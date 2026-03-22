Résultat municipale 2026 au Sappey-en-Chartreuse (38700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Sappey-en-Chartreuse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Sappey-en-Chartreuse, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Sappey-en-Chartreuse [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gildas BOUFFAUD (12 élus) Sappey 2040
|461
|57,48%
|
|Dominique ESCARON (3 élus) ENSEMBLE POUR LE SAPPEY
|341
|42,52%
|
|Participation au scrutin
|Le Sappey-en-Chartreuse
|Taux de participation
|78,25%
|Taux d'abstention
|21,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,37%
|Nombre de votants
|813
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale au Sappey-en-Chartreuse - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gildas BOUFFAUD (Ballotage) Sappey 2040
|360
|48,00%
|Dominique ESCARON (Ballotage) POUR LE SAPPEY
|269
|35,87%
|Floriane DELRUE (Ballotage) LE BON SENS
|121
|16,13%
|Participation au scrutin
|Le Sappey-en-Chartreuse
|Taux de participation
|72,57%
|Taux d'abstention
|27,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,13%
|Nombre de votants
|754
Election municipale 2026 au Sappey-en-Chartreuse [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Sappey-en-Chartreuse sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Sappey-en-Chartreuse.
L'actu des élections municipales 2026 au Sappey-en-Chartreuse
18:38 - Sappey-en-Chartreuse : retour sur les derniers scrutins en date
Lors des dernières européennes, le résultat au Sappey-en-Chartreuse s'était cristallisé autour de la liste 'Europe Ecologie' de Marie Toussaint (23,78%), devançant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (23,78%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,83%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants du Sappey-en-Chartreuse portaient leur choix sur Hugo Prevost (Union de la gauche) avec 52,04% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Hugo Prevost culminant à 52,32% des votes dans la localité. Le panorama politique du Sappey-en-Chartreuse a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait un territoire très porté vers la gauche, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme légèrement plus modérée.
15:57 - Quel était le résultat des dernières municipales au Sappey-en-Chartreuse ?
Quel bilan faut-il dresser des résultats des municipales précédentes au Sappey-en-Chartreuse ? À l'occasion du premier passage aux urnes, Dominique Escaron a dominé les débats en totalisant 344 bulletins (52,84%). À ses trousses, Gildas Bouffaud a capté 47,15% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Sappey-en-Chartreuse, ce décor constitue un point de départ particulier. Cette victoire retentissante place le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - 2 candidats en lice pour le 2e tour de l'élection au Sappey-en-Chartreuse
Les électeurs ont donc à disposition ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de Dominique Escaron (DIV) et sa liste "Ensemble Pour Le Sappey" et Gildas Bouffaud avec la liste "Sappey 2040 Faire Ensemble Un Sappey Écologique Et Solidaire" (DIV), comme le précise la liste des candidats au second tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Il faut souligner le retrait de Floriane Delrue, qui pouvait pourtant continuer après un score initial qualificatif. Le bureau de vote de la ville du Sappey-en-Chartreuse est accessible jusqu'à 18 heures pour permettre aux habitants de se prononcer.
11:59 - Que retenir des premiers résultats de l'élection 2026 au Sappey-en-Chartreuse ?
Lors du premier volet des municipales au Sappey-en-Chartreuse, c'est Gildas Bouffaud qui a dominé avec 48,00 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Dominique Escaron est arrivé en deuxième position avec 35,87 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué un ascendant très fort. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Floriane Delrue a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation au Sappey-en-Chartreuse, le rendez-vous électoral a vu 72,57 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
Villes voisines du Sappey-en-Chartreuse
- Le Sappey-en-Chartreuse (38700)
- Ecole primaire au Sappey-en-Chartreuse
- Maternités au Sappey-en-Chartreuse
- Crèches et garderies au Sappey-en-Chartreuse
- Salaires au Sappey-en-Chartreuse
- Impôts au Sappey-en-Chartreuse
- Dette et budget du Sappey-en-Chartreuse
- Climat et historique météo du Sappey-en-Chartreuse
- Accidents au Sappey-en-Chartreuse
- Délinquance au Sappey-en-Chartreuse
- Inondations au Sappey-en-Chartreuse
- Nombre de médecins au Sappey-en-Chartreuse
- Pollution au Sappey-en-Chartreuse
- Entreprises au Sappey-en-Chartreuse
- Prix immobilier au Sappey-en-Chartreuse