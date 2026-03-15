Résultat municipale 2026 au Thor (84250) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Thor a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Thor, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Thor [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves BAYON DE NOYER
Yves BAYON DE NOYER Agir pour le Thor 		1 532 37,37%
Alain POUJOL
Alain POUJOL Rassembler Le Thor 		974 23,76%
Jérémy BERNARD
Jérémy BERNARD Valeurs thoroises 		872 21,27%
Isabelle IMPERATORI
Isabelle IMPERATORI Le Thor coeur à gauche 		721 17,59%
Participation au scrutin Le Thor
Taux de participation 58,58%
Taux d'abstention 41,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 4 169

Source : ministère de l’Intérieur

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