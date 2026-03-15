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19:20 - Élections au Thor : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune du Thor, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,08%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (84,34%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 4756 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,44%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,79%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation au Thor mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,63% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Le RN progresse au Thor Le parti nationaliste restait loin du groupe de tête lors des élections locales au Thor en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 30,23% des suffrages lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 55,11% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 28,16% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le parti nationaliste validait 57,05% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 41,78% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 47,66% pour le parti nationaliste. Il achèvera sa course en tête avec 58,37% le dimanche suivant et la victoire de Bénédicte Auzanot.

16:58 - Aux dernières municipales, 54,93 % d'abstention au Thor Pour cette municipale, l'envie d'aller voter au Thor sera essentielle dans le dénouement du scrutin. Aux municipales de 2020, la participation avait grimpé à 45,07 % au premier round (un taux aligné sur les 44,7 % nationaux), beaucoup d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de la pandémie du coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été mesuré à 77,25 %. Certes, ces scrutins sont d'une tout autre nature, mais les élections législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison tout à fait pertinent. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une participation de 46,97 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 68,45 % en 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient concentré 54,53 % des électeurs. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent constituer une ville relativement attachée au vote.

15:59 - Au Thor, les élections de 2024 en faveur de la droite Bénédicte Auzanot (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections législatives au Thor suite à la dissolution en 2024 avec 47,66%. Patrick Blanes (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 24,88%. Le second round n'a pas changé grand chose, Bénédicte Auzanot culminant à 58,37% des voix sur place. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le résultat au Thor s'était cette fois cristallisé autour de Jordan Bardella (41,78%), devançant Valérie Hayer (11,33%) et Raphaël Glucksmann (9,63%). De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections de 2022 au Thor ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Le Thor comme un territoire dominé par l'extrême droite. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Le Thor choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 30,23% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron avec 22,13%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,11% pour Marine Le Pen, contre 44,89% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Le Thor plébiscitaient Bénédicte Auzanot (RN) avec 28,16% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Bénédicte Auzanot virant de nouveau en tête avec 57,05% des voix.

12:58 - Impôts au Thor : un enjeu central pour 2026 Tandis que les impôts locaux se sont alourdis au Thor entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 18,00 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 246 500 euros, bien en deçà des 2,40871 millions d'euros (2 408 710 € très exactement) récoltés en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son produit et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal au Thor s'est établi à environ 45,13 % en 2024 (contre 25,00 % en 2020). La moyenne au niveau national, évaluée à près de 40 % et en augmentation de 1,2 point depuis 2020, offre un point de comparaison utile. Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal au Thor a atteint 1 069 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 988 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Yves Bayon De Noyer au Thor Quel avait été le résultat des élections municipales précédentes au Thor ? Dès le dimanche du premier tour, Yves Bayon De Noyer (Divers droite) a imposé son rythme en obtenant 1 150 soutiens (39,49%). En deuxième position, Véronique Agogué-Fernaillon (Ecologiste) a capté 23,00% des suffrages. Cet avantage remarquable plaçait la leader dans un petit fauteuil. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Yves Bayon De Noyer l'a finalement emporté avec 48,14% des suffrages, face à Véronique Agogué-Fernaillon s'adjugeant 673 votants (26,31%) et Stéphan Mathieu obtenant 653 votes (25,53%). Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement profité des voix des électeurs des listes de droite, ajoutant 81 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp adverse est dans l'obligation de fédérer davantage dès le premier tour ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.