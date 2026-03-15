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19:17 - Le poids démographique et économique du Vaudreuil aux élections municipales Dans les rues du Vaudreuil, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 3 622 habitants répartis dans 1 758 logements, cette localité présente une densité de 660 habitants/km². L'existence de 242 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,31% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 32,01% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 51,35% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 828,60 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Au Vaudreuil, les spécificités locales rejoignent celles de la France.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections au Vaudreuil Le RN restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale au Vaudreuil en 2020. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 22,11% des votes lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 36,22% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 21,11% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national réunissait 43,59% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 32,23% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier round, un résultat de 31,98% pour le Rassemblement national. Il clôturera le scrutin avec 37,93% lors du vote définitif.

16:58 - Une participation de 28,96 % au Vaudreuil aux dernières municipales Pour rappel, la participation atteignait 28,96 % au Vaudreuil lors des municipales de 2020 (une démobilisation notable), en pleine pandémie à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part fédéré 75,61 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 55,34 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 69,91 % au premier tour, contre 52,18 % en 2022. En prenant du recul, les données dessinent le profil d'une localité en retrait des urnes au regard des moyennes nationales. À l'occasion des élections municipales, le niveau de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats du Vaudreuil.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans au Vaudreuil À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs du Vaudreuil avaient donné la victoire localement à l'équipe menée par Jordan Bardella avec 32,23% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives au Vaudreuil avaient ensuite favorisé Philippe Brun (Union de la gauche) avec 37,19% au premier tour, devant Patrice Pauper (Rassemblement National) avec 31,98%. Le second round n'a pas changé grand chose, Philippe Brun culminant à 62,07% des suffrages exprimés localement. Le panorama politique du Le Vaudreuil a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Au Vaudreuil, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de le centre-droit La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise au bloc central. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle au Vaudreuil tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 34,10% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 22,11%. Le second tour validait ensuite ce choix en donnant 63,78% pour Emmanuel Macron, contre 36,22% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Le Vaudreuil soutenaient en priorité Bruno Questel (Ensemble !) avec 33,40% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Philippe Brun (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 56,41%.

12:58 - Municipales : des impôts en hausse au centre de la campagne au Vaudreuil Pour ce qui est des contributions locales au Vaudreuil, le montant moyen versé par foyer fiscal a représenté 1 123 € en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 769 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 39,67 % en 2024 (contre 17,07 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale s'établit à près de 40 %. Attention néanmoins : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 69 500 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 595 290 € enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 12,62 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Bernard Leroy au Vaudreuil Les résultats du scrutin municipal de 2020 au Vaudreuil ont été particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Seule en lice, 'Le vaudreuil ensemble passionnement' a sans surprise engrangé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 au Vaudreuil, cette dynamique constitue un point de départ particulier. L'attention cette fois se focalisera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité en place. La publication des candidatures apporte d'ores et déjà un élément de réponse très clair.