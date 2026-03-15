Résultat de l'élection municipale 2026 au Tampon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Tampon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Tampon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Tampon.
L'actu des élections municipales 2026 au Tampon
13:46 - Les contribuables du Tampon se prononceront-ils sur les impôts ?
Dans un contexte de maintien des prélèvements locaux au Tampon, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 18,28 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de près de 970 200 euros environ, marquant une forte baisse face aux 11 283 720 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal au Tampon atteint désormais un peu moins de 39,40 % en 2024 (contre 28,53 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage au Tampon s'est établi à environ 638 euros en 2024 contre 647 euros en début de mandat.
11:59 - André Thien-Ah-Koon vainqueur de la dernière élection au Tampon
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans au Tampon est riche d'enseignements. Au soir du premier scrutin, André Thien-Ah-Koon (Divers droite) a surclassé ses rivaux en récoltant 48,29% des soutiens. Derrière, Nathalie Bassire (Les Républicains) a capté 5 533 voix (19,03%). Monique Benard (Divers droite) était troisième, rassemblant 17,17% des suffrages. Une large différence. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. André Thien-Ah-Koon l'a finalement emporté avec 65,64% des suffrages, face à Nathalie Bassire s'adjugeant 10 738 électeurs (34,35%). André Thien-Ah-Koon a probablement pu bénéficier du report de voix des électeurs de Monique Benard, engrangeant 6 482 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Tout savoir sur les municipales au Tampon
Les élections municipales 2026 se tiennent ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre d'élire les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Pour rappel, le 1er tour des municipales de 2020 s'est tenu de manière controversée en mars 2020, en pleine pandémie de covid. La liste de ceux qui veulent apporter leur contribution à la commune après les élections municipales 2026 au Tampon est mise à disposition ci-dessous. Retenez également que les horaires d’ouverture des 84 bureaux de vote du Tampon sont les suivants : de 8 h à 18 h. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections au Tampon dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Tampon
|Tête de listeListe
|
Patrice Thien-Ah-Koon
Liste divers droite
TAMPON AVENIR
|
|
Antoine Fontaine
Liste Divers
LA CLÉ C'EST VOUS
|
|
Nathalie Bassire
Liste divers droite
L'ALLIANCE DES TAMPONNAIS
|
|
Alfredo Fontaine
Liste divers centre
NOUVELLE VAGUE RÉUNION
|
|
Alexis Chaussalet
Liste d'union à gauche
NOUT VOIX, NOUT L'AVENIR !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Thien-Ah-Koon (41 élus) Tampon avenir
|20 516
|65,64%
|
|Nathalie Bassire (8 élus) Ensemble
|10 738
|34,35%
|
|Participation au scrutin
|Le Tampon
|Taux de participation
|52,50%
|Taux d'abstention
|47,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|33 330
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Thien-Ah-Koon Tampon avenir
|14 034
|48,29%
|Nathalie Bassire Mieux vivre ensemble au tampon
|5 533
|19,03%
|Monique Benard Bâtir le tampon de demain
|4 991
|17,17%
|Jean Jacques Vlody Uct ansanm pou tampon
|1 157
|3,98%
|Yannis Lebon Réunir pour réussir
|1 095
|3,76%
|Isabelle Musso Tampon ecologique et solidaire
|968
|3,33%
|Antoine Fontaine Votez pour vous
|780
|2,68%
|Virginie Grondin Les tamponnais aux commandes
|502
|1,72%
|Participation au scrutin
|Le Tampon
|Taux de participation
|48,45%
|Taux d'abstention
|51,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|30 608
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Thien Ah Koon (37 élus) Pour le redressement du tampon
|19 935
|49,77%
|
|Paulet Payet (8 élus) Une grande ambition pour le tampon
|13 232
|33,03%
|
|Jean Jacques Vlody (4 élus) Ensemble pour un nouveau tampon
|6 884
|17,18%
|
|Participation au scrutin
|Le Tampon
|Taux de participation
|70,91%
|Taux d'abstention
|29,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,18%
|Nombre de votants
|41 799
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Thien Ah Koon Pour le redressement du tampon
|14 719
|39,70%
|Paulet Payet Une grande ambition pour le tampon
|7 032
|18,96%
|Nathalie Bassire Servir le tampon
|6 474
|17,46%
|Jean Jacques Vlody Ensemble pour un nouveau tampon
|5 713
|15,41%
|Laurent Boyer Ensemble batissons le tampon autrement
|1 271
|3,42%
|Jean Bernard Hoarau Le tampon notre terre... d'avenir
|735
|1,98%
|Jean-Hugues Lebian Tampon bleu marine
|716
|1,93%
|Gérald Ramalingom Urt union pour le rassemblement des tamponnais
|411
|1,10%
|Participation au scrutin
|Le Tampon
|Taux de participation
|65,58%
|Taux d'abstention
|34,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,10%
|Nombre de votants
|38 655
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