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19:20 - Démographie et politique au Tremblay-sur-Mauldre, un lien étroit Quel portrait faire du Tremblay-sur-Mauldre, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 28,34% de cadres supérieurs pour 956 habitants, cette localité possède une certaine vigueur économique. Ses 71 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (86,28%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 11,85% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 43,48% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1629,27 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Au Tremblay-sur-Mauldre, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Que pèse le RN au Tremblay-sur-Mauldre aux municipales ? Le mouvement lepéniste n'était pas représenté à la dernière bataille municipale au Tremblay-sur-Mauldre en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 16,76% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 33,26% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 13,45% au représentant du parti au tour 1. Un score trop faible, au Tremblay-sur-Mauldre comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 20,44% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 26,22% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 32,01% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs du Tremblay-sur-Mauldre vont-ils se mobiliser aux municipales ? En ce jour de municipales au Tremblay-sur-Mauldre, la participation sera regardée de près. Lors des municipales de 2020, la participation avait atteint 60,67 % lors du premier tour, un score très supérieur aux 44,7 % du pays, représentant 381 votants, en pleine épidémie à l'époque. N'oublions pas que les élections municipales restent en effet traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les électeurs votent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 86,39 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 65,82 % des électeurs (soit environ 410 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 79,12 %, bien au-delà des 55,36 % enregistrés en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le territoire se révèle donc sensiblement comme une contrée soucieuse de voter.

15:59 - Le choc de la dernière séquence électorale au Tremblay-sur-Mauldre Les Européennes de juin 2024 au Tremblay-sur-Mauldre avaient vu la victoire locale de la liste de Valérie Hayer (21,92%), suivie par la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait obtenu 20,44% des voix. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants du Le Tremblay-sur-Mauldre soutenaient en priorité Aurore Bergé (Ensemble !) avec 38,41% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Aurore Bergé culminant à 52,09% des votes localement. .

14:57 - Quel candidat a gagné les élections il y a 4 ans au Tremblay-sur-Mauldre ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle au Tremblay-sur-Mauldre plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 34,45% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 16,76%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en livrant 66,74% pour Emmanuel Macron, contre 33,26% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Le Tremblay-sur-Mauldre portaient leur choix sur Aurore Bergé (Ensemble !) avec 40,94% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 71,90% des suffrages. Cette physionomie politique de Le Tremblay-sur-Mauldre dessine une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Municipales : les impôts pèseront-ils au Tremblay-sur-Mauldre ? Alors que les impôts locaux ont diminué au Tremblay-sur-Mauldre depuis la dernière élection, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,76 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de près de 13 900 euros la même année, marquant une forte baisse face aux 316 760 € perçus en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de produit pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal au Tremblay-sur-Mauldre s'est établi à 30,88 % en 2024 (contre 19,30 % en 2020). Cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal au Tremblay-sur-Mauldre a atteint 1 408 euros en 2024 (contre 1 570 € en 2020).

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales au Tremblay-sur-Mauldre Les forces politiques en présence demeurent influencées par l'issue des dernières élections au Tremblay-sur-Mauldre. Notons que les électeurs avaient la liberté de panacher à l'époque, ce scrutin s'étant déroulé sans liste. Dès le premier tour, 15 sièges ont par ailleurs été pourvus. Lors de la première manche électorale, Hélène Hamilton (Jean-Baptiste) a pris la première place avec 62,89% des bulletins. En deuxième position, Françoise Chancel a recueilli 61,57% des votes. Le trio de tête a été complété par Marjolaine Haffner, s'adjugeant 58,68% des voix. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce dimanche d'élections municipales 2026 au Tremblay-sur-Mauldre, les citoyens sont une nouvelle fois appelés à désigner leurs représentants dans cette configuration si spéciale. Le dispositif électoral particulier sans liste appartient cependant au passé.