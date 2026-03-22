Résultat municipale 2026 au Sappey-en-Chartreuse (38700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Sappey-en-Chartreuse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Sappey-en-Chartreuse, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Sappey-en-Chartreuse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gildas BOUFFAUD
Gildas BOUFFAUD (12 élus) Sappey 2040 		461 57,48%
  • Gildas BOUFFAUD
  • Solène COMPINGT
  • Jean-Louis MUGNIER
  • Odile BERTRAND
  • Nicolas FERTIN
  • Magali RICHARD
  • Florian DE CHEZELLES
  • Sarah BOUHIER
  • Yves URBAIN
  • Pascale CHAUMET
  • Alexis BEDOIN
  • Brigitte DUMOULIN
Dominique ESCARON
Dominique ESCARON (3 élus) ENSEMBLE POUR LE SAPPEY 		341 42,52%
  • Dominique ESCARON
  • Floriane DELRUE
  • Laurent LEBRUN
Participation au scrutin Le Sappey-en-Chartreuse
Taux de participation 78,25%
Taux d'abstention 21,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37%
Nombre de votants 813

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale au Sappey-en-Chartreuse - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gildas BOUFFAUD
Gildas BOUFFAUD (Ballotage) Sappey 2040 		360 48,00%
Dominique ESCARON
Dominique ESCARON (Ballotage) POUR LE SAPPEY 		269 35,87%
Floriane DELRUE
Floriane DELRUE (Ballotage) LE BON SENS 		121 16,13%
Participation au scrutin Le Sappey-en-Chartreuse
Taux de participation 72,57%
Taux d'abstention 27,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,13%
Nombre de votants 754

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