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19:21 - Élections au Vauclin : l'impact des caractéristiques démographiques A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Le Vauclin apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Dotée de 6 182 logements pour 8 481 habitants, la densité de la commune est de 217 hab par km². Ses 524 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 2 392 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (49,94%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 16,08% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 171 euros/mois, la commune dévoile un taux de chômage de 15,49%, synonyme d'une situation économique précaire. Le Vauclin incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en mouvement.

17:57 - Rassemblement national au Vauclin : les données clés Le parti à la flamme était resté en retrait lors des élections locales au Vauclin il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 18,04% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 65,17% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 4,68% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, au Vauclin comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 25,38% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives enfin apporteront, lors du premier round, un résultat de 11,95% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 17,01% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation au Vauclin La mobilisation des électeurs du Vauclin constituera un gros enjeu pour ces municipales. Aux municipales de 2020, la participation était allée jusqu'à 48,27 % au premier tour, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux. C'étaient 3 930 votants qui étaient allés voter alors que la pandémie du Covid affectait le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 2 938 habitants qui ont voté au premier tour, soit 36,34 % de participation. La participation aux législatives, chiffrée quant à elle à 18,06 % en 2022, a fortement grossi pour s'élever à 26,33 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 10,92 %. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville en déficit de participation par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Au Vauclin, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Le Vauclin restait à l'époque une ville politiquement partagée. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (25,38%). Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants du Le Vauclin soutenaient en priorité Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) avec 61,00% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jean-Philippe Nilor culminant à 82,99% des votes dans la localité.

14:57 - Vauclin : regard sur les résultats de la dernière présidentielle en date Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Le Vauclin plébiscitaient Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) avec 70,84% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Le Vauclin choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 51,06% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 18,04%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 65,17% pour Marine Le Pen, contre 34,83% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une commune politiquement très disputée.

12:58 - Élections municipales : des impôts en hausse au cœur de la campagne électorale au Vauclin Au Vauclin, en termes de fiscalité locale, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 639 euros en 2024 (dernières données en date) contre 413 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 42,98 % en 2024 (contre près de 23,49 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 290 340 € en 2024. Un produit qui est loin des 819 600 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 9,81 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 au Vauclin Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les scores de la dernière élection municipale au Vauclin. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Georges Cleon (Divers gauche) a pris les commandes en rassemblant 2 017 voix (53,00%). À ses trousses, Fernand Bruno Odonnat (Divers gauche) a rassemblé 1 678 bulletins valides (44,09%). La troisième place est revenue à Emilie Joncart (Divers), rassemblant 2,89% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Georges Cleon a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 au Vauclin, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Afin de contester cette hégémonie ce dimanche, les opposants devront réaliser un grand bond dans les suffrages, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.