Résultat municipale 2026 au Thillay (95500) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Thillay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Thillay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Thillay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice GEBAUER
Patrice GEBAUER ENGAGE POUR L'AVENIR DE LE THILLAY 		503 39,89%
Fabio LUNAZZI
Fabio LUNAZZI ENSEMBLE AIMONS LE THILLAY 		487 38,62%
Jean-Marie ROMERO
Jean-Marie ROMERO PARLER VRAI, AGIR JUSTE POUR LE THILLAY 		271 21,49%
Participation au scrutin Le Thillay
Taux de participation 51,16%
Taux d'abstention 48,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 1 296

Source : ministère de l’Intérieur

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