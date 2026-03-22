Résultat de l'élection municipale 2026 au Tampon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Tampon

Le deuxième tour des élections municipales au Tampon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Patrice Thien-Ah-Koon
Patrice Thien-Ah-Koon Liste divers droite
TAMPON AVENIR
  • Patrice Thien-Ah-Koon
  • Monique Bénard
  • Jacquet Hoarau
  • Liliane élizéon épouse Abmon
  • Bernard Ange Picardo
  • Marie Leichnig
  • Albert Gastrin
  • Marie Mussard
  • Jean Richard Lebon
  • Mimose Rivière Epouse Dijoux
  • Charles Émile Gonthier
  • Evelyne Carole Robert
  • Jean Yves Félix
  • Régine Blard
  • Jean-Pierre Thérincourt
  • Doris Técher
  • Jean Max Payet
  • Noëline Domitile
  • Daniel Maunier
  • Marie Jacqueline Fruteau épouse Boyer
  • Marcelin Thélis
  • Rose Gilberte Lauret
  • Jean-Philippe Smith
  • Marie-Claire Boyer
  • Yannis Lebon
  • Marie Sibie
  • Henri Paul Pouvin
  • Anissa Locate
  • Abdouraouf Salime Boinali
  • Marie-Céline Pothin
  • Cédric Dijoux
  • Florise Branchet
  • Charles Hoarau
  • Laetitia Lacouture
  • Johan Siby
  • Laurence Grondin
  • Dominique Joël Vitry
  • Annie Bigey
  • Gilles Henriot
  • Mylène Fock-Chui
  • Dinadayalène Amony
  • Anaïs Sery
  • Alyre Serge Grondin
  • Maëva Sery
  • Clémendeau Hoarau
  • Marie Josée Corré épouse Luspot
  • Michel Séry
  • Erika Celestin
  • Jean-Max Bègue
  • Denise Tsang-Chun-Sze épouse Boutet
  • Henry Gérard Corré
  • Marie-Céline Plante
  • Georges Chang-Kuw
  • Monique Grondin épouse Leperlier
  • Jean Achille Picard
Nathalie Bassire
Nathalie Bassire Liste divers droite
L'ALLIANCE DES TAMPONNAIS
  • Nathalie Bassire
  • Gilles Fontaine
  • Nadège Schneeberger
  • Fabrice Lallemand
  • Cendrine Landon
  • Alain Deurveilher
  • Stéphanie Branchet
  • Jean Alain Cadet
  • Malika Sery Amaye
  • Donald Gonthier
  • Bianca Merlo
  • Philippe de Lavergne
  • Alexandra Lauret
  • Pierre Lebon
  • Anne Elise Picard
  • Jean-Jacques Pothin
  • Edith Bonneau
  • Christian Jeamblu
  • Nathalie Bâche
  • Jason Hoarau
  • Aurélie Vitry
  • Alex Lauret
  • Angélique Nativel
  • Pascal Gouljar
  • Manuella Imara
  • Fabrice Sevaï
  • Denise Siby Plante
  • Ludovic Fibacque
  • Yanise Cadet
  • Énis Rockel
  • Manuella Abraham
  • Abdoullah Panchbaya
  • Jessica Sarpédon
  • Michel Blard
  • Daisy Huet
  • Mouhamadi Chamsdine
  • Véronique Hoareau
  • Giovanni Maillot
  • Chloé Grondin
  • Guy Noël Gonthier
  • Anne-Gaëlle Maillot
  • Rodrigue Técher
  • Marlène Bachelier
  • Yannis Domitile
  • Sandrine K Bidi
  • Benjamin Grondin
  • Denise Avril
  • Alix Robert
  • Pascaline Dijoux
  • Rosaire Dijoux
  • Sabéra Moullan
  • Jean-Marie Séry
  • Marie Luce Técher
  • Just Maniéca
  • Céline Lucilly
Alexis Chaussalet
Alexis Chaussalet Liste d'union à gauche
NOUT VOIX, NOUT L'AVENIR !
  • Alexis Chaussalet
  • Danon Odayen
  • Eric Ducroux
  • Pauline Lauret
  • Aurélien Picard
  • Christine Gauthier Vidot
  • Gilbert La Porte
  • Candy Otal
  • Cédric Dijoux
  • Christelle Olichon
  • Corentin Idmont
  • Marie-Pierre Murat
  • Dominique Lebot
  • Julie Anzoully
  • André Beton
  • Katell Louarn
  • Rémi Cazal
  • Céline Bélair
  • Philippe Taupin
  • Clémentine Judith
  • Jean-Eudes Dallou
  • Nadège Naty
  • Mickaël Verbar
  • Hanessa Hoarau
  • Didier Serveaux
  • Nathalie Ah-Hot
  • Jean-René Dijoux
  • Sabrina Boulanger
  • Hugo Picard
  • Elodie Grondin
  • Kévin Turpin
  • Anne Fontaine
  • Max Belvisée
  • Cécile Cochard
  • Sliman Diallo
  • Michèle Cadet
  • Jean-Pierre Damour
  • Erika Hoareau
  • Jacky Robert
  • Tahia Blard
  • Jean-Hugues Cadet
  • Renée Josephine
  • Erwan-Xavier Molinié
  • Marie-Noël Legros
  • Jocelyn Soubaya
  • Claudette Damour
  • Jacques Malet
  • Blandine Hureau
  • Eddy Moultson
  • Erika Charlettine-Blard
  • Rico Carassou
  • Graziella Leveneur
  • Yoland Lebon
  • Louisette Niobé
  • Philippe Berne

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Tampon

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice THIEN-AH-KOON
Patrice THIEN-AH-KOON (Ballotage) TAMPON AVENIR 		14 133 40,92%
Alexis CHAUSSALET
Alexis CHAUSSALET (Ballotage) NOUT VOIX, NOUT L'AVENIR ! 		10 000 28,95%
Nathalie BASSIRE
Nathalie BASSIRE (Ballotage) L'ALLIANCE DES TAMPONNAIS 		7 718 22,35%
Antoine FONTAINE
Antoine FONTAINE LA CLÉ C'EST VOUS 		1 652 4,78%
Alfredo FONTAINE
Alfredo FONTAINE NOUVELLE VAGUE RÉUNION 		1 035 3,00%
Participation au scrutin Le Tampon
Taux de participation 54,09%
Taux d'abstention 45,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Nombre de votants 36 419

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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