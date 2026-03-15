Résultat municipale 2026 au Tour-du-Parc (56370) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Tour-du-Parc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Tour-du-Parc, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Tour-du-Parc [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle LOUIS
Isabelle LOUIS Parcais collectivement vôtre 		369 35,34%
Hugues PERRIN
Hugues PERRIN Avec vous pour Le-Tour-du-Parc 		251 24,04%
Jean-Michel CRESPIN
Jean-Michel CRESPIN Ensemble pour notre commune 		225 21,55%
Serge COLLET
Serge COLLET Cohésion parcaise 		199 19,06%
Participation au scrutin Le Tour-du-Parc
Taux de participation 75,49%
Taux d'abstention 24,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 1 069

Source : ministère de l’Intérieur

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