Résultat de l'élection municipale 2026 au Vésinet : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Vésinet [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Vésinet sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Vésinet.
L'actu des élections municipales 2026 au Vésinet
13:46 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité du Vésinet
En ce qui concerne la fiscalité locale du Vésinet, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 1 559 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 1 543 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 25,44 % en 2024 (contre environ 11,86 % en 2020). Notons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Mais attention : cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 856 540 € en 2024. Une somme loin des quelque 7,777 millions d'euros (7 777 000 € très exactement) perçus en 2020 pour un taux stable de près de 12,03 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.
11:59 - Les résultats des dernières élections municipales au Vésinet
L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans au Vésinet s'avère riche d'enseignements. Au terme du premier tour, Bruno Coradetti (La République en marche) a fait la course en tête en récoltant 21,19% des suffrages. À sa poursuite, Thibaut Gripoix (Les Républicains) a rassemblé 16,26% des bulletins valides. Ce score plutôt ténu laissait place à d'importantes questions en vue du deuxième tour. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 4 listes candidates. Bruno Coradetti l'a finalement emporté avec 32,53% des bulletins, face à Thibaut Gripoix rassemblant 1 631 votants (31,64%) et Bernard Grouchko avec 944 bulletins (18,31%). Comme le laissait augurer la première manche, le scrutin est demeuré hautement disputé jusqu'aux derniers instants. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Même si Thibaut Gripoix a gagné le pari des ralliements en ajoutant 787 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.
09:57 - Bureaux de vote au Vésinet : les horaires d'ouverture
Les 11 bureaux de vote de l'agglomération du Vésinet fermeront à 20 heures. Dans le cadre des municipales 2026, les citoyens du Vésinet sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de l'agglomération. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? Parcourez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales au Vésinet. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Vésinet
|Tête de listeListe
|
Sabine Delpeuch
Liste divers centre
LE VESINET VRAI
|
|
Didier Guérémy
Liste divers centre
Poursuivre avec vous pour le Vésinet
|
|
Matis Dené
Liste divers gauche
LE VÉSINET POUR TOUS liste citoyenne d'union de la gauche et des écologistes
|
|
Thibaut Gripoix
Liste divers droite
LA RÉLÈVE DU VÉSINET
|
|
Stéphanie Cabossioras
Liste divers droite
Le Vésinet au Coeur
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Coradetti (22 élus) Renaissance du vesinet
|1 677
|32,53%
|
|Thibaut Gripoix (5 élus) Agir pour le vesinet
|1 631
|31,64%
|
|Bernard Grouchko (3 élus) Le vésinet notre ville
|944
|18,31%
|
|François Bonnin (3 élus) Le vesinet pour vous
|902
|17,50%
|
|Participation au scrutin
|Le Vésinet
|Taux de participation
|42,93%
|Taux d'abstention
|57,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 243
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Coradetti Renaissance du vesinet
|1 100
|21,19%
|Thibaut Gripoix Agir pour le vesinet
|844
|16,26%
|François Bonnin Le vesinet pour vous
|743
|14,31%
|Bernard Grouchko Le vésinet notre ville
|623
|12,00%
|François Jonemann Pour le vesinet
|474
|9,13%
|André Michel Le vésinet ecologique et solidaire
|456
|8,78%
|Matthieu Riché Nous les vésigondins
|444
|8,55%
|Emmanuelle Cezard Le vésinet c'est vous !
|357
|6,87%
|Jean-Luc Dené Le vesinet animaliste
|148
|2,85%
|Participation au scrutin
|Le Vésinet
|Taux de participation
|43,14%
|Taux d'abstention
|56,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 262
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Grouchko (23 élus) Unis pour le devenir du vesinet
|2 458
|36,94%
|
|Philippe Bastard De Crisnay (4 élus) Demain le vesinet
|1 607
|24,15%
|
|Stanislas Chesnais (3 élus) Union pour le renouveau du vesinet
|1 463
|21,98%
|
|André Michel (3 élus) J'aime ma ville vivante, solidaire et ecologique
|1 126
|16,92%
|
|Participation au scrutin
|Le Vésinet
|Taux de participation
|55,41%
|Taux d'abstention
|44,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,25%
|Nombre de votants
|6 807
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Grouchko