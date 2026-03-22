Résultat municipale 2026 au Verdon-sur-Mer (33123) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Verdon-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Verdon-sur-Mer, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Verdon-sur-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques BIDALUN
Jacques BIDALUN (12 élus) ENSEMBLE GARDONS LE CAP 		602 51,45%
  • Jacques BIDALUN
  • Emilie ENNELIN
  • Vincent LASSERRE
  • Marie-Christine GRANGEROU
  • Alain José PONTENS
  • Catherine BOUCHET
  • Emmanuel GRANDINOT
  • Karine BOMIN
  • Alain DALMAZZO
  • Laurence MORVAN
  • Patrick DIXMIER
  • Fabienne DALMAZZO
Adèle COSTE-POINEAU
Adèle COSTE-POINEAU (3 élus) ENSEMBLE, INVENTONS L'AVENIR 		568 48,55%
  • Adèle COSTE-POINEAU
  • Jean-Michel LAPALU
  • Françoise TALIANO-DES GARETS
Participation au scrutin Le Verdon-sur-Mer
Taux de participation 76,69%
Taux d'abstention 23,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 1 204

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale au Verdon-sur-Mer - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Adèle COSTE-POINEAU
Adèle COSTE-POINEAU (Ballotage) ENSEMBLE, INVENTONS L'AVENIR 		454 41,24%
Jacques BIDALUN
Jacques BIDALUN (Ballotage) ENSEMBLE GARDONS LE CAP 		445 40,42%
Monique CHERUETTE
Monique CHERUETTE (Ballotage) NOUVELLE VAGUE POUR LE VERDON-SUR-MER 		202 18,35%
Participation au scrutin Le Verdon-sur-Mer
Taux de participation 72,72%
Taux d'abstention 27,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Nombre de votants 1 141

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