Résultat de l'élection municipale 2026 au Vauclin : les infos en direct

Programme de Jimmy Farreaux à Le Vauclin (ANSANM NOU KA FÉ'Y)

Vauclin solidaire et intergénérationnel

Le projet vise à créer un environnement où les habitants peuvent bien vieillir chez eux tout en rompre l'isolement. Il inclut des initiatives telles qu'une épicerie sociale et une navette sociale renforcée. L'objectif est de soutenir les familles et de faciliter l'accès aux soins pour tous.

Économie locale dynamique

Le développement d'une économie locale forte est essentiel pour soutenir les agriculteurs, pêcheurs, artisans et commerçants. Cela passe par la dynamisation du marché et du front de mer, ainsi que le soutien à l'entrepreneuriat. L'accent est mis sur les circuits courts et la valorisation des produits locaux.

Transition écologique

Le Vauclin s'engage à anticiper les défis environnementaux en mettant en place des mesures de prévention des risques et de transition énergétique. La promotion de mobilités douces et la protection des paysages sont des priorités. Ce programme vise à préparer la population aux enjeux écologiques futurs.

Démocratie participative

La démocratie participative est au cœur du projet, permettant aux habitants de partager les décisions qui les concernent. Des instances citoyennes et un budget participatif seront mis en place pour renforcer la vie associative. L'objectif est de créer un lien fort entre les citoyens et les instances décisionnelles.