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19:16 - Démographie et politique au Vernet, un lien étroit Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales au Vernet comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 914 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 115 entreprises, Le Vernet se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (87,10%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 37,19% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 39,86% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 950,92 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Pour résumer, Le Vernet incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Rassemblement national au Vernet : les chiffres récents Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste à la dernière campagne municipale au Vernet en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 21,90% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 43,08% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 20,02% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, au Vernet comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 31,87% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 33,68% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 37,50% le dimanche suivant.

16:58 - Vernet classée parmi les villes mobilisées avant les municipales La désertion des bureaux de vote au Vernet constituera l'un des pivots de cette municipale. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 46,36 %, un taux inférieur aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 53,64 %), beaucoup d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de l'épidémie de Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est cependant arrêté à 17,92 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 36,09 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 22,58 %, loin des 43,74 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Comment a voté Vernet lors de la dernière année électorale ? Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives au Vernet avaient favorisé Nicolas Ray (Les Républicains) avec 42,61% au premier tour, devant Rémy Queney (Rassemblement National) avec 33,68%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Nicolas Ray culminant à 62,50% des voix sur place. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le podium au Vernet s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,87%), challengée par Valérie Hayer (16,42%) et Raphaël Glucksmann (14,27%). La physionomie politique du Le Vernet a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Vernet : regard sur les scores majeurs de la dernière présidentielle Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Le Vernet accordaient leurs suffrages à Bénédicte Peyrol (Ensemble !) avec 26,33% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Nicolas Ray (Les Républicains) en première position avec 56,72% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle au Vernet qui s'était déroulée en amont voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 31,16% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 21,90%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en livrant 56,92% pour Emmanuel Macron, contre 43,08% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Les électeurs du Vernet voteront-ils sur la fiscalité ? Sur le plan de la fiscalité locale au Vernet, le produit fiscal par foyer s'est établi à 810 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 607 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 41,85 % en 2024 (contre 16,90 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 26 600 euros de recettes en 2024, loin des 339 400 € perçus en 2020 avec un taux resté à près de 13,94 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la structure des ressources.

11:59 - Résultat des élections municipales 2020 : comment Bernard Aguiar s'est imposé au Vernet Les résultats des dernières municipales au Vernet ont fourni un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour de scrutin, Bernard Aguiar a imposé son rythme en rassemblant 79,10% des soutiens. Sur la seconde marche, Thierry Prieur a recueilli 159 voix (20,89%). Cette victoire écrasante a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 au Vernet, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition au vu de cette victoire retentissante, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.