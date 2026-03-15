Résultat de l'élection municipale 2026 au Tampon : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Tampon

Tête de listeListe
Patrice Thien-Ah-Koon
Patrice Thien-Ah-Koon Liste divers droite
TAMPON AVENIR
  • Patrice Thien-Ah-Koon
  • Monique Bénard
  • Jacquet Hoarau
  • Liliane élizéon épouse Abmon
  • Bernard Ange Picardo
  • Marie Leichnig
  • Albert Gastrin
  • Marie Mussard
  • Jean Richard Lebon
  • Mimose Rivière Epouse Dijoux
  • Charles Émile Gonthier
  • Evelyne Carole Robert
  • Jean Yves Félix
  • Régine Blard
  • Jean-Pierre Thérincourt
  • Doris Técher
  • Jean Max Payet
  • Noëline Domitile
  • Daniel Maunier
  • Marie Jacqueline Fruteau épouse Boyer
  • Marcelin Thélis
  • Rose Gilberte Lauret
  • Jean-Philippe Smith
  • Marie-Claire Boyer
  • Yannis Lebon
  • Marie Sibie
  • Henri Paul Pouvin
  • Anissa Locate
  • Abdouraouf Salime Boinali
  • Marie-Céline Pothin
  • Cédric Dijoux
  • Florise Branchet
  • Charles Hoarau
  • Laetitia Lacouture
  • Johan Siby
  • Laurence Grondin
  • Dominique Joël Vitry
  • Annie Bigey
  • Gilles Henriot
  • Mylène Fock-Chui
  • Dinadayalène Amony
  • Anaïs Sery
  • Alyre Serge Grondin
  • Maëva Sery
  • Clémendeau Hoarau
  • Marie Josée Corré épouse Luspot
  • Michel Séry
  • Erika Celestin
  • Jean-Max Bègue
  • Denise Tsang-Chun-Sze épouse Boutet
  • Henry Gérard Corré
  • Marie-Céline Plante
  • Georges Chang-Kuw
  • Monique Grondin épouse Leperlier
  • Jean Achille Picard
Antoine Fontaine
Antoine Fontaine Liste Divers
LA CLÉ C'EST VOUS
  • Antoine Fontaine
  • Emilie Ah-Hot
  • Paul Payet
  • Véronique Bègue
  • Frédéric Grondin
  • Patricia Napoly
  • Jean-Loïc Lebon
  • Elisa Dijoux
  • Alex Turpin
  • Dominique Lassays
  • Teiva Bruneau
  • Françoise Marimoutou
  • Samuel Trebel
  • Sophie Faustin
  • Marc Saint-Agnan
  • Marie Vilrus
  • François Benard
  • Marion Rivalin
  • Ruddy Arive
  • Maryvonne Leichnig
  • David Etheve
  • Chloé Olivier
  • Tony Fontaine
  • Michèle Cody
  • Gustave Tiaipoi
  • Marie-Françoise Nerina
  • Alain Boyer
  • Colette de Boisvilliers
  • José Dit Tato Fontaine
  • Eliette Serveaux
  • Raymond Boyer
  • Virginie Narsaman
  • Ulrick Noel
  • Dominique Itani
  • Rémy Sergio Turpin
  • Léocadie Hoarau
  • Martial Lucas
  • Ghislaine Techer
  • Joseph Técher
  • Françoise Lamarque
  • Claude Turpin
  • Adèle Picard
  • Jean-Yves Mussard
  • Sonia Grondin
  • Lilian Gence
  • Chantal Turpin
  • Thierry Etheve
  • Lise-Marie Chapelin
  • Jean Louis Bègue
  • Lilianne Firminy
  • Matthias Dit Pok-Pok Techer
  • Marie Rozaux
  • Daniel Fontaine
Nathalie Bassire
Nathalie Bassire Liste divers droite
L'ALLIANCE DES TAMPONNAIS
  • Nathalie Bassire
  • Gilles Fontaine
  • Nadège Schneeberger
  • Fabrice Lallemand
  • Cendrine Landon
  • Alain Deurveilher
  • Stéphanie Branchet
  • Jean Alain Cadet
  • Malika Sery Amaye
  • Donald Gonthier
  • Bianca Merlo
  • Philippe de Lavergne
  • Alexandra Lauret
  • Pierre Lebon
  • Anne Elise Picard
  • Jean-Jacques Pothin
  • Edith Bonneau
  • Christian Jeamblu
  • Nathalie Bâche
  • Jason Hoarau
  • Aurélie Vitry
  • Alex Lauret
  • Angélique Nativel
  • Pascal Gouljar
  • Manuella Imara
  • Fabrice Sevaï
  • Denise Siby Plante
  • Ludovic Fibacque
  • Yanise Cadet
  • Énis Rockel
  • Manuella Abraham
  • Abdoullah Panchbaya
  • Jessica Sarpédon
  • Michel Blard
  • Daisy Huet
  • Mouhamadi Chamsdine
  • Véronique Hoareau
  • Giovanni Maillot
  • Chloé Grondin
  • Guy Noël Gonthier
  • Anne-Gaëlle Maillot
  • Rodrigue Técher
  • Marlène Bachelier
  • Yannis Domitile
  • Sandrine K Bidi
  • Benjamin Grondin
  • Denise Avril
  • Alix Robert
  • Pascaline Dijoux
  • Rosaire Dijoux
  • Sabéra Moullan
  • Jean-Marie Séry
  • Marie Luce Técher
  • Just Maniéca
  • Céline Lucilly
Alfredo Fontaine
Alfredo Fontaine Liste divers centre
NOUVELLE VAGUE RÉUNION
  • Alfredo Fontaine
  • Joelle Etheve
  • David Moriscot
  • Aurore Gaëlle Jamin
  • Johnny Abouquir
  • Lauriane Iteva
  • Serge Sautron
  • Florence Marie Géraldine Motais de Narbonne
  • David Sery
  • Aurore Gigant Barret
  • Jean-Pierre Georger
  • Marie Fabienne Dalleau
  • Nicolas Riviere
  • Nathalie Lafong
  • Rahman Patel
  • Marie Jessica Sellier
  • Bernard Alexis Beaupage
  • Eliane Vitry
  • Laurent Cachau-Riviere
  • Chaadiat Bafakih Saïd Soilih épouse Nourdine
  • Yanis Lebon
  • Maryline Sam Shing Fong
  • Oumar Assani
  • Patricia Techer
  • Gilbert Etheve
  • Jeanne Legros
  • Jean David Berrichon
  • Roselyne Oumar
  • Ludovic Fontaine
  • Melody Virassamy
  • Franck Kévin Maillot
  • Valerie Calthrop
  • Chakira Mhoumadi
  • Elise Mathilde Vienne
  • Nicolas Pothin
  • Christine Riviere
  • Vincent Barret
  • Cathy Ragou
  • Alix Vienne
  • Emilie Marie Alezia Tourville
  • Issoufi Mindjaye
  • Naima Riviere
  • Claude François Camille Jeamblu
  • Sophie Ferrere
  • Mickael Payet
  • Angélique Michelle Beaupage
  • Charles André Bardeur
  • Sabrina Marie Nathalie Lebon
  • Rudy Gigan Barret
  • Rolande Bache Epouse Hoarau
  • Soilihi Ahamada
  • Romane Michelle Jamin
  • Georges Bouc
  • Lydie Hoareau
  • Yoann Yvon Sangaria
Alexis Chaussalet
Alexis Chaussalet Liste d'union à gauche
NOUT VOIX, NOUT L'AVENIR !
  • Alexis Chaussalet
  • Danon Odayen
  • Eric Ducroux
  • Pauline Lauret
  • Aurélien Picard
  • Christine Gauthier Vidot
  • Gilbert La Porte
  • Candy Otal
  • Cédric Dijoux
  • Christelle Olichon
  • Corentin Idmont
  • Marie-Pierre Murat
  • Dominique Lebot
  • Julie Anzoully
  • André Beton
  • Katell Louarn
  • Rémi Cazal
  • Céline Bélair
  • Philippe Taupin
  • Clémentine Judith
  • Jean-Eudes Dallou
  • Nadège Naty
  • Mickaël Verbar
  • Hanessa Hoarau
  • Didier Serveaux
  • Nathalie Ah-Hot
  • Jean-René Dijoux
  • Sabrina Boulanger
  • Hugo Picard
  • Elodie Grondin
  • Kévin Turpin
  • Anne Fontaine
  • Max Belvisée
  • Cécile Cochard
  • Sliman Diallo
  • Michèle Cadet
  • Jean-Pierre Damour
  • Erika Hoareau
  • Jacky Robert
  • Tahia Blard
  • Jean-Hugues Cadet
  • Renée Josephine
  • Erwan-Xavier Molinié
  • Marie-Noël Legros
  • Jocelyn Soubaya
  • Claudette Damour
  • Jacques Malet
  • Blandine Hureau
  • Eddy Moultson
  • Erika Charlettine-Blard
  • Rico Carassou
  • Graziella Leveneur
  • Yoland Lebon
  • Louisette Niobé
  • Philippe Berne

