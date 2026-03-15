Résultat municipale 2026 au Tronchet (35540) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Tronchet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Tronchet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Tronchet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal BRIAND
Pascal BRIAND (13 élus) Le Tronchet : notre expérience, votre avenir 		386 63,28%
  • Pascal BRIAND
  • Sandrine HUET
  • Robert LOUSTAU
  • Danielle FLAUX
  • Hubert MULLIEZ
  • Sabrina DRU
  • Eric SALAUN
  • Lise PITOIS
  • Eric LAMARCHE
  • Christele THEBAULT
  • Jean-Marie LENDORMY
  • Cynthia HARENT
  • Jerome BIARD
Christian HAMEREL
Christian HAMEREL (2 élus) Agissons pour Le Tronchet 		224 36,72%
  • Christian HAMEREL
  • Cindy DIORÉ
Participation au scrutin Le Tronchet
Taux de participation 74,94%
Taux d'abstention 25,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Nombre de votants 631

Source : ministère de l’Intérieur

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