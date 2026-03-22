Résultat de l'élection municipale 2026 au Thor : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Thor

Le deuxième tour des élections municipales au Thor a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Isabelle Imperatori
Isabelle Imperatori Liste divers gauche
Le Thor coeur à gauche
  • Isabelle Imperatori
  • Théo Baldasseroni
  • Michèle Dumon
  • Halim Rahmouni
  • Béatrice Lemonnier
  • Matthieu Olivier
  • Juliette Metreau
  • Aurélien Morel
  • Hélène Potheau Lebland
  • Serge Tatarenko
  • Héloïse Beust
  • Pascal Isard
  • Denise Grangeon
  • Gilbert Chiron
  • Eliane Grangier
  • Sébastien Vallée
  • Charlotte Crouvizier
  • Bastien Toupiol
  • Simone Muller
  • Frédéric Chiron
  • Martine Gloeckler
  • Aurélio Lalov
  • Annick Rouquette
  • Claude Osmanian
  • Isabelle Brefuel
  • Gilbert Guédon
  • Aurore Palaric
  • Jacques Olivier
  • Monique Faudrin
Jérémy Bernard
Jérémy Bernard Liste Divers
Valeurs thoroises
  • Jérémy Bernard
  • Magali Velasco
  • Jean-Michel Bodo
  • Laurie Gautier
  • Julien Quéhen
  • Océane Gravier
  • Jean-Pierre Marin
  • Jessica Marc
  • Valéry Couston
  • Patricia Rayne
  • Christian Seignour
  • Artémisia Mastrolia
  • Bernard Chiron
  • Ptihaj Battasse
  • Richard Cornu
  • Muriel Gineste
  • Jean-Christophe Martinet
  • Annie Astier
  • Jason Lambert
  • Coralie Pellicer
  • Julien Crozas
  • Manon Priad
  • Jérémie Cappaï
  • Clémence Deffis
  • Rémi Clareton
  • Marietta Diaz
  • Amaury Martin
  • Mireille Nehr
  • Jean-Philippe Ferry
Yves Bayon de Noyer
Yves Bayon de Noyer Liste divers droite
Agir pour le Thor
  • Yves Bayon de Noyer
  • Florence Andrzejewski
  • Laurent Bresson
  • Eliane Gomez
  • Florian Jacquet
  • Chantal Vedel
  • Lionel Gomez
  • Cecile Sassi
  • Yoann Aucremanne
  • Françoise Clement
  • Paul Coynel
  • Béatrice Dupuis
  • Michel Raoux
  • Melissa Saint Louis
  • Hervé Leny
  • Estelle Schneider
  • Eric Louis
  • Charlotte Allibert
  • Patrick Vilhon
  • Christine Michaux
  • Thierry Palermini
  • Elodie Gay
  • Louis Sanner
  • Christel Gonzalez Garcia
  • Michel Di Nicola
  • Françoise Navarro
  • Jean-François Leclerc
  • Christiane David-Mathieu
  • Laurent Remy
Alain Poujol
Alain Poujol Liste du Rassemblement National
Rassembler Le Thor
  • Alain Poujol
  • Christiane Anzil
  • Jean-François Mura
  • Mélanie Gagneux
  • Logan Mancini
  • Claire Reymond
  • Anthony Rivet
  • Catherine Lemonnier
  • Joël Moreau
  • Françoise Maussan
  • Kévin Poujol
  • Aurélie Recio
  • Pierre Peralès
  • Corinne Montpellaz
  • Fabien Musichini
  • Géraldine Cagnotis
  • Sébastien Ripert
  • Patricia Tricon
  • Clément Beulque
  • Alice Beulque
  • Jean-Marie Galas
  • Cécilia Goubet
  • Stéphane Lamouroux
  • Marie-Thérèse Festini Purlan
  • Jérôme Tassy
  • Martine Jaillet
  • Claude Blumberger
  • Annie Aubert
  • Christian Paredes

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Thor

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves BAYON DE NOYER
Yves BAYON DE NOYER (Ballotage) Agir pour le Thor 		1 532 37,37%
Alain POUJOL
Alain POUJOL (Ballotage) Rassembler Le Thor 		974 23,76%
Jérémy BERNARD
Jérémy BERNARD (Ballotage) Valeurs thoroises 		872 21,27%
Isabelle IMPERATORI
Isabelle IMPERATORI (Ballotage) Le Thor coeur à gauche 		721 17,59%
Participation au scrutin Le Thor
Taux de participation 58,58%
Taux d'abstention 41,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 4 169

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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