Résultat municipale 2026 au Tour-du-Parc (56370) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Tour-du-Parc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Tour-du-Parc, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 au Tour-du-Parc [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle LOUIS Parcais collectivement vôtre
|369
|35,34%
|Hugues PERRIN Avec vous pour Le-Tour-du-Parc
|251
|24,04%
|Jean-Michel CRESPIN Ensemble pour notre commune
|225
|21,55%
|Serge COLLET Cohésion parcaise
|199
|19,06%
|Participation au scrutin
|Le Tour-du-Parc
|Taux de participation
|75,49%
|Taux d'abstention
|24,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,78%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,56%
|Nombre de votants
|1 069
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 au Tour-du-Parc [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales du Tour-du-Parc en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 au Tour-du-Parc
19:18 - Comment la composition démographique du Tour-du-Parc façonne les résultats électoraux ?
Quel impact auront les électeurs du Tour-du-Parc sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 135 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 11,94%, les questions liées au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (47,74%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1059 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (3,76%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,93%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 49,58%, comme au Tour-du-Parc, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.
17:57 - Le RN marque des points au Tour-du-Parc
Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice pour la dernière municipale au Tour-du-Parc en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 22,29% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 39,25% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 11,58% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, au Tour-du-Parc comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 30,90% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 33,43% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 38,49% lors du vote final.
16:58 - La commune du Tour-du-Parc plutôt mobilisée lors des élections
En marge de ces élections municipales, le degré d'abstention pèsera définitivement sur les résultats du Tour-du-Parc. Pour rappel, l'abstention se montait à 30,46 % lors de la précédente municipale, une participation locale remarquable, en pleine épidémie de Covid à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 19,48 % des citoyens inscrits. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 36,93 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 21,67 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 36,76 % des inscrits. Décortiquer ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée d'identifier Le Tour-du-Parc comme une commune moins abstentionniste que la moyenne.
15:59 - Comment Tour-du-Parc a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
Lors des dernières européennes, le résultat au Tour-du-Parc s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,90%), devant Valérie Hayer (19,76%) et Raphaël Glucksmann (13,17%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives au Tour-du-Parc avaient ensuite placé en tête Anne Le Hénanff (Ensemble !) avec 39,59% au premier tour, devant Joseph Martin (Rassemblement National) avec 33,43%. Le second round n'a pas changé grand chose, Anne Le Hénanff culminant à 61,51% des suffrages exprimés localement. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle ainsi que Le Tour-du-Parc demeurait à l'époque une zone pivot.
14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux du Tour-du-Parc lors de la dernière présidentielle ?
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Le Tour-du-Parc accordaient leurs suffrages à François Mousset (Divers droite) avec 31,90% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Anne Le Hénanff (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 65,24%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Le Tour-du-Parc privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (33,72%), devançant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 22,29%. Lors de la finale de l'élection au Le Tour-du-Parc, les électeurs accordaient 60,75% pour Emmanuel Macron, contre 39,25% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Le Tour-du-Parc révèle une commune au paysage politique fragmenté.
12:58 - La municipalité du Tour-du-Parc a plutôt augmenté sa fiscalité locale
Si l'on regarde de près la fiscalité du Tour-du-Parc, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 7,27 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 182 550 € la même année, bien en deçà des 284 900 € perçus en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais une recette marginale, ce qui explique cette baisse drastique de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal au Tour-du-Parc atteint désormais un peu plus de 29,50 % en 2024 (contre 14,24 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne au Tour-du-Parc s'est chiffrée à environ 1 292 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 848 € relevés en 2020.
11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Le Tour Du Parc, Ensemble" majoritaire au Tour-du-Parc
L'étude des résultats des élections municipales de 2020 au Tour-du-Parc s'avère particulièrement éclairante. À l'occasion du premier vote à l'époque, François Mousset a devancé tous ses adversaires en totalisant 527 suffrages (65,79%). À ses trousses, Frederic Nicolazo a recueilli 274 bulletins valides (34,20%). Ce triomphe au premier tour a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 au Tour-du-Parc, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Face à ce triomphe écrasant, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales au Tour-du-Parc
Les 2 bureaux de vote de la ville du Tour-du-Parc ferment à 18 heures. A l'occasion des municipales 2026, les nouveaux représentants locaux vont être renouvelés au scrutin de liste. Autrement dit, ce 15 mars, les Français vont devoir se décider entre les différents candidats qui se présentent dans leur commune et cette année, la possibilité de panacher les listes disparaît dans les communes de moins de 1 000 habitants. Ci-dessous, il est possible de consulter la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche au Tour-du-Parc. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
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