Résultat municipale 2026 au Tholonet (13100) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Tholonet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Tholonet, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Tholonet [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge MORI (13 élus) PERSPECTIVES LE BON SENS AVANT TOUT
|444
|31,38%
|
|Alexandre RAOUX (3 élus) L'avenir ensemble
|438
|30,95%
|
|Vincent LANGUILLE (2 élus) Le Tholonet avec vous
|373
|26,36%
|
|Stéphane FAURE (1 élu) POUR LE THOLONET
|160
|11,31%
|
|Participation au scrutin
|Le Tholonet
|Taux de participation
|71,16%
|Taux d'abstention
|28,84%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,42%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,35%
|Nombre de votants
|1 426
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale au Tholonet - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge MORI (Ballotage) PERSPECTIVES LE BON SENS AVANT TOUT
|364
|26,75%
|Alexandre RAOUX (Ballotage) L'avenir ensemble
|363
|26,67%
|Vincent LANGUILLE (Ballotage) Le Tholonet avec vous
|359
|26,38%
|Stéphane FAURE (Ballotage) POUR LE THOLONET
|275
|20,21%
|Participation au scrutin
|Le Tholonet
|Taux de participation
|68,81%
|Taux d'abstention
|31,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,15%
|Nombre de votants
|1 379
Election municipale 2026 au Tholonet [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Tholonet sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Tholonet.
L'actu des élections municipales 2026 au Tholonet
18:36 - Le vote du Tholonet nettement ancré à droite il y a deux ans
Pour le tour unique des européennes de 2024 au Tholonet, les votes s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (23,70%). Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants du Tholonet portaient leur choix sur Anne-Laurence Petel (Majorité présidentielle) avec 35,27% au premier tour. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Gérault Verny (Union de l'extrême droite) jusqu'à la première place avec 37,91%. La préférence des électeurs du Tholonet a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait une terre centriste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections au Tholonet
Les résultats des précédentes élections municipales au Tholonet ont fourni un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier passage aux urnes, Vincent Languille a dominé le scrutin en obtenant 39,02% des voix. Derrière, Michel Legier a engrangé 371 votes (36,84%). Le trio de tête a été complété par Patrick Hasbanian, s'adjugeant 24,13% des suffrages. Le faible écart entre les deux premières listes semblait laisser place à un 2e tour très flou. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Vincent Languille l'a finalement emporté avec 726 suffrages (62,74%), face à Michel Legier avec 431 électeurs (37,25%). Après un premier tour serré, le fossé s’est élargi de manière flagrante pour aboutir à une victoire nette et définitive., ajoutant 333 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des vaincus a la difficile mission d'afficher un score plus élevé ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
13:58 - 4 candidats en lice pour le 2e tour des élections au Tholonet
Selon les candidatures officielles pour le deuxième tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, la confrontation a donc bel et bien une suite ce dimanche, avec Stéphane Faure avec la liste "Pour Le Tholonet" (DIV), la liste "L'avenir Ensemble" emmenée par Alexandre Raoux (DIV), la liste "Perspectives Le Bon Sens Avant Tout" emmenée par Serge Mori (DIV) et Vincent Languille sous l'étiquette DIV ("Le Tholonet Avec Vous"). Accessibles jusqu'à 18 heures, les 2 bureaux de vote de la commune du Tholonet permettront aux 2 004 électeurs figurant sur les listes électorales de faire leur choix.
11:59 - Serge Mori, Alexandre Raoux et Vincent Languille forment le trio de tête au Tholonet
À l'occasion du premier tour des élections municipales au Tholonet dimanche dernier, le rendez-vous a mobilisé 68,81 % des électeurs sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Pour ce premier tour, c'est Serge Mori qui a terminé premier avec 26,75 % des voix. Ensuite, Alexandre Raoux est arrivé en deuxième position avec 26,67 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Vincent Languille pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Stéphane Faure a terminé avec 20,21 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
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