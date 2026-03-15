Résultat municipale 2026 au Temple-de-Bretagne (44360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Temple-de-Bretagne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Temple-de-Bretagne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Temple-de-Bretagne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal MARTIN
Pascal MARTIN (17 élus) Continuons d'agir pour Le Temple de Bretagne 		732 74,69%
  • Pascal MARTIN
  • Sandrine PASCO
  • Yvan CORMIER
  • Magali DIVET
  • Gwenolé AYOUL
  • Nadège CHIFFOLEAU
  • Sébastien LAMBERT
  • Annie BLANDIN
  • Stéphane JULIA
  • Marie-Christine LANG
  • Christophe JARNET
  • Claudia GAY
  • Yohann BERTRAND
  • Eva HERVE
  • Alan LE BRAS
  • Isabelle THOBIE
  • Patrick NOEL-CHERY
Philippe BOUIN
Philippe BOUIN (2 élus) un nouvel élan pour le Temple de Bretagne 		248 25,31%
  • Philippe BOUIN
  • Chrystèle MIGAUD
Participation au scrutin Le Temple-de-Bretagne
Taux de participation 65,45%
Taux d'abstention 34,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 1 006

Source : ministère de l’Intérieur

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