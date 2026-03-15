Résultat de l'élection municipale 2026 au Vésinet : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Vésinet

Tête de listeListe
Sabine Delpeuch
Sabine Delpeuch Liste divers centre
LE VESINET VRAI
  • Sabine Delpeuch
  • Jean-Philippe Assous
  • Virginie Doro
  • Richard Bellanger
  • Frédérique Chevalier
  • Jean-Manuel Paranhos
  • Monica Lonardi
  • Jean-Louis Morvan
  • Julie Roman
  • Samuel Descroix
  • Anaïs Poelaert
  • Christian Persegol
  • Francesca Breuil
  • Paul-Henri Vinsonneau
  • Hélène Louys
  • Grégoire Traineau
  • Anne-Mathilde de Montigny
  • Guillaume Reiter
  • Nathalie Hansen
  • Eliot Drapier
  • Catherine Chassande
  • Pol-Antoine Hamon
  • Emmanuelle Girault
  • Maxime Poelaert
  • Frédérique Poigt
  • Pierre Charvet
  • Solène de Lalande
  • Thomas Pilache
  • Marine Guignardeau
  • Ludovic Stenuit
  • Caroline Deme
  • Alain Marand
  • Raffaela Rungi
  • Victor Marand
  • Justine Cazau
Didier Guérémy
Didier Guérémy Liste divers centre
Poursuivre avec vous pour le Vésinet
  • Didier Guérémy
  • Maud Pentecoste
  • Ludovic Maetz
  • Anne Vicq-Appas
  • Julien Drouet
  • Dominique Michel
  • Marc Hentz
  • Sylvie Sin
  • Khalil Tabat
  • Amandine Vaillant
  • Arnaud Templier
  • Binta Dia
  • Peter Fellbom
  • Isabelle Plaid
  • Marc Bordier
  • Annick Le Moing
  • Adrien Bondin
  • Geneviève Rogy
  • Christophe Bonis
  • Cécile Zarka
  • Pascal Quinot
  • Isabelle Holt
  • Gilles Nouailhat
  • Valérie Elbaz
  • Jonathan Marquet
  • Anne-Sylvie Nottin Raimbault
  • Théo Pentecoste
  • Salma Belouah
  • Ambroise Perbost
  • Chantal Bouvatier
  • Philippe Bono
  • Catherine Le Roux
  • Bruno Foucher
  • Françoise Mandagaran
  • William Potentier
Matis Dené
Matis Dené Liste divers gauche
LE VÉSINET POUR TOUS liste citoyenne d'union de la gauche et des écologistes
  • Matis Dené
  • Nabila Kéramane
  • Apollinaire Darpas
  • Angela Fiorito
  • Jamy Chahal
  • Diane Le Gall
  • Yoan-Alexis Ribeiro
  • Constance Le Gall
  • Emmanuel Descola
  • Viviane Presle
  • Yves Grenu
  • Agathe Duval
  • Huot Srun
  • Sophia Hammadache
  • Mariano Boni
  • Anne-Sophie Tzeuton Kandjia
  • Bertrand Le Gorrec
  • Héloïse Presle
  • Olivier Mawas
  • Nikolina Domacinovic
  • Philippe Colliat
  • Catherine Simoutre
  • Jean-Luc Dené
  • Anne Crestey
  • Antoine Lorenzi
  • Isabel Le Goff
  • Michel Soffer
  • Catherine Droual
  • Jean-Louis Lorenzi
  • Valérie Deponge
  • Philippe Descola
  • Eveline Ehrhard
  • Vincent de Gaulejac
  • Elisabeth Johnson
Thibaut Gripoix
Thibaut Gripoix Liste divers droite
LA RÉLÈVE DU VÉSINET
  • Thibaut Gripoix
  • Bénédicte Stempflé
  • Claude Molly-Mitton
  • Catherine Bertin
  • Jean-Michel Valantin
  • Astrid Doutrebente
  • Didier Faucher
  • Marilyne Boulaie
  • Jean-Baptiste Jonemann
  • Marie-Aude Gattaz
  • Alexis Triclin
  • Nathalie Glais
  • Alban Hachard
  • Béatrice Crout de Beaufort
  • Simon Brugidou
  • Florence Esclangon
  • Valentin Sonrel
  • Anna Labranque
  • Pascal Chassaing
  • Charlotte Maliko
  • Pierre Jourdan
  • Caroline de Virieu
  • Arnaud Bouffard
  • Marie-Aude de la Taille
  • Nicolas Arfeuilleres-Delespinasse
  • Martine Leclerc
  • Jean-Luc Chotard
  • Sabine Haquet
  • Éric Tocqué
  • Laurence Cacioppo
  • Michaël Struve
  • Stéphanie Esmez-Deutout
  • Jean-Paul Davin
  • Alexandra Radius
  • Pierre Gattaz
Stéphanie Cabossioras
Stéphanie Cabossioras Liste divers droite
Le Vésinet au Coeur
  • Stéphanie Cabossioras
  • Bertrand Burg
  • Gabrielle Carré
  • Jean-Paul Goetschy
  • Mélina Etorre
  • François Glück
  • Aline de Mengin Fondragon
  • Florent de Borredon
  • Valérie Auvray
  • Olivier Gauthier
  • Catherine Poncelet
  • Guillaume Etorre
  • Emmanuelle Gouteron
  • Antoine Dehé
  • Dominique Burthe
  • Loïc Bonete
  • Clio Imbert
  • Christophe Arnold
  • Catherine Politis
  • Bernard Grouchko
  • Pascaline Humann
  • Paul-André Lagrange
  • Juliette Mendonca Dias
  • Emmanuel Roch
  • Lou Derouen
  • Patrick Girod
  • Hatice Güçlü
  • Jean-Claude Canioni
  • Marie-Laure Hänni
  • Abel Vintraud
  • Stéphanie Mizzi
  • Alexis Morin
  • Noëlle Bermond
  • Nicolas Barsacq
  • Christine Ghestem

