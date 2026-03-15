Résultat municipale 2026 au Tremblay-sur-Mauldre (78490) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Tremblay-sur-Mauldre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Tremblay-sur-Mauldre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Tremblay-sur-Mauldre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise CHANCEL
Françoise CHANCEL (12 élus) Pour le Tremblay, continuons ensemble 		263 56,08%
  • Françoise CHANCEL
  • Arnauld VOISIN
  • Hélène JEAN-BAPTISTE
  • Jean-Pierre BOUCHER
  • Corinne MANCHON
  • Abigail GIORDANO
  • Pauline HOFFMANN
  • Pierre-Antoine CHARNAY
  • Virginie CHARPENTIER
  • Gilles COSTARD
  • Marie-Laure ROBIN
  • Matthieu LEROUX
Roland ROLLAND
Roland ROLLAND (3 élus) UN VILLAGE POUR TOUS 		206 43,92%
  • Roland ROLLAND
  • Stephanie ANDRÉ
  • Jean CLOSET
Participation au scrutin Le Tremblay-sur-Mauldre
Taux de participation 72,58%
Taux d'abstention 27,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 479

Source : ministère de l’Intérieur

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