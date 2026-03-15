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19:18 - Le poids démographique et économique du Temple-de-Bretagne aux élections municipales Dans la commune du Temple-de-Bretagne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des municipales. Avec 37% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 4,33%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (9,25%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1068 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,51%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (3,93%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,78%), témoignent d'une population instruite au Temple-de-Bretagne, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Avant les élections de 2026, l'avancée du vote RN au Temple-de-Bretagne Le RN n'était pas représenté au moment de la dernière municipale au Temple-de-Bretagne il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 23,31% des votes lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 38,28% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 17,31% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, au Temple-de-Bretagne comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 32,82% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 32,82% pour le mouvement lepéniste. Il terminera d'ailleurs en tête avec 36,28% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Ségolène Amiot.

16:58 - Au Temple-de-Bretagne, 35,72 % de participation aux dernières municipales Pour cette élection municipale, la désertion des bureaux de vote au Temple-de-Bretagne sera fondamentale dans l'aboutissement du scrutin. Pour rappel, l'abstention atteignait 64,28 % lors du dernier scrutin local (un score plus élevé que les 55,3 % nationaux) alors que le pays était déjà affecté par la pandémie du Covid-19. Traditionnellement, les municipales restent pourtant, avec les présidentielles, un rendez-vous où les électeurs se déplacent en nombre. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est ainsi arrêté à 20,15 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 50,14 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 28,13 %, loin des 55,87 % affichés aux législatives de 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent le portrait d'une commune frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Temple-de-Bretagne classée à droite lors des derniers scrutins Les élections législatives au Temple-de-Bretagne organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Laurie Arc (Rassemblement National) en tête du peloton avec 32,82% au premier tour, devant Ségolène Amiot (Union de la gauche) avec 27,94%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Laurie Arc culminant à 36,28% des votes localement. Les Européennes précédemment au Temple-de-Bretagne avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (32,82%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 15,36% des votes. Le paysage politique du Le Temple-de-Bretagne a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Quels étaient les suffrages municipaux du Temple-de-Bretagne il y a 4 ans ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle au Temple-de-Bretagne tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 33,66% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 23,31%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,72% pour Emmanuel Macron, contre 38,28% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Le Temple-de-Bretagne plébiscitaient Ségolène Amiot (Nupes) avec 32,52% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,42%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Fiscalité au Temple-de-Bretagne : un thème central en vue des municipales 2026 ? Du côté de la fiscalité du Temple-de-Bretagne, le produit fiscal par foyer s'est établi à 502 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), un chiffre à comparer avec les 490 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 37,84 % en 2024 (contre près de 17,34 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 9 700 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 288 760 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 20,07 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale au Temple-de-Bretagne ? Qui était sorti vainqueur lors des élections municipales il y a six ans au Temple-de-Bretagne ? Sans aucune opposition, la liste menée par Pascal Martin a naturellement obtenu 444 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Pour ce scrutin de 2026 au Temple-de-Bretagne, ce décor pose les bases. Au moment des résultats des municipales au Temple-de-Bretagne, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse assez clair a d'ores et déjà été apporté.