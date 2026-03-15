Résultat municipale 2026 au Vernet (03200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Vernet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Vernet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Vernet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard AGUIAR
Bernard AGUIAR (16 élus) Le Vernet, Aujourd'hui et Demain 		666 67,34%
  • Bernard AGUIAR
  • Marie-Laure CHAZELLE
  • Jacques PACAUD
  • Nadine GIRARD
  • Damien BALESTRINO
  • Aurore MORLAT
  • Jean-François DELMAS
  • Nadine LLOPIS
  • Gérard DELEUZE
  • Gaëlle FRANCOIS
  • Thierry PRIEUR
  • Mélissa SAN EUSEBIO
  • Patrick COUSTET
  • Nadine DEMAY
  • Didier GUINATIER
  • Claude FURBERG
Jacky PARENTON
Jacky PARENTON (3 élus) Le Vernet à Coeur 		323 32,66%
  • Jacky PARENTON
  • Christiane LATAPIE
  • Florian COSTA
Participation au scrutin Le Vernet
Taux de participation 66,71%
Taux d'abstention 33,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 1 026

Source : ministère de l’Intérieur

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