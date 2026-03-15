Résultat de l'élection municipale 2026 au Vauclin : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Vauclin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Vauclin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Vauclin.
L'actu des élections municipales 2026 au Vauclin
13:45 - Élections municipales : des impôts en hausse au cœur de la campagne électorale au Vauclin
Au Vauclin, en termes de fiscalité locale, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 639 euros en 2024 (dernières données en date) contre 413 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 42,98 % en 2024 (contre près de 23,49 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 290 340 € en 2024. Un produit qui est loin des 819 600 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 9,81 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 au Vauclin
Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les scores de la dernière élection municipale au Vauclin. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Georges Cleon (Divers gauche) a pris les commandes en rassemblant 2 017 voix (53,00%). À ses trousses, Fernand Bruno Odonnat (Divers gauche) a rassemblé 1 678 bulletins valides (44,09%). La troisième place est revenue à Emilie Joncart (Divers), rassemblant 2,89% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Georges Cleon a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 au Vauclin, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Afin de contester cette hégémonie ce dimanche, les opposants devront réaliser un grand bond dans les suffrages, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote au Vauclin
À l’occasion des municipales 2026, les électeurs du Vauclin devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la ville. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. La liste de ceux qui souhaitent diriger la commune après les élections municipales 2026 au Vauclin est affichée plus bas. Les 8 bureaux de vote de la ville du Vauclin sont ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de décider. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez gratuitement les résultats des élections au Vauclin dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Vauclin
|Tête de listeListe
|
Jimmy Farreaux
Liste divers gauche
ANSANM NOU KA FÉ'Y
|
|
Fernand Bruno Odonnat
Liste divers gauche
MANMAY VOKLEN LE A RIVE
|
|
Lucie Lebrave
Liste divers gauche
ALTERNATIVE VAUCLINOISE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Cleon (23 élus) Union democratique vauclinoise
|2 017
|53,00%
|
|Fernand Bruno Odonnat (6 élus) Jan voklin doubout pour voklin douvan
|1 678
|44,09%
|
|Emilie Joncart Vauclin solidarite et partage
|110
|2,89%
|Participation au scrutin
|Le Vauclin
|Taux de participation
|48,27%
|Taux d'abstention
|51,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 930
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raymond Occolier (25 élus) Union democratique vauclinoise
|2 980
|64,93%
|
|Fernand Bruno Odonnat (4 élus) La fierte d'etre vauclinois
|1 609
|35,06%
|
|Participation au scrutin
|Le Vauclin
|Taux de participation
|58,31%
|Taux d'abstention
|41,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,81%
|Nombre de votants
|4 821
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