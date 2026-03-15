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19:21 - Le poids démographique et économique du Val-Saint-Germain aux élections municipales Devant le bureau de vote du Val-Saint-Germain, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 30,96% de cadres supérieurs pour 1 550 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 121 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 833 foyers fiscaux. Dans la localité, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,71% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,24% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 46,79% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 639,99 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Au Val-Saint-Germain, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN avance au Val-Saint-Germain Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale au Val-Saint-Germain en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 18,10% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 32,53% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 14,51% au candidat RN lors du premier tour. Un score insuffisant, au Val-Saint-Germain comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 26,17% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 30,92% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 46,42% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs du Val-Saint-Germain très mobilisés lors des scrutins Il y a six ans, le premier round des municipales au Val-Saint-Germain avait été marqué par une abstention de 66,44 %, un niveau plutôt élevé (la participation se limitant à 33,56 %) alors que la pandémie du coronavirus avait maintenu chez eux un grand nombre d'électeurs. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est cependant fixé à 15,46 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 37,72 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 24,05 %, loin des 43,50 % affichés aux législatives de 2022. Prendre du recul sur ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Le Val-Saint-Germain comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste de la France. En ce jour d'élections municipales au Val-Saint-Germain, cette particularité sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Comment Val-Saint-Germain a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors des dernières élections européennes, le résultat au Val-Saint-Germain s'était dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (26,17%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (20,91%) et Raphaël Glucksmann (13,94%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants du Le Val-Saint-Germain portaient leur choix sur Alexis Izard (Ensemble !) avec 39,67% au premier tour. Mais c'est néanmoins Steevy Gustave (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 53,58% des suffrages exprimés. La situation politique du Le Val-Saint-Germain a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Qui est arrivé en tête des élections de 2022 au Val-Saint-Germain ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle au Val-Saint-Germain était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 36,50% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 18,10%. Le duel final se soldait finalement par un score de 67,47% pour Emmanuel Macron, contre 32,53% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Le Val-Saint-Germain portaient leur choix sur Alexis Izard (Ensemble !) avec 33,18% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,26% des suffrages. Cette physionomie politique de Le Val-Saint-Germain dessine une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Et si l'élection au Val-Saint-Germain se jouait sur la fiscalité ? Illustration d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 au Val-Saint-Germain, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 12,98 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville près de 22 200 euros environ la même année, bien en deçà des quelque 388 000 euros récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal au Val-Saint-Germain a évolué pour se fixer à 36,00 % en 2024 (contre 16,32 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal au Val-Saint-Germain a atteint environ 1 196 euros en 2024 contre 946 euros en début de mandat.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections au Val-Saint-Germain ? Les résultats des dernières élections municipales au Val-Saint-Germain ont livré un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Sans aucune opposition, 'A l'ecoute du val' menée par Serge Deloges a logiquement obtenu 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 au Val-Saint-Germain, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Le défi à l'occasion de ces nouvelles municipales sera de voir si une vraie opposition se manifeste face à cette domination. Un indice est probablement à chercher dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).