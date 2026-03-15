Résultat de l'élection municipale 2026 au Thillay : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Thillay

Tête de listeListe
Patrice Gebauer
Patrice Gebauer Liste divers droite
ENGAGE POUR L'AVENIR DE LE THILLAY
  • Patrice Gebauer
  • Laëtitia Dos Ramos
  • Bertrand Kovac
  • Sonia de Oliveira
  • Alain Esnee
  • Rachida Lashab
  • Daniel Charpentier
  • Elvira Rodrigues
  • Maxime Etchechoury
  • Myriam Le Millour
  • Vitor Panto
  • Vanessa de Melo
  • Philippe Anes
  • Céline Vahala
  • Kylian Goncalves
  • Rachida Massou
  • Nabeel Butt
  • Delphine Antonucci
  • Jamaa Bilghoul
  • Antoinette Oosman
  • Christian Nabais
  • Harshini Sudakar
  • Tiago Cristino
  • Michèle Donatien
  • Kévin Queret
  • Lilya Belayachi
  • Hakim Berkat
  • Laetitia Sousa
  • Nicolas Soubert
Fabio Lunazzi
Fabio Lunazzi Liste divers centre
ENSEMBLE AIMONS LE THILLAY
  • Fabio Lunazzi
  • Sandrine Themiot
  • Pascal Bernard
  • Mounia Hebbar
  • Stéphane Laporte
  • Véronique Peire
  • Benjamin Lagnez
  • Delphine Souffrant
  • Francis Chanal
  • Chantal Tesson
  • Gérard Sainte-Beuve
  • Isabelle Martin
  • Bastien Giacalone
  • Angéla Lorenzo
  • Richard Wiesen
  • Massaouda Katache
  • Gwendal Licette
  • Katarzyna Lernatowska
  • Thierry Brodier
  • Brigitte Biet
  • Patrick Hajjaj
  • Amal Djender
  • Jean-Claude Tchuindibi
  • Sandrine Chambre
  • Qamar Clément Mian
  • Nadine Pereira
  • Victor Lopes Costa
  • Ouardia Ramdani
  • Saloum Tandia
Jean-Marie Romero
Jean-Marie Romero Liste Divers
PARLER VRAI, AGIR JUSTE POUR LE THILLAY
  • Jean-Marie Romero
  • Valérie Cabrera
  • Edrigue Cabrera
  • Martine Galtié
  • Yvan Indiana
  • Véronique Jakic
  • Christian Chochois
  • Karine Da Cruz
  • Charles-Omer Janivel
  • Caroline Lachiver
  • Michael Journel
  • Sofia Kraiem
  • Damien Galtié
  • Marta Ribeiro Tavares
  • Frédéric Cougy
  • Mathilde Rodrigues
  • Arnaud Bernard
  • Diaka Diaoune
  • Gaëtan Cougy
  • Jocelyne Montoya
  • Anthony Janivel
  • Marie Parillaud
  • Toali Seri
  • Ophélie Michot
  • Xx Chanemougam
  • Véronique Polacsek
  • Philippe Tardieu
  • Audrey Bernard Chelles
  • Nabil Benchouk

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Gebauer
Patrice Gebauer (20 élus) L'avenir de le thillay entre vos mains 		510 48,52%
  • Patrice Gebauer
  • Valérie Cabrera
  • Jean-Marie Romero
  • Sonia De Oliveira
  • Jean-Luc Jeanny
  • Elvira Rodrigues
  • Vincent Mathurina
  • Myriam Le Millour
  • Christian Chochois
  • Estelle Mathurina
  • Patrice Pagnou
  • Laetitia Dos Ramos
  • Daniel Charpentier
  • Véronique Jakic
  • Bertrand Kovac
  • Karine Da Cruz
  • Yvan Indiana
  • Amal Hafed
  • Alain Esnee
  • Sylvie Ambert
Fabio Lunazzi
Fabio Lunazzi (5 élus) Ensemble aimons le thillay 		375 35,68%
  • Fabio Lunazzi
  • Chantal Tesson
  • Gérard Sainte Beuve
  • Evelyne Tourbez
  • Georges Delhalt
Martine Galtie
Martine Galtie (2 élus) Le thillay, c'est vous ! 		166 15,79%
  • Martine Galtie
  • Armand Peire
Participation au scrutin Le Thillay
Taux de participation 44,27%
Taux d'abstention 55,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 078

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Gebauer
Patrice Gebauer L'avenir de le thillay entre vos mains 		449 44,76%
Fabio Lunazzi
Fabio Lunazzi Ensemble aimons le thillay 		284 28,31%
Martine Galtie
Martine Galtie Le thillay, c'est vous ! 		270 26,91%
Participation au scrutin Le Thillay
Taux de participation 42,53%
Taux d'abstention 57,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 033

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Delhalt
Georges Delhalt (20 élus) Ensemble pour l'avenir du thillay 		632 43,58%
  • Georges Delhalt
  • Martine Galtie
  • Armand Peire
  • Chantal Tesson
  • Fabio Lunazzi
  • Marianne Mouly
  • Patrick Scheppler
  • Corinne Ibazatene
  • Gérard Sainte Beuve
  • Bérengère Nativite
  • Paul Lalotte
  • Evelyne Tourbez
  • Thierry Brodier
  • Marie-Claire Climent
  • Helder Filipe De Almeida
  • Veronique Peire
  • Mohammed Oubaidallah
  • Cecile Ceia
  • Qamar Clement Mian
  • Laure Quere
Jean-Luc Jeanny
Jean-Luc Jeanny (5 élus) Batissons le futur a le thillay 		516 35,58%
  • Jean-Luc Jeanny
  • Claudine Galle
  • Patrice Gebauer
  • Sylvie Solange Genevieve Gressier
  • Jean Licette
Vincent Mathurina
Vincent Mathurina (2 élus) Le thillay: nouvelle dynamique 		302 20,82%
  • Vincent Mathurina
  • Agnès Roblin
Participation au scrutin Le Thillay
Taux de participation 62,61%
Taux d'abstention 37,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,46%
Nombre de votants 1 502

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Delhalt
Georges Delhalt Ensemble pour l'avenir du thillay 		556 40,00%
Jean-Luc Jeanny
Jean-Luc Jeanny Batissons le futur a le thillay 		487 35,03%
Vincent Mathurina
Vincent Mathurina Le thillay: nouvelle dynamique 		347 24,96%
Participation au scrutin Le Thillay
Taux de participation 60,40%
Taux d'abstention 39,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,07%
Nombre de votants 1 449

Villes voisines du Thillay

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