Résultat de l'élection municipale 2026 au Vauclin : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Vauclin

Tête de listeListe
Jimmy Farreaux
Jimmy Farreaux Liste divers gauche
ANSANM NOU KA FÉ'Y
  • Jimmy Farreaux
  • Elodie Luthbert
  • Tony Davidas
  • Murielle Cleon
  • Ludovic Christohphe Occolier
  • Odile Resident
  • Claude Chalons
  • Marlène Silvere Mainge
  • Chantal Minot
  • Magalie Béatrice Grubo
  • Christian Ebroin-Castrien
  • Alexia Morand
  • Jean-Ronald Gourer
  • Cindy Kindou
  • Christian Sophie
  • Fionna Residant
  • Nicolas Cama
  • Céline Sabrina Chambertin
  • Alain Richard
  • Patricia Nemorin
  • François Babo
  • Samantha Zamor
  • André Jean-Gilles
  • Aurélie Josephe Duval
  • Yannis Lucret
  • Linda Thiry
  • Hervé Jaron
  • Mireille Bimont N'Gouneka
  • Ernest Jean-Lambert
  • Moïse Gourer Pierre-Louis
  • Stanley Nubul
Fernand Bruno Odonnat
Fernand Bruno Odonnat Liste divers gauche
MANMAY VOKLEN LE A RIVE
  • Fernand Bruno Odonnat
  • Mireille Colombe Voltine
  • Pierre Marcel Suedile
  • Jeannie Antoinette Jean-Marie
  • Alex Omer Auguste-Charlery
  • Gessy Nathalie Fernand Vigilant
  • Fred Emilien Jean-Baptiste
  • Sarah Françoise Auguste-Charlery
  • Maurice Adélaïde Inimod
  • Nadia Maurice Daude
  • Bryand Rodney Vado
  • Maryline Renée Paulette Bernadette Billon
  • Pepin Albany Jean-Gilles
  • Arlette Antoinette Macambou
  • Lucas Edmond Vatel
  • Claudette Ponce Celestine Emica
  • Albert Corneille Mainge
  • Valérie Roseline Rene-Corail
  • Guy-Albert Dorothée Pierre-Louis
  • Nicole Emilie Marguerite
  • Fred Lezin Elbene
  • Ashley Laurencia Miguelle Fage
  • Gaby Emile Martinon
  • Marie-Josephe Julienne Boniface
  • Thierry Gérard Montanus
  • Ornella Adeline Gaelle Caster
  • Thierry Antony Gregoire
  • Josette Bruno Pierre-Louis
  • Bradley Macabre
  • Gladys Magui
  • Philippe Jeanne Vilna
Lucie Lebrave
Lucie Lebrave Liste divers gauche
ALTERNATIVE VAUCLINOISE
  • Lucie Lebrave
  • Rorland Rosillette
  • Marie-Hélène Coudin épouse Liard
  • Youri Ferdinand
  • Leyla Baillard
  • Niel Laviolette
  • Leïla Prudent
  • Jean-Louis Narèce
  • Luce Marguerite épouse Baillard
  • Cyprien Alain Jean-Francois
  • Dérorah Dalmat
  • Manuel Célimène
  • Djaïka Tanic
  • Eddy-Michel Cadet-Marthe
  • Sophie Olédie
  • Charles-Henri Lebrave
  • Christelle Brunot
  • Gratien Glaucus
  • Suzelle Emile
  • Michel-Bernard Colman
  • Béatrice Lopa épouse Médélice
  • Monique Thimon
  • Monique Capitaine
  • Michel Jean-Gilles
  • Karen Guillauby
  • Jean-Gérard Latouchent
  • Peggy Castrien
  • Claude Corosine
  • Magalie Charles-Nicolas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Cleon
Georges Cleon (23 élus) Union democratique vauclinoise 		2 017 53,00%
  • Georges Cleon
  • Nathalie Cancoriet
  • Ernest Jean-Lambert
  • Odile Resident
  • Jimmy Farreaux
  • Tulie Tonnet
  • Albany Jean-Gilles
  • Fionna Residant
  • Tony Davidas
  • Elodie Luthbert
  • François Babo
  • Marlène Mainge
  • Ludovic Occolier
  • Sandra Bruno
  • Chantal Iréné Minot
  • Moïse Gourer Epouse Pierre-Louis
  • Lyvail Zacharie
  • Christiane Morand
  • Stéphan Marguerite
  • Elodie Bapte
  • Teddy Populo
  • Samantha Zamor
  • Jekhiel Melchior
Fernand Bruno Odonnat
Fernand Bruno Odonnat (6 élus) Jan voklin doubout pour voklin douvan 		1 678 44,09%
  • Fernand Bruno Odonnat
  • Mireille Colombe Voltine
  • Gaby Emile Martinon
  • Ghislaine Ernest Senely
  • Jean-Claude Rufin Manere
  • Lucie Yvonne Lebrave
Emilie Joncart
Emilie Joncart Vauclin solidarite et partage 		110 2,89%
Participation au scrutin Le Vauclin
Taux de participation 48,27%
Taux d'abstention 51,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 930

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Raymond Occolier
Raymond Occolier (25 élus) Union democratique vauclinoise 		2 980 64,93%
  • Raymond Occolier
  • Rose-Elvire Pierre-Louis
  • Ernest Jean-Lambert
  • Marisette Amusan Ep. Nilor
  • François Babo
  • Odile Resident
  • Georges Cleon
  • Annie Nerjat
  • Albany Jean-Gilles
  • Moïse Gourer Ep. Pierre-Louis
  • Jimmy Farreaux
  • Catherine Prudent Nee Romuald
  • Raymond Lassource
  • Mylène Fagour Ep Violton
  • Charles Omer Pierre-Louis
  • Julienne Gaudy
  • Norbert Arnerin
  • Marie-Hélène Coudin Ep. Liard
  • Charles Henri Thegat
  • Marlène Mainge
  • Ludovic Occolier
  • Marthe Commercy Nee Crosnier De Bellaistre
  • Longin Garcon
  • Joséphine Bolivard
  • Jocelyn Jandia
Fernand Bruno Odonnat
Fernand Bruno Odonnat (4 élus) La fierte d'etre vauclinois 		1 609 35,06%
  • Fernand Bruno Odonnat
  • Lucie Yvonne Lebrave
  • Gaby Martinon
  • Mireille Voltine
Participation au scrutin Le Vauclin
Taux de participation 58,31%
Taux d'abstention 41,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,81%
Nombre de votants 4 821

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