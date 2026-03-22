Résultat de l'élection municipale 2026 au Thillay : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Thillay

Le deuxième tour des élections municipales au Thillay a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Patrice Gebauer
Patrice Gebauer Liste divers droite
ENGAGE POUR L'AVENIR DE LE THILLAY
  • Patrice Gebauer
  • Laëtitia Dos Ramos
  • Bertrand Kovac
  • Sonia de Oliveira
  • Alain Esnee
  • Rachida Lashab
  • Daniel Charpentier
  • Elvira Rodrigues
  • Maxime Etchechoury
  • Myriam Le Millour
  • Vitor Panto
  • Vanessa de Melo
  • Philippe Anes
  • Céline Vahala
  • Kylian Goncalves
  • Rachida Massou
  • Nabeel Butt
  • Delphine Antonucci
  • Jamaa Bilghoul
  • Antoinette Oosman
  • Christian Nabais
  • Harshini Sudakar
  • Tiago Cristino
  • Michèle Donatien
  • Kévin Queret
  • Lilya Belayachi
  • Hakim Berkat
  • Laetitia Sousa
  • Nicolas Soubert
Fabio Lunazzi
Fabio Lunazzi Liste divers centre
ENSEMBLE AIMONS LE THILLAY
  • Fabio Lunazzi
  • Sandrine Themiot
  • Pascal Bernard
  • Mounia Hebbar
  • Stéphane Laporte
  • Véronique Peire
  • Benjamin Lagnez
  • Delphine Souffrant
  • Francis Chanal
  • Chantal Tesson
  • Gérard Sainte-Beuve
  • Isabelle Martin
  • Bastien Giacalone
  • Angéla Lorenzo
  • Richard Wiesen
  • Massaouda Katache
  • Gwendal Licette
  • Katarzyna Lernatowska
  • Thierry Brodier
  • Brigitte Biet
  • Patrick Hajjaj
  • Amal Djender
  • Jean-Claude Tchuindibi
  • Sandrine Chambre
  • Qamar Clément Mian
  • Nadine Pereira
  • Victor Lopes Costa
  • Ouardia Ramdani
  • Saloum Tandia
Jean-Marie Romero
Jean-Marie Romero Liste Divers
PARLER VRAI, AGIR JUSTE POUR LE THILLAY
  • Jean-Marie Romero
  • Valérie Cabrera
  • Edrigue Cabrera
  • Martine Galtié
  • Yvan Indiana
  • Véronique Jakic
  • Christian Chochois
  • Karine Da Cruz
  • Charles-Omer Janivel
  • Caroline Lachiver
  • Michael Journel
  • Sofia Kraiem
  • Damien Galtié
  • Marta Tavares
  • Frédéric Cougy
  • Mathilde Rodrigues
  • Arnaud Bernard
  • Diaka Diaoune
  • Gaëtan Cougy
  • Jocelyne Montoya
  • Anthony Janivel
  • Marie Parillaud
  • Toali Seri
  • Ophélie Michot
  • Xx Chanemougam
  • Véronique Polacsek
  • Philippe Tardieu
  • Audrey Bernard Chelles
  • Nabil Benchouk

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Thillay

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice GEBAUER
Patrice GEBAUER (Ballotage) ENGAGE POUR L'AVENIR DE LE THILLAY 		503 39,89%
Fabio LUNAZZI
Fabio LUNAZZI (Ballotage) ENSEMBLE AIMONS LE THILLAY 		487 38,62%
Jean-Marie ROMERO
Jean-Marie ROMERO (Ballotage) PARLER VRAI, AGIR JUSTE POUR LE THILLAY 		271 21,49%
Participation au scrutin Le Thillay
Taux de participation 51,16%
Taux d'abstention 48,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 1 296

Source : ministère de l’Intérieur

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