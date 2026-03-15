Résultat municipale 2026 au Tampon (97418) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Tampon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Tampon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Tampon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice THIEN-AH-KOON
Patrice THIEN-AH-KOON TAMPON AVENIR 		14 133 40,92%
Alexis CHAUSSALET
Alexis CHAUSSALET NOUT VOIX, NOUT L'AVENIR ! 		10 000 28,95%
Nathalie BASSIRE
Nathalie BASSIRE L'ALLIANCE DES TAMPONNAIS 		7 718 22,35%
Antoine FONTAINE
Antoine FONTAINE LA CLÉ C'EST VOUS 		1 652 4,78%
Alfredo FONTAINE
Alfredo FONTAINE NOUVELLE VAGUE RÉUNION 		1 035 3,00%
Participation au scrutin Le Tampon
Taux de participation 54,09%
Taux d'abstention 45,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Nombre de votants 36 419

Source : ministère de l’Intérieur

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