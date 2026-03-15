Résultat municipale 2026 au Vauclin (97280) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Vauclin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Vauclin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Vauclin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jimmy FARREAUX
Jimmy FARREAUX (24 élus) ANSANM NOU KA FÉ'Y 		2 669 59,30%
  • Jimmy FARREAUX
  • Elodie LUTHBERT
  • Tony DAVIDAS
  • Murielle CLEON
  • Ludovic Christohphe OCCOLIER
  • Odile RESIDENT
  • Claude CHALONS
  • Marlène Silvere MAINGE
  • Chantal MINOT
  • Magalie Béatrice GRUBO
  • Christian EBROIN-CASTRIEN
  • Alexia MORAND
  • Jean-Ronald GOURER
  • Cindy KINDOU
  • Christian SOPHIE
  • Fionna RESIDANT
  • Nicolas CAMA
  • Céline Sabrina CHAMBERTIN
  • Alain RICHARD
  • Patricia NEMORIN
  • François BABO
  • Samantha ZAMOR
  • André JEAN-GILLES
  • Aurélie Josephe DUVAL
Fernand Bruno ODONNAT
Fernand Bruno ODONNAT (4 élus) MANMAY VOKLEN LE A RIVE 		1 327 29,48%
  • Fernand Bruno ODONNAT
  • Mireille Colombe VOLTINE
  • Pierre Marcel SUEDILE
  • Jeannie Antoinette JEAN-MARIE
Lucie LEBRAVE
Lucie LEBRAVE (1 élu) ALTERNATIVE VAUCLINOISE 		505 11,22%
  • Lucie LEBRAVE
Participation au scrutin Le Vauclin
Taux de participation 55,93%
Taux d'abstention 44,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Nombre de votants 4 626

Source : ministère de l’Intérieur

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