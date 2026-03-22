Résultat de l'élection municipale 2026 au Tampon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Tampon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Tampon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Tampon.
L'actu des élections municipales 2026 au Tampon
11:52 - Que disaient les résultats de l'élection municipale au Tampon dimanche dernier ?
Dimanche dernier au Tampon, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le scrutin a mobilisé 54,09 % des électeurs dans la ville. À l'issue du dépouillement, c'est Patrice Thien-Ah-Koon (Divers droite) qui a terminé premier en récoltant 40,92 % des voix. À sa suite, Alexis Chaussalet (Union de la gauche) est arrivé en deuxième position avec 28,95 %. Un écart très large s'est installé entre les deux candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Nathalie Bassire (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Antoine Fontaine a récolté 4,78 % des bulletins, un score insuffisant pour figurer au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Tampon
Le deuxième tour des élections municipales au Tampon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Patrice Thien-Ah-Koon
Liste divers droite
TAMPON AVENIR
|
|
Nathalie Bassire
Liste divers droite
L'ALLIANCE DES TAMPONNAIS
|
|
Alexis Chaussalet
Liste d'union à gauche
NOUT VOIX, NOUT L'AVENIR !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Tampon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice THIEN-AH-KOON (Ballotage) TAMPON AVENIR
|14 133
|40,92%
|Alexis CHAUSSALET (Ballotage) NOUT VOIX, NOUT L'AVENIR !
|10 000
|28,95%
|Nathalie BASSIRE (Ballotage) L'ALLIANCE DES TAMPONNAIS
|7 718
|22,35%
|Antoine FONTAINE LA CLÉ C'EST VOUS
|1 652
|4,78%
|Alfredo FONTAINE NOUVELLE VAGUE RÉUNION
|1 035
|3,00%
|Participation au scrutin
|Le Tampon
|Taux de participation
|54,09%
|Taux d'abstention
|45,91%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,34%
|Nombre de votants
|36 419
Source : ministère de l’Intérieur
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