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
André Thien-Ah-Koon
André Thien-Ah-Koon (41 élus) Tampon avenir 		20 516 65,64%
  • André Thien-Ah-Koon
  • Augustine Romano
  • Jacquet Hoarau
  • Laurence Mondon
  • Albert Gastrin
  • Francemay Payet-Turpin
  • Bernard Picardo
  • Martine Corré
  • Charles Emile Gonthier
  • Catherine Turpin
  • Dominique Gonthier
  • Mimose Dijoux-Rivière
  • Maurice Hoarau
  • Gilberte Lauret-Payet
  • Patrice Thien-Ah-Koon
  • Marie Héléna Genna-Payet
  • Marcelin Thélis
  • Noëline Domitile
  • Daniel Maunier
  • Patricia Lossy
  • Mansour Zarif
  • Marie-Claire Boyer
  • Jean-Pierre Thérincourt
  • Marie-Lise Berrichon
  • Serge Técher
  • Sylvie Jean-Baptiste
  • Serge Sautron
  • Liliane Abmon
  • Jean-Philippe Smith
  • Denise Boutet-Tsang-Chun-Sze
  • Allan Amony
  • Evelyne Robert
  • Eric Ah-Hot
  • Doris Técher
  • Jean-Pierre Georger
  • Véronique Fontaine
  • Henri Fontaine
  • Régine Blard
  • Richard Lebon
  • Sylvie Leichnig
  • Jack Gence
Nathalie Bassire
Nathalie Bassire (8 élus) Ensemble 		10 738 34,35%
  • Nathalie Bassire
  • Josian Soubaya
  • Monique Benard
  • Gilles Henriot
  • Nadège Domitile-Schneeberger
  • Gilles Fontaine
  • Nathalie Fontaine
  • Jean Yves Felix
Participation au scrutin Le Tampon
Taux de participation 52,50%
Taux d'abstention 47,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 33 330

