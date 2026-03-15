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19:17 - Analyse socio-économique du Tronchet : perspectives électorales Comment la population du Tronchet peut-elle affecter le résultat des élections municipales ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la localité, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,47% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (34,50%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 570 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,52%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,24%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 26,26%, comme au Tronchet, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.

17:57 - Au Tronchet, le Rassemblement national s'annonce en force aux élections de 2026 Le parti nationaliste n'avait pas concouru à la dernière élection municipale au Tronchet en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 29,12% des suffrages lors du tour de chauffe, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,57% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 23,36% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, au Tronchet comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 43,93% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 43,74% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 47,58% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : l'abstention au Tronchet avant 2026 En 2020 au Tronchet, l'abstention avait grimpé à 52,66 % à la fin du premier tour (une proportion assez classique) alors que l'événement était incertain, dans un contexte d'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 17,77 % des personnes inscrites. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 40,95 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 28,66 %, contre 47,04 % en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent former une localité qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux tendances françaises. Cette variable au Tronchet sera en tout cas un véritable pivot de cette élection municipale.

15:59 - Comment Tronchet a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors du match européen de 2024, les électeurs du Tronchet avaient donné la victoire localement à l'équipe menée par Jordan Bardella avec 43,93% des votes. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants du Le Tronchet portaient leur choix sur Dylan Lemoine (Rassemblement National) avec 43,74% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Jean-Luc Bourgeaux (Divers droite) qui a raflé la mise avec 52,42% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs du Le Tronchet a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Le Tronchet : des verdicts particulièrement tranchés lors des scrutins en 2022 Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle au Tronchet était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 29,12% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 28,00%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 50,43%, contre 49,57% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Le Tronchet portaient leur choix sur Jean-Luc Bourgeaux (LR) avec 24,33% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,47%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Le Tronchet se positionne comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Le Tronchet : la fiscalité constatée à l'approche des municipales Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 au Tronchet, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 12,79 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de près de 33 600 euros la même année, en net recul par rapport aux 135 720 € récoltés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté au Tronchet a évolué pour se fixer à 34,85 % en 2024 (contre 14,95 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal au Tronchet a atteint 571 euros en 2024 (contre 410 € en 2020).

11:59 - Le résultat des dernières élections au Tronchet Que faut-il retenir des résultats des municipales précédentes au Tronchet ? Unique liste en présence, 'Une confiance renouvelee, pour un projet commun' menée par Pascal Briand a naturellement engrangé 100,00% des voix dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 au Tronchet, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. Le défi à l'occasion des résultats de ces élections municipales sera de déterminer si une réelle opposition parvient à se fédérer face à cette hégémonie. Avec la publication des candidatures, un élément de réponse très clair a d'ores et déjà été fourni.