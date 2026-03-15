Résultat municipale 2026 au Val-Saint-Germain (91530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Val-Saint-Germain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Val-Saint-Germain, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Val-Saint-Germain [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric THIEBAUT
Eric THIEBAUT (16 élus) A l'écoute du Val 		469 63,21%
  • Eric THIEBAUT
  • Nelly LAROUSSE
  • Michel PALLEAU
  • Maud COLBOIS
  • Henri DEMONCEAUX
  • Sylvie OLLIVIER-HENRY
  • Didier POREE
  • Corine DELOGES
  • Jonathan LABAN-BOUNAYRE
  • Vanessa DECLERCK
  • Olivier PERRIN
  • Myriam DELAUNAY
  • Patrice COMMINS
  • Isabelle MICHEL
  • Éric LENOIR
  • Stéphanie CAPIAUX
Pascal PELLETIER
Pascal PELLETIER (3 élus) UNIS POUR LE VAL 		273 36,79%
  • Pascal PELLETIER
  • Marême BOSSER
  • François SARAZIN
Participation au scrutin Le Val-Saint-Germain
Taux de participation 63,58%
Taux d'abstention 36,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 770

Source : ministère de l’Intérieur

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