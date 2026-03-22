Résultat de l'élection municipale 2026 au Tampon : les résultats du 2e tour

Programme de Patrice Thien-Ah-Koon à Le Tampon (TAMPON AVENIR)

Urbanisme et Logement

Le projet vise à réviser le Plan local d’urbanisme pour préserver la cohésion des familles dans leurs quartiers. Il est essentiel que les familles tamponnaises soient prioritaires pour les attributions de logements. L’objectif est de permettre aux Tamponnais de devenir propriétaires de leur habitation, en adaptant les zones agricoles pour accueillir de nouvelles constructions.

Sécurité et Tranquillité

La tranquillité et la sécurité des habitants sont des priorités majeures. Des actions de prévention seront mises en place pour lutter contre les incivilités et l’insécurité. La collaboration avec les médiateurs et la police municipale sera renforcée pour assurer un environnement sûr.

Éducation et Jeunesse

L’école est considérée comme le socle de l’égalité des chances et nécessite une modernisation continue. Des efforts seront faits pour améliorer les infrastructures éducatives et soutenir les équipements scolaires. L'accompagnement de la jeunesse est jugé essentiel pour préparer l’avenir.

Culture et Vie Sociale

La modernisation des infrastructures sportives et culturelles est prévue pour enrichir la vie sociale des habitants. Des projets comme la réhabilitation du Théâtre Luc Donat et de l’ancien cinéma Eden sont en cours. La collaboration avec le tissu associatif sera essentielle pour favoriser l’épanouissement de la population.