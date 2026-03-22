Résultat municipale 2026 au Tholonet (13100) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Tholonet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Tholonet, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Tholonet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge MORI
Serge MORI (13 élus) PERSPECTIVES LE BON SENS AVANT TOUT 		444 31,38%
  • Serge MORI
  • Carole PIERETTI
  • Henri LEFEBVRE
  • Élodie SERRAT
  • Michel NAVARRO
  • Mariane CROSNIER MANGEAT
  • Ludovic RASOANAIVO
  • Audrey FELICETTI
  • Florent LAUGIER
  • Tamara LANDRIN
  • Akim DERNANE
  • Isaure DE SAINT GERMAIN
  • Philippe BERNASCOLLE
Alexandre RAOUX
Alexandre RAOUX (3 élus) L'avenir ensemble 		438 30,95%
  • Alexandre RAOUX
  • Lara FACCHINI
  • Alexandre LEGER
Vincent LANGUILLE
Vincent LANGUILLE (2 élus) Le Tholonet avec vous 		373 26,36%
  • Vincent LANGUILLE
  • Marie-Hélène AUSSET
Stéphane FAURE
Stéphane FAURE (1 élu) POUR LE THOLONET 		160 11,31%
  • Stéphane FAURE
Participation au scrutin Le Tholonet
Taux de participation 71,16%
Taux d'abstention 28,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,35%
Nombre de votants 1 426

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale au Tholonet - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge MORI
Serge MORI (Ballotage) PERSPECTIVES LE BON SENS AVANT TOUT 		364 26,75%
Alexandre RAOUX
Alexandre RAOUX (Ballotage) L'avenir ensemble 		363 26,67%
Vincent LANGUILLE
Vincent LANGUILLE (Ballotage) Le Tholonet avec vous 		359 26,38%
Stéphane FAURE
Stéphane FAURE (Ballotage) POUR LE THOLONET 		275 20,21%
Participation au scrutin Le Tholonet
Taux de participation 68,81%
Taux d'abstention 31,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,15%
Nombre de votants 1 379

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