Résultat de l'élection municipale 2026 au Tour-du-Parc : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Tour-du-Parc [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Tour-du-Parc sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Tour-du-Parc.
L'actu des élections municipales 2026 au Tour-du-Parc
11:43 - Isabelle Louis largement en tête de l'élection il y a une semaine
Isabelle Louis a terminé en tête du premier round des élections municipales 2026 au Tour-du-Parc dimanche dernier, avec 35,34 % des bulletins valides. Derrière, Hugues Perrin est arrivé en deuxième position avec 24,04 %. L'avance de la gagnante provisoire a été particulièrement large. Par ailleurs, avec 21,55 %, Jean-Michel Crespin s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Serge Collet a rassemblé 19,06 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Enfin, concernant la participation au Tour-du-Parc, le vote a enregistré une participation de 75,49 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Tour-du-Parc
Le deuxième tour des élections municipales au Tour-du-Parc a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Hugues Perrin
Divers
Avec vous pour Le-Tour-du-Parc
|
|
Isabelle Louis
Divers
Parcais collectivement vôtre
|
|
Serge Collet
Divers
Cohésion parcaise
|
|
Jean-Michel Crespin
Divers
Ensemble pour notre commune
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Tour-du-Parc
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle LOUIS (Ballotage) Parcais collectivement vôtre
|369
|35,34%
|Hugues PERRIN (Ballotage) Avec vous pour Le-Tour-du-Parc
|251
|24,04%
|Jean-Michel CRESPIN (Ballotage) Ensemble pour notre commune
|225
|21,55%
|Serge COLLET (Ballotage) Cohésion parcaise
|199
|19,06%
|Participation au scrutin
|Le Tour-du-Parc
|Taux de participation
|75,49%
|Taux d'abstention
|24,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,78%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,56%
|Nombre de votants
|1 069
Source : ministère de l’Intérieur
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