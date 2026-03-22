Résultat de l'élection municipale 2026 au Thor : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Thor [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Thor sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Thor.
L'actu des élections municipales 2026 au Thor
11:47 - Yves Bayon De Noyer largement en tête des municipales il y a une semaine
Dans le cadre du premier tour des municipales au Thor, c'est Yves Bayon De Noyer (Divers droite) qui est arrivé en tête en s'adjugeant 37,37 % des bulletins valides. Alain Poujol (Rassemblement National) a pris la position de dauphin avec 23,76 %. Un écart très large a été constaté entre les deux candidats. Comme il y a six ans, Yves Bayon De Noyer est resté au sommet du classement, mais il a enregistré une petite baisse de 2 points vis-à-vis des municipales de 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jérémy Bernard a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Isabelle Imperatori, avec la nuance Divers gauche, a rassemblé 17,59 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Du côté de la mobilisation au Thor, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 58,58 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Thor
Le deuxième tour des élections municipales au Thor a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Isabelle Imperatori
Liste divers gauche
Le Thor coeur à gauche
|
|
Jérémy Bernard
Liste Divers
Valeurs thoroises
|
|
Yves Bayon de Noyer
Liste divers droite
Agir pour le Thor
|
|
Alain Poujol
Liste du Rassemblement National
Rassembler Le Thor
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Thor
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves BAYON DE NOYER (Ballotage) Agir pour le Thor
|1 532
|37,37%
|Alain POUJOL (Ballotage) Rassembler Le Thor
|974
|23,76%
|Jérémy BERNARD (Ballotage) Valeurs thoroises
|872
|21,27%
|Isabelle IMPERATORI (Ballotage) Le Thor coeur à gauche
|721
|17,59%
|Participation au scrutin
|Le Thor
|Taux de participation
|58,58%
|Taux d'abstention
|41,42%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,65%
|Nombre de votants
|4 169
Source : ministère de l’Intérieur
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