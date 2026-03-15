Résultat municipale 2026 au Vaudreuil (27100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Vaudreuil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Vaudreuil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Vaudreuil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis SPEYBROUCK
Louis SPEYBROUCK (23 élus) L'EURE DU VAUDREUIL, NOTRE VILLAGE 		1 204 66,48%
  • Louis SPEYBROUCK
  • Sylviane LORET
  • Bernard LEROY
  • Murielle SWORST
  • Emmanuel MAYEUR
  • Béatrice PÉRANIC-PRIEUX
  • Cyril DEMARTHE
  • Claire VANNIER
  • Christophe MAUDUIT
  • Valérie BOULIER
  • Nicolas ROUSSEAU
  • Tiphaine LORION
  • Audric MORET
  • Karine ROUBLIQUE
  • Jydin POUEHE
  • Celine PORRACCHIA
  • Paul LEFRANCOIS
  • Sylvie BROSSOIS
  • Clarence THOMAS-BELLANGER
  • Florence CHARLES
  • Benoit MASSERON
  • Mireille PAPEIL
  • Valentin SIGNOL-ROBERT
Dominique COUDRAY
Dominique COUDRAY (4 élus) DEMAIN LE VAUDREUIL 		607 33,52%
  • Dominique COUDRAY
  • Amel MADI
  • Etienne HANSER
  • Anne-Charlotte BERTRAND
Participation au scrutin Le Vaudreuil
Taux de participation 63,06%
Taux d'abstention 36,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 1 864

Source : ministère de l’Intérieur

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