Résultat municipale 2026 au Temple-de-Bretagne (44360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Temple-de-Bretagne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Temple-de-Bretagne, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 au Temple-de-Bretagne [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal MARTIN (17 élus) Continuons d'agir pour Le Temple de Bretagne
|732
|74,69%
|
|Philippe BOUIN (2 élus) un nouvel élan pour le Temple de Bretagne
|248
|25,31%
|
|Participation au scrutin
|Le Temple-de-Bretagne
|Taux de participation
|65,45%
|Taux d'abstention
|34,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,39%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Nombre de votants
|1 006
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 au Temple-de-Bretagne [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales du Temple-de-Bretagne en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 au Temple-de-Bretagne
19:18 - Le poids démographique et économique du Temple-de-Bretagne aux élections municipales
Dans la commune du Temple-de-Bretagne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des municipales. Avec 37% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 4,33%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (9,25%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1068 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,51%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (3,93%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,78%), témoignent d'une population instruite au Temple-de-Bretagne, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.
17:57 - Avant les élections de 2026, l'avancée du vote RN au Temple-de-Bretagne
Le RN n'était pas représenté au moment de la dernière municipale au Temple-de-Bretagne il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 23,31% des votes lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 38,28% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 17,31% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, au Temple-de-Bretagne comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 32,82% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 32,82% pour le mouvement lepéniste. Il terminera d'ailleurs en tête avec 36,28% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Ségolène Amiot.
16:58 - Au Temple-de-Bretagne, 35,72 % de participation aux dernières municipales
Pour cette élection municipale, la désertion des bureaux de vote au Temple-de-Bretagne sera fondamentale dans l'aboutissement du scrutin. Pour rappel, l'abstention atteignait 64,28 % lors du dernier scrutin local (un score plus élevé que les 55,3 % nationaux) alors que le pays était déjà affecté par la pandémie du Covid-19. Traditionnellement, les municipales restent pourtant, avec les présidentielles, un rendez-vous où les électeurs se déplacent en nombre. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est ainsi arrêté à 20,15 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 50,14 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 28,13 %, loin des 55,87 % affichés aux législatives de 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent le portrait d'une commune frappée par un fort abstentionnisme.
15:59 - Temple-de-Bretagne classée à droite lors des derniers scrutins
Les élections législatives au Temple-de-Bretagne organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Laurie Arc (Rassemblement National) en tête du peloton avec 32,82% au premier tour, devant Ségolène Amiot (Union de la gauche) avec 27,94%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Laurie Arc culminant à 36,28% des votes localement. Les Européennes précédemment au Temple-de-Bretagne avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (32,82%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 15,36% des votes. Le paysage politique du Le Temple-de-Bretagne a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.
14:57 - Quels étaient les suffrages municipaux du Temple-de-Bretagne il y a 4 ans ?
Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle au Temple-de-Bretagne tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 33,66% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 23,31%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,72% pour Emmanuel Macron, contre 38,28% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Le Temple-de-Bretagne plébiscitaient Ségolène Amiot (Nupes) avec 32,52% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,42%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.
12:58 - Fiscalité au Temple-de-Bretagne : un thème central en vue des municipales 2026 ?
Du côté de la fiscalité du Temple-de-Bretagne, le produit fiscal par foyer s'est établi à 502 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), un chiffre à comparer avec les 490 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 37,84 % en 2024 (contre près de 17,34 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 9 700 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 288 760 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 20,07 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale au Temple-de-Bretagne ?
Qui était sorti vainqueur lors des élections municipales il y a six ans au Temple-de-Bretagne ? Sans aucune opposition, la liste menée par Pascal Martin a naturellement obtenu 444 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Pour ce scrutin de 2026 au Temple-de-Bretagne, ce décor pose les bases. Au moment des résultats des municipales au Temple-de-Bretagne, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse assez clair a d'ores et déjà été apporté.
09:57 - Tenez-vous informé sur les municipales au Temple-de-Bretagne
Les municipales de 2026 doivent permettre aux 1 486 électeurs du Temple-de-Bretagne de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la ville. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? Découvrez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales au Temple-de-Bretagne. Les 2 bureaux de vote de la ville du Temple-de-Bretagne sont accessibles jusqu'à 18 h pour permettre aux électeurs de faire leur choix. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir gratuitement les résultats du premier tour des élections municipales au Temple-de-Bretagne dès leur parution.
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