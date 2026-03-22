Résultat municipale 2026 au Verdon-sur-Mer (33123) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Verdon-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Verdon-sur-Mer, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Verdon-sur-Mer [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques BIDALUN (12 élus) ENSEMBLE GARDONS LE CAP
|602
|51,45%
|
|Adèle COSTE-POINEAU (3 élus) ENSEMBLE, INVENTONS L'AVENIR
|568
|48,55%
|
|Participation au scrutin
|Le Verdon-sur-Mer
|Taux de participation
|76,69%
|Taux d'abstention
|23,31%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,41%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,41%
|Nombre de votants
|1 204
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale au Verdon-sur-Mer - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Adèle COSTE-POINEAU (Ballotage) ENSEMBLE, INVENTONS L'AVENIR
|454
|41,24%
|Jacques BIDALUN (Ballotage) ENSEMBLE GARDONS LE CAP
|445
|40,42%
|Monique CHERUETTE (Ballotage) NOUVELLE VAGUE POUR LE VERDON-SUR-MER
|202
|18,35%
|Participation au scrutin
|Le Verdon-sur-Mer
|Taux de participation
|72,72%
|Taux d'abstention
|27,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,84%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,67%
|Nombre de votants
|1 141
Election municipale 2026 au Verdon-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Verdon-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Verdon-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 au Verdon-sur-Mer
18:37 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats au Verdon-sur-Mer ?
L'exploration des résultats de 2024 confirme que Le Verdon-sur-Mer demeurait à l'époque une terre de droite radicale, fortifiant son positionnement. Lors des européennes, le podium au Verdon-sur-Mer s'était en effet forgé autour de Jordan Bardella (40,12%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,66%) et Raphaël Glucksmann (14,66%). Grégoire de Fournas (Rassemblement National) avait ensuite enlevé le premier tour des législatives au Verdon-sur-Mer après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 45,83%. Pascale Got (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 30,63%. Le second round n'a pas changé grand chose, Grégoire de Fournas culminant à 53,91% des votes localement.
15:57 - Élections municipales 2020 au Verdon-sur-Mer : des résultats scellés dès le premier tour
Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal au Verdon-sur-Mer. Lors de la première manche électorale, Jacques Bidalun a dominé les débats en obtenant 523 voix (67,48%). Dans la position du principal opposant, Bernard Vinquoy a capté 252 bulletins valides (32,51%). Cette victoire sans appel de Jacques Bidalun a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 au Verdon-sur-Mer, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour ébranler cette hégémonie ce dimanche, le camp adverse devra déplacer des montagnes, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
13:58 - Au Verdon-sur-Mer, Adèle Coste-Poineau et Jacques Bidalun s'affrontent ce dimanche
Sont officiellement qualifiés pour ce nouveau tour ce dimanche : Adèle Coste-Poineau et sa liste "Ensemble, Inventons L'avenir" et Jacques Bidalun et sa liste "Ensemble Gardons Le Cap", d'après la liste des candidats pour le deuxième tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Il faut souligner le retrait de Monique Cheruette, qui pouvait pourtant continuer après un score initial qualificatif. À 18 heures, les 2 bureaux de vote du Verdon-sur-Mer fermeront leurs portes en prévision du dépouillement.
11:59 - Que disaient les résultats de l'élection au Verdon-sur-Mer la semaine dernière ?
Dans le cadre du premier tour des municipales au Verdon-sur-Mer, c'est Adèle Coste-Poineau qui a terminé première avec 41,24 % des bulletins valides. Ensuite, Jacques Bidalun s'est classé deuxième avec 40,42 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Monique Cheruette pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation au Verdon-sur-Mer, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 72,72 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Villes voisines du Verdon-sur-Mer
- Le Verdon-sur-Mer (33123)
- Ecole primaire au Verdon-sur-Mer
- Maternités au Verdon-sur-Mer
- Crèches et garderies au Verdon-sur-Mer
- Salaires au Verdon-sur-Mer
- Impôts au Verdon-sur-Mer
- Dette et budget du Verdon-sur-Mer
- Climat et historique météo du Verdon-sur-Mer
- Accidents au Verdon-sur-Mer
- Délinquance au Verdon-sur-Mer
- Inondations au Verdon-sur-Mer
- Nombre de médecins au Verdon-sur-Mer
- Pollution au Verdon-sur-Mer
- Entreprises au Verdon-sur-Mer
- Prix immobilier au Verdon-sur-Mer