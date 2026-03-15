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19:18 - Comment la composition démographique du Tour-du-Parc façonne les résultats électoraux ? Quel impact auront les électeurs du Tour-du-Parc sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 135 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 11,94%, les questions liées au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (47,74%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1059 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (3,76%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,93%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 49,58%, comme au Tour-du-Parc, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Le RN marque des points au Tour-du-Parc Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice pour la dernière municipale au Tour-du-Parc en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 22,29% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 39,25% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 11,58% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, au Tour-du-Parc comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 30,90% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 33,43% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 38,49% lors du vote final.

16:58 - La commune du Tour-du-Parc plutôt mobilisée lors des élections En marge de ces élections municipales, le degré d'abstention pèsera définitivement sur les résultats du Tour-du-Parc. Pour rappel, l'abstention se montait à 30,46 % lors de la précédente municipale, une participation locale remarquable, en pleine épidémie de Covid à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 19,48 % des citoyens inscrits. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 36,93 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 21,67 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 36,76 % des inscrits. Décortiquer ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée d'identifier Le Tour-du-Parc comme une commune moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Comment Tour-du-Parc a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors des dernières européennes, le résultat au Tour-du-Parc s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,90%), devant Valérie Hayer (19,76%) et Raphaël Glucksmann (13,17%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives au Tour-du-Parc avaient ensuite placé en tête Anne Le Hénanff (Ensemble !) avec 39,59% au premier tour, devant Joseph Martin (Rassemblement National) avec 33,43%. Le second round n'a pas changé grand chose, Anne Le Hénanff culminant à 61,51% des suffrages exprimés localement. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle ainsi que Le Tour-du-Parc demeurait à l'époque une zone pivot.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux du Tour-du-Parc lors de la dernière présidentielle ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Le Tour-du-Parc accordaient leurs suffrages à François Mousset (Divers droite) avec 31,90% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Anne Le Hénanff (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 65,24%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Le Tour-du-Parc privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (33,72%), devançant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 22,29%. Lors de la finale de l'élection au Le Tour-du-Parc, les électeurs accordaient 60,75% pour Emmanuel Macron, contre 39,25% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Le Tour-du-Parc révèle une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - La municipalité du Tour-du-Parc a plutôt augmenté sa fiscalité locale Si l'on regarde de près la fiscalité du Tour-du-Parc, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 7,27 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 182 550 € la même année, bien en deçà des 284 900 € perçus en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais une recette marginale, ce qui explique cette baisse drastique de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal au Tour-du-Parc atteint désormais un peu plus de 29,50 % en 2024 (contre 14,24 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne au Tour-du-Parc s'est chiffrée à environ 1 292 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 848 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Le Tour Du Parc, Ensemble" majoritaire au Tour-du-Parc L'étude des résultats des élections municipales de 2020 au Tour-du-Parc s'avère particulièrement éclairante. À l'occasion du premier vote à l'époque, François Mousset a devancé tous ses adversaires en totalisant 527 suffrages (65,79%). À ses trousses, Frederic Nicolazo a recueilli 274 bulletins valides (34,20%). Ce triomphe au premier tour a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 au Tour-du-Parc, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Face à ce triomphe écrasant, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.