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19:21 - Le poids démographique et économique du Thillay aux municipales En marge des élections municipales, Le Thillay fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 4 575 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 429 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 441 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (83,54%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Avec 698 résidents étrangers, Le Thillay se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,03%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 363 euros par mois. Au Thillay, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Au Thillay, le Rassemblement national s'annonce en force aux municipales 2026 Le parti d'extrême droite récoltait un résultat relativement faible lors des élections locales au Thillay en 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 29,18% des voix lors du premier round, puis serrait de près Emmanuel Macron localement avec 50,73% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 31,03% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le mouvement nationaliste arrachait 54,36% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 40,02% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 40,82% pour le mouvement nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 46,73% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention au Thillay ? Pour rappel, l'abstention atteignait 57,47 % au Thillay lors de la dernière élection municipale, dans la moyenne nationale alors que nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer en raison de la pandémie du coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été définie par une abstention à 28,52 % dans la ville (participation de 71,48 %). Bien entendu, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais il est instructif d'observer l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 62,82 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 40,28 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 58,72 %. Zoomer sur ces variations lors des dernières élections permet in fine de ranger Le Thillay comme une commune assez abstentionniste. En ce jour d'élection municipale 2026 au Thillay, cette variable sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Thillay en 2024 Lors des européennes, le résultat au Thillay s'était cristallisé autour de Jordan Bardella (40,02%), en première position devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (26,78%) et Valérie Hayer (7,71%). Agnès Marion (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des législatives au Thillay une vingtaine de jours plus tard avec 40,82%. Arnaud Le Gall (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 37,00%. Au second tour, c'est en revanche Arnaud Le Gall (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 53,27% des suffrages exprimés. La situation politique du Le Thillay a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Quels étaient les suffrages municipaux du Thillay il y a 4 ans ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Le Thillay accordaient leurs suffrages à Jean-Baptiste Marly (RN) avec 31,03% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,36% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Le Thillay accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 32,47%, devant Marine Le Pen qui terminait à 29,18%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,73% pour Marine Le Pen, contre 49,27% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Le Thillay un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Au Thillay, une fiscalité en hausse qui pèsera sur le résultat Au Thillay, en termes de fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint 1 474 € en 2024 (année des dernières données) contre 932 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 35,35 % en 2024 (contre environ 18,17 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 27 940 € de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 535 300 euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 9,32 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale au Thillay Dans la ville du Thillay, les forces politiques en présence sont à ce jour encore marquées par l'issue des dernières élections en date. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Patrice Gebauer (Divers droite) a distancé ses concurrents en totalisant 449 voix (44,76%). Sur la seconde marche, Fabio Lunazzi (Divers gauche) a engrangé 28,31% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Martine Galtie (Divers gauche), rassemblant 270 électeurs (26,91%). Un delta important. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Patrice Gebauer l'a finalement emporté avec 48,52% des bulletins, face à Fabio Lunazzi rassemblant 35,68% des électeurs inscrits et Martine Galtie réunissant 15,79% des suffrages. La domination de la liste 'L'avenir de le thillay entre vos mains' s'est intensifiée pour se muer en un triomphe éclatant et irréfutable. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Bien que Fabio Lunazzi ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 91 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.