux de participation
|88,05%
|Taux d'abstention
|11,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,44%
|Nombre de votants
|457
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale au Saint - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme REGNIER (Ballotage) LE SAINT, NOTRE COMMUNE, NOTRE AVENIR
|189
|43,85%
|Natacha SANNIER (Ballotage) LE SAINT EST À VOUS
|181
|42,00%
|Joël BELLEC (Ballotage) LE SAINT : reconstruire ensemble
|61
|14,15%
|Participation au scrutin
|Le Saint
|Taux de participation
|84,20%
|Taux d'abstention
|15,80%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,46%
|Nombre de votants
|437
Election municipale 2026 au Saint [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Saint sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Saint.
L'actu des élections municipales 2026 au Saint
18:34 - Le vote du Saint nettement ancré à droite en 2024
Les élections européennes de 2024 au Saint avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,71%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait récolté 15,94% des suffrages. Nathalie Guihot-Vieira (Rassemblement National) avait par la suite remporté le premier tour des élections législatives au Saint après la dissolution de l'Assemblée avec 35,73%. Jean-Michel Baudry (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 30,47%. Mais c'est finalement Jean-Michel Jacques (Ensemble !) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 54,60% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs du Saint a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est positionnée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.
15:57 - Le bilan des dernières élections au Saint
Les configurations politiques locales demeurent déterminées par le résultat des dernières municipales en date au Saint. Pour rappel, cette élection se caractérisait par des candidatures individuelles à l'époque et non par des listes. 13 sièges ont par ailleurs été pourvus dès le premier tour. Sandrine Le Gall a obtenu les meilleurs résultats avec 238 voix (69,79%). Juste derrière, Jérôme Regnier a obtenu 68,91% des suffrages. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 12 participants. Lors de ce second tour, Jean Le Meur a rassemblé 66,66% des voix, devançant Natacha Sannier qui a obtenu 65,56% des électeurs inscrits et Vincent Le Ny obtenant 34,79% des voix. Les résultats finaux sont restés très proches. Pour le scrutin 2026 au Saint, les citoyens sont de nouveau appelés à choisir leurs élus dans cette configuration si singulière. Le dispositif électoral particulier sans liste appartient toutefois au passé.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche au Saint pour le 2e tour ?
D'après les candidatures officielles pour le deuxième tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le match des minicipales doit donc passer par une nouvelle étape ce dimanche, avec la liste de Natacha Sannier (DIV) et la liste menée par Jérôme Regnier (DIV). Notons que Joël Bellec, qui pouvait concourir grâce à son score du premier tour, s'est finalement retiré. Accessible jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la commune du Saint permet aux citoyens de s'exprimer.
11:59 - Match serré entre Jérôme Regnier et Natacha Sannier
Dimanche dernier au Saint, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous a mobilisé 84,20 % des électeurs sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Jérôme Regnier qui s'est arrogé la première place en rassemblant 43,85 % des bulletins valides. Ensuite, Natacha Sannier s'est classée deuxième avec 42,00 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Joël Bellec est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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