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Coradetti
Bruno Coradetti (22 élus) Renaissance du vesinet 		1 677 32,53%
  • Bruno Coradetti
  • Martine Nanoux
  • Olivier Bonnet
  • Julie Roman
  • Ludovic Maetz
  • Anne Vicq-Appas
  • Didier Guérémy
  • Isabelle Rouillon
  • Nabil Faoussi
  • Virginie Doro
  • Louis Le Masson
  • Sabine Delpeuch
  • Bernard Mandagaran
  • Gabrielle Carré
  • Peter Fellbom
  • Yaël Braun-Pivet
  • Jean Philippe Assous
  • Monica Lonardi
  • Patrick Vidal
  • Catherine Le Roux
  • Marc Hentz
  • Salma Belouah
Thibaut Gripoix
Thibaut Gripoix (5 élus) Agir pour le vesinet 		1 631 31,64%
  • Thibaut Gripoix
  • Aline De Mengin Fondragon
  • Jean-Paul Goetschy
  • Catherine Poncelet
  • Claude Molly-Mitton
Bernard Grouchko
Bernard Grouchko (3 élus) Le vésinet notre ville 		944 18,31%
  • Bernard Grouchko
  • Catherine Politis
  • François Gluck
François Bonnin
François Bonnin (3 élus) Le vesinet pour vous 		902 17,50%
  • François Bonnin
  • Stephanie Cabossioras
  • Bertrand Burg
Participation au scrutin Le Vésinet
Taux de participation 42,93%
Taux d'abstention 57,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 243

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Coradetti
Bruno Coradetti Renaissance du vesinet 		1 100 21,19%
Thibaut Gripoix
Thibaut Gripoix Agir pour le vesinet 		844 16,26%
François Bonnin
François Bonnin Le vesinet pour vous 		743 14,31%
Bernard Grouchko
Bernard Grouchko Le vésinet notre ville 		623 12,00%
François Jonemann
François Jonemann Pour le vesinet 		474 9,13%
André Michel
André Michel Le vésinet ecologique et solidaire 		456 8,78%
Matthieu Riché
Matthieu Riché Nous les vésigondins 		444 8,55%
Emmanuelle Cezard
Emmanuelle Cezard Le vésinet c'est vous ! 		357 6,87%
Jean-Luc Dené
Jean-Luc Dené Le vesinet animaliste 		148 2,85%
Participation au scrutin Le Vésinet
Taux de participation 43,14%
Taux d'abstention 56,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 262

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Grouchko
Bernard Grouchko (23 élus) Unis pour le devenir du vesinet 		2 458 36,94%
  • Bernard Grouchko
  • Caroline Torno
  • Didier Jonemann
  • Catherine Politis
  • Jean-Michel Joncheray
  • Isabelle Jost
  • Jean-François Carour
  • Valérie Auvray
  • Maurice Elkael
  • Chantal Godest
  • Francis Guiza
  • Martine Geneix
  • Frédéric Gozlan
  • Frédérique Rabian
  • François Jonemann
  • Laëtitia Minel
  • Abel Vintraud
  • Astrid Danesi
  • François Gluck
  • Catherine Bertin
  • Eric De La Gueronniere
  • Catherine Van Eck
  • Jean-Charles Colliez
Philippe Bastard De Crisnay
Philippe Bastard De Crisnay (4 élus) Demain le vesinet 		1 607 24,15%
  • Philippe Bastard De Crisnay
  • Marie-Aude Gattaz
  • Jérome Tousaint
  • Hélène Prevot-Huille
Stanislas Chesnais
Stanislas Chesnais (3 élus) Union pour le renouveau du vesinet 		1 463 21,98%
  • Stanislas Chesnais
  • Véronique Plessier Chauveau
  • Thibaut Gripoix
André Michel
André Michel (3 élus) J'aime ma ville vivante, solidaire et ecologique 		1 126 16,92%
  • André Michel
  • Sophie Willemin
  • Antoine Lorenzi
Participation au scrutin Le Vésinet
Taux de participation 55,41%
Taux d'abstention 44,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Nombre de votants 6 807

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Grouchko
Bernard Grouchko Unis pour le devenir du vesinet 		1 837 27,87%
Philippe Bastard De Crisnay
Philippe Bastard De Crisnay Demain le vesinet 		1 299 19,71%
Stanislas Chesnais
Stanislas Chesnais Union pour le renouveau du vesinet 		1 088 16,51%
André Michel
André Michel J'aime ma ville vivante, solidaire et ecologique 		1 056 16,02%
Thibaut Gripoix
Thibaut Gripoix Ensemble sauvons le vesinet 		904 13,71%
Josyane Husson
Josyane Husson Avec - agir pour un vesinet eco-responsable et citoyen 		405 6,14%
Participation au scrutin Le Vésinet
Taux de participation 54,83%
Taux d'abstention 45,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Nombre de votants 6 735

Villes voisines du Vésinet

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