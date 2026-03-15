Résultat de l'élection municipale 2026 au Thillay : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Thillay [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Thillay sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Thillay.
L'actu des élections municipales 2026 au Thillay
13:45 - Au Thillay, une fiscalité en hausse qui pèsera sur le résultat
Au Thillay, en termes de fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint 1 474 € en 2024 (année des dernières données) contre 932 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 35,35 % en 2024 (contre environ 18,17 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 27 940 € de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 535 300 euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 9,32 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune.
11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale au Thillay
Dans la ville du Thillay, les forces politiques en présence sont à ce jour encore marquées par l'issue des dernières élections en date. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Patrice Gebauer (Divers droite) a distancé ses concurrents en totalisant 449 voix (44,76%). Sur la seconde marche, Fabio Lunazzi (Divers gauche) a engrangé 28,31% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Martine Galtie (Divers gauche), rassemblant 270 électeurs (26,91%). Un delta important. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Patrice Gebauer l'a finalement emporté avec 48,52% des bulletins, face à Fabio Lunazzi rassemblant 35,68% des électeurs inscrits et Martine Galtie réunissant 15,79% des suffrages. La domination de la liste 'L'avenir de le thillay entre vos mains' s'est intensifiée pour se muer en un triomphe éclatant et irréfutable. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Bien que Fabio Lunazzi ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 91 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter au Thillay ?
Les municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens du Thillay d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Vous pouvez consulter ci-dessous la liste des candidats au Thillay. Il convient de noter que les 3 bureaux de vote de la commune du Thillay ferment à 20 h en prévision du dépouillement. Pour être informé gratuitement des résultats des élections municipales au Thillay dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Thillay
|Tête de listeListe
|
Patrice Gebauer
Liste divers droite
ENGAGE POUR L'AVENIR DE LE THILLAY
|
|
Fabio Lunazzi
Liste divers centre
ENSEMBLE AIMONS LE THILLAY
|
|
Jean-Marie Romero
Liste Divers
PARLER VRAI, AGIR JUSTE POUR LE THILLAY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Gebauer (20 élus) L'avenir de le thillay entre vos mains
|510
|48,52%
|
|Fabio Lunazzi (5 élus) Ensemble aimons le thillay
|375
|35,68%
|
|Martine Galtie (2 élus) Le thillay, c'est vous !
|166
|15,79%
|
|Participation au scrutin
|Le Thillay
|Taux de participation
|44,27%
|Taux d'abstention
|55,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 078
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Gebauer L'avenir de le thillay entre vos mains
|449
|44,76%
|Fabio Lunazzi Ensemble aimons le thillay
|284
|28,31%
|Martine Galtie Le thillay, c'est vous !
|270
|26,91%
|Participation au scrutin
|Le Thillay
|Taux de participation
|42,53%
|Taux d'abstention
|57,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 033
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Delhalt (20 élus) Ensemble pour l'avenir du thillay
|632
|43,58%
|
|Jean-Luc Jeanny (5 élus) Batissons le futur a le thillay
|516
|35,58%
|
|Vincent Mathurina (2 élus) Le thillay: nouvelle dynamique
|302
|20,82%
|
|Participation au scrutin
|Le Thillay
|Taux de participation
|62,61%
|Taux d'abstention
|37,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,46%
|Nombre de votants
|1 502
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Delhalt Ensemble pour l'avenir du thillay
|556
|40,00%
|Jean-Luc Jeanny Batissons le futur a le thillay
|487
|35,03%
|Vincent Mathurina Le thillay: nouvelle dynamique
|347
|24,96%
|Participation au scrutin
|Le Thillay
|Taux de participation
|60,40%
|Taux d'abstention
|39,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,07%
|Nombre de votants
|1 449
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