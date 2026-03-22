Résultat de l'élection municipale 2026 au Thillay : les résultats du 2e tour

Programme de Patrice Gebauer à Le Thillay (ENGAGE POUR L'AVENIR DE LE THILLAY)

Engagement local

Depuis 1988, Le Thillay est un lieu de vie et d'engagement pour Patrice Gebauer. Il a construit sa famille et a partagé de nombreux moments forts avec les habitants. Cet attachement personnel renforce son implication dans la commune.

Amélioration des infrastructures

Depuis 2020, des efforts ont été déployés pour embellir le cadre de vie et moderniser les équipements de Le Thillay. Les écoles et les centres de loisirs ont été particulièrement mis à jour pour répondre aux besoins des familles. Ces initiatives visent à créer un environnement plus agréable et fonctionnel pour tous les résidents.

Sécurité renforcée

La sécurité a été une priorité durant le mandat de Patrice Gebauer, avec la création d'un poste de police municipale. De plus, un système de vidéoprotection a été déployé sur l'ensemble de la commune. Ces mesures visent à assurer la tranquillité et la sécurité des habitants de Le Thillay.

Partenariats et associations

Patrice Gebauer a collaboré avec des associations locales pour soutenir les familles et les aînés. Ces partenariats ont permis d'organiser des événements festifs qui revitalisent la commune. L'engagement des associations est considéré comme précieux pour renforcer le tissu social de Le Thillay.