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Thien-Ah-Koon
André Thien-Ah-Koon Tampon avenir 		14 034 48,29%
Nathalie Bassire
Nathalie Bassire Mieux vivre ensemble au tampon 		5 533 19,03%
Monique Benard
Monique Benard Bâtir le tampon de demain 		4 991 17,17%
Jean Jacques Vlody
Jean Jacques Vlody Uct ansanm pou tampon 		1 157 3,98%
Yannis Lebon
Yannis Lebon Réunir pour réussir 		1 095 3,76%
Isabelle Musso
Isabelle Musso Tampon ecologique et solidaire 		968 3,33%
Antoine Fontaine
Antoine Fontaine Votez pour vous 		780 2,68%
Virginie Grondin
Virginie Grondin Les tamponnais aux commandes 		502 1,72%
Participation au scrutin Le Tampon
Taux de participation 48,45%
Taux d'abstention 51,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 30 608

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
André Thien Ah Koon
André Thien Ah Koon (37 élus) Pour le redressement du tampon 		19 935 49,77%
  • André Thien Ah Koon
  • Monique Benard-Deslais
  • Jacquet Hoarau
  • Laurence Mondon
  • Enauld Riviere
  • Augustine Romano
  • Pierre Robert
  • Jacqueline Fruteau-Boyer
  • Fred Lauret
  • Mylène Yeung Let Cheong
  • François Roussety
  • Sylvia Firoaguer
  • Albert Gastrin
  • Marie Noëlle Deurveilher-Payet
  • José Payet
  • France May Payet-Turpin
  • Jean Pierre Picard
  • Joëlle Payet
  • Jacky Calpetard
  • Yvaine Sery
  • Gilles Henriot
  • Solène Gauvin
  • Bernard Payet
  • Mimose Dijoux-Riviere
  • José Clain
  • Marie France Riviere
  • Sharif Issop
  • Jessica Sellier
  • Jacky Payet
  • Catherine Turpin
  • Serge Techer
  • Denise Boutet-Tsang Chun Sze
  • Daniel Maunier
  • Halima Pinchon-Toilibou
  • Jean François Riviere
  • Catherine Feliciane-Bouc
  • Charles Emile Gonthier
Paulet Payet
Paulet Payet (8 élus) Une grande ambition pour le tampon 		13 232 33,03%
  • Paulet Payet
  • Emmanuelle Hoarau
  • Rito Morel
  • Sabrina Picard
  • Marcelin Thelis
  • Béatrice Morel
  • Joël Arthur
  • Anissa Locate
Jean Jacques Vlody
Jean Jacques Vlody (4 élus) Ensemble pour un nouveau tampon 		6 884 17,18%
  • Jean Jacques Vlody
  • Colette Fontaine
  • Paul Cazal
  • Isabelle Musso
Participation au scrutin Le Tampon
Taux de participation 70,91%
Taux d'abstention 29,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,18%
Nombre de votants 41 799

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Thien Ah Koon
André Thien Ah Koon Pour le redressement du tampon 		14 719 39,70%
Paulet Payet
Paulet Payet Une grande ambition pour le tampon 		7 032 18,96%
Nathalie Bassire
Nathalie Bassire Servir le tampon 		6 474 17,46%
Jean Jacques Vlody
Jean Jacques Vlody Ensemble pour un nouveau tampon 		5 713 15,41%
Laurent Boyer
Laurent Boyer Ensemble batissons le tampon autrement 		1 271 3,42%
Jean Bernard Hoarau
Jean Bernard Hoarau Le tampon notre terre... d'avenir 		735 1,98%
Jean-Hugues Lebian
Jean-Hugues Lebian Tampon bleu marine 		716 1,93%
Gérald Ramalingom
Gérald Ramalingom Urt union pour le rassemblement des tamponnais 		411 1,10%
Participation au scrutin Le Tampon
Taux de participation 65,58%
Taux d'abstention 34,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,10%
Nombre de votants 38 655

Villes voisines du Tampon

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