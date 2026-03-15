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19:21 - Le Tampon : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections En pleine campagne électorale municipale, Le Tampon se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 81 964 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 4 576 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (70,64%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Le Tampon accueille une communauté diversifiée, avec ses 741 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 039 euros par mois, la ville affiche un taux de chômage de 30,72%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Au Tampon, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections au Tampon Le mouvement nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales au Tampon il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 30,41% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 67,43% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 14,12% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, au Tampon comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 38,79% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 30,46% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 52,25% lors du vote définitif et la victoire de Joseph Riviere.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation au Tampon Au soir de cette municipale 2026, le niveau de la participation jouera lourdement sur les résultats du Tampon. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 48,45 % lors des municipales de 2020, un score dans la norme alors que l'épidémie de Covid jetait une ombre sur l'événement. Le choix du locataire de l'Elysée avait toutefois largement mobilisé, avec 59,71 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 40,29 %). La mobilisation atteignait pour sa part 29,65 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 49,04 %, contre seulement 36,08 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez peu mobilisée.

15:59 - Il y a deux ans, Tampon avait opté pour le centre Pour le tour unique des européennes de 2024 au Tampon, les suffrages s'étaient majoritairement orientés sur Jordan Bardella (38,79%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives au Tampon avaient ensuite placé en tête Joseph Riviere (Rassemblement National) avec 30,46% au premier tour, devant Nathalie Bassire (Divers droite) avec 24,95%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Joseph Riviere culminant à 52,25% des votes dans la localité. Le contexte politique du Le Tampon a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants du Tampon ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Le Tampon soutenaient en priorité Patrice Thien-Ah-Koon (Divers droite) avec 43,85% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Nathalie Bassire (Divers droite) en première position avec 100,00% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Le Tampon votaient précédemment en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (36,15%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 30,41%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,43% pour Marine Le Pen, contre 32,57% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Le Tampon dessine une ville politiquement partagée.

12:58 - Les contribuables du Tampon se prononceront-ils sur les impôts ? Dans un contexte de maintien des prélèvements locaux au Tampon, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 18,28 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de près de 970 200 euros environ, marquant une forte baisse face aux 11 283 720 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal au Tampon atteint désormais un peu moins de 39,40 % en 2024 (contre 28,53 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage au Tampon s'est établi à environ 638 euros en 2024 contre 647 euros en début de mandat.

11:59 - André Thien-Ah-Koon vainqueur de la dernière élection au Tampon La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans au Tampon est riche d'enseignements. Au soir du premier scrutin, André Thien-Ah-Koon (Divers droite) a surclassé ses rivaux en récoltant 48,29% des soutiens. Derrière, Nathalie Bassire (Les Républicains) a capté 5 533 voix (19,03%). Monique Benard (Divers droite) était troisième, rassemblant 17,17% des suffrages. Une large différence. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. André Thien-Ah-Koon l'a finalement emporté avec 65,64% des suffrages, face à Nathalie Bassire s'adjugeant 10 738 électeurs (34,35%). André Thien-Ah-Koon a probablement pu bénéficier du report de voix des électeurs de Monique Benard, engrangeant 6 482 voix supplémentaires entre les deux tours.