Résultat de l'élection municipale 2026 au Tour-du-Parc : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Tour-du-Parc

Le deuxième tour des élections municipales au Tour-du-Parc a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Hugues Perrin
Hugues Perrin Divers
Avec vous pour Le-Tour-du-Parc
  • Hugues Perrin
  • Sophie Lamoureux
  • Gilbert Le Joubioux
  • Françoise Nicol
  • Jean-Noël Lorand
  • Claudine Rozelier
  • Philippe Coué Danic
  • Angélique Poulichet
  • Bryan Manac'h
  • Colombe de Brugiere
  • Éric Etchalus
  • Gwénola Le Breton
  • Antoine Bourny
  • Agnès Robain
  • Jean-François Lebeaux
Isabelle Louis
Isabelle Louis Divers
Parcais collectivement vôtre
  • Isabelle Louis
  • Noël Leger
  • Magali Touati
  • Dominique Le Testu
  • Stéphanie Le Polotec
  • Michaël Le Testu
  • Patricia Ollivier
  • Xavier Jimenez
  • Géraldine Jacqueton
  • Patrick Ramière
  • Julie Vincent
  • Ivan Richier
  • Jacqueline Eusèbe
  • Jacques Gallou
  • Corinne Charles
  • Gil Vaillant
Serge Collet
Serge Collet Divers
Cohésion parcaise
  • Serge Collet
  • Corinne Dufour
  • Stéphane Hallain
  • Christiane Autret (lebois)
  • Patrick Quillien
  • Sophie Cahen
  • Jean-Michel Martinache
  • Catherine Vallee
  • Didier Lambard
  • Sonia Pasquiou
  • Jean-Luc Le Turdu
  • Sophie Yonnet
  • Luc Descamps
  • Aliette Herve
  • Patrick Squiban
  • Patricia Zinck
  • Dominique Costiou
Jean-Michel Crespin
Jean-Michel Crespin Divers
Ensemble pour notre commune
  • Jean-Michel Crespin
  • Sophie Langlois
  • Laurent Thomas
  • Céline Chevé
  • Pierre Dano
  • Sophie Pasquier
  • Alain Dupuis
  • Marie Halbert
  • Freddy Prod'Homme
  • Stéphanie Vallée
  • Jean-Michel Blumen
  • Christine Chevailler
  • Samuel Bellec
  • Béatrice Le Joubioux
  • Christian Guinot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Tour-du-Parc

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle LOUIS
Isabelle LOUIS (Ballotage) Parcais collectivement vôtre 		369 35,34%
Hugues PERRIN
Hugues PERRIN (Ballotage) Avec vous pour Le-Tour-du-Parc 		251 24,04%
Jean-Michel CRESPIN
Jean-Michel CRESPIN (Ballotage) Ensemble pour notre commune 		225 21,55%
Serge COLLET
Serge COLLET (Ballotage) Cohésion parcaise 		199 19,06%
Participation au scrutin Le Tour-du-Parc
Taux de participation 75,49%
Taux d'abstention 24,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 1 069

Source : ministère de l’Intérieur

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