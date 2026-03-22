Résultat de l'élection municipale 2026 au Thillay : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Thillay [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Thillay sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Thillay.
L'actu des élections municipales 2026 au Thillay
11:47 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections municipales au Thillay la semaine dernière ?
Pour le lancement des municipales au Thillay, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a vu 51,16 % des inscrits se déplacer dans la ville. À l'issue du dépouillement, c'est Patrice Gebauer (Divers droite) qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 39,89 % des votes. À sa suite, Fabio Lunazzi (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 38,62 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Patrice Gebauer a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a enregistré une petite baisse de 4 points vis-à-vis des municipales de 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Marie Romero pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Thillay
Le deuxième tour des élections municipales au Thillay a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Patrice Gebauer
Liste divers droite
ENGAGE POUR L'AVENIR DE LE THILLAY
|
|
Fabio Lunazzi
Liste divers centre
ENSEMBLE AIMONS LE THILLAY
|
|
Jean-Marie Romero
Liste Divers
PARLER VRAI, AGIR JUSTE POUR LE THILLAY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Thillay
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice GEBAUER (Ballotage) ENGAGE POUR L'AVENIR DE LE THILLAY
|503
|39,89%
|Fabio LUNAZZI (Ballotage) ENSEMBLE AIMONS LE THILLAY
|487
|38,62%
|Jean-Marie ROMERO (Ballotage) PARLER VRAI, AGIR JUSTE POUR LE THILLAY
|271
|21,49%
|Participation au scrutin
|Le Thillay
|Taux de participation
|51,16%
|Taux d'abstention
|48,84%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Nombre de votants
|1 296
Source : ministère de l’Intérieur
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