Résultat municipale 2026 au Teil (07400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Teil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Teil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Teil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier PEVERELLI
Olivier PEVERELLI (24 élus) LE TEIL EN AVANT 		1 682 57,94%
  • Olivier PEVERELLI
  • Pascale TOLFO
  • Stéphane LECAILLE
  • Manon VINCENT
  • Alain MAZEYRAT
  • Virginie FAURE-PINAULT
  • Aurélien CHEZEAU
  • Nadia SEGUENI
  • Romain TAULEIGNE
  • Pauline MACCARI
  • Abdelaziz BOUKAL
  • Patricia CURTIUS
  • Bernard NOËL
  • Cécile BAYLE
  • Jacques CHABAUD
  • Catherine GUILLOT
  • Richard DERSI
  • Céline GAMEZ
  • Gérôme LE DUFF
  • Sonia GARREAUD
  • Jonathan ANSELIN
  • Fanny VALLA
  • Henri-Pierre LAURENT
  • Sabrina TANNOUH
Raphaël BUARD
Raphaël BUARD (4 élus) LE TEIL C'EST VOUS! 		754 25,97%
  • Raphaël BUARD
  • Aude FRANCOIS
  • Julien VINCENT
  • Agnès DALLA ZANNA
Alain LAVILLE
Alain LAVILLE (1 élu) UN REGARD NOUVEAU SUR LE TEIL 		367 12,64%
  • Alain LAVILLE
Pascal CHAMBONNET
Pascal CHAMBONNET Non aux coupes budgétaires ! 		100 3,44%
Participation au scrutin Le Teil
Taux de participation 49,70%
Taux d'abstention 50,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Nombre de votants 3 034

Source : ministère de l’Intérieur

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