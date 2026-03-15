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19:16 - Le Teil : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Au Teil, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les municipales. Avec 35% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,68%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de ménages propriétaires (53,24%) met en avant le poids des questions de logement et d'urbanisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (73,80%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 3701 votants sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 12,93% et d'une population étrangère de 10,87% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation au Teil mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,59% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Le RN séduit toujours plus les électeurs du Teil Le RN avait cumulé 21,58% des votes lors des élections municipales au Teil il y a six ans. Il n'y aura aucun second tour, Olivier Peverelli étant élu immédiatement. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 32,09% des votes lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 57,19% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 32,82% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le mouvement nationaliste sécurisait 45,74% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 43,51% aux élections européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 46,22% pour le mouvement nationaliste. Il finira en tête avec 50,98% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Hervé Saulignac.

16:58 - Résultats électoraux au Teil : le point sur l'abstention Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales au Teil avait été marqué par une abstention de 58,98 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 41,02 %), beaucoup d'électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 30,49 % des personnes inscrites. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 53,09 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 37,82 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 58,01 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité souvent détournée des bureaux de vote. En ce jour d'élection municipale au Teil, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Teil : le vote des électeurs l'année de la dissolution L'orientation des électeurs du Le Teil a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une zone pivot, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste. Les élections européennes du printemps 2024 au Teil avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (43,51%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait récolté 11,87% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives au Teil avaient ensuite placé en tête Céline Porquet (Rassemblement National) avec 46,22% au premier tour, devant Hervé Saulignac (Union de la gauche) avec 35,92%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Céline Porquet culminant à 50,98% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections de 2022 au Teil ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle au Teil voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 32,09% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 24,04%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,19% pour Marine Le Pen, contre 42,81% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Le Teil accordaient leurs suffrages à Hervé Saulignac (DVG) avec 34,19% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,26%. Cette physionomie politique de Le Teil dessine un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Municipales au Teil : des impôts en hausse au centre de la campagne Face à l'augmentation des prélèvements locaux au Teil, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 17,96 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 241 620 € la même année. Un produit qui est loin des 1 616 820 € perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux au Teil a évolué pour se fixer à un peu moins de 44,75 % en 2024 (contre 25,97 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables au Teil a représenté 848 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 705 € relevés en 2020.

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les élections au Teil Les résultats des précédentes élections municipales au Teil ont fourni un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Au soir du premier tour à l'époque, Olivier Peverelli (Divers gauche) a dominé les débats en recueillant 64,10% des bulletins. Derrière, Sophie Lorenzo (Rassemblement National) a engrangé 508 voix (21,58%). Cette victoire écrasante du candidat Divers gauche a rendu tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 au Teil, ce décor pose les bases. Afin d'ébranler cette hégémonie ce dimanche, le camp adverse devra déplacer des montagnes, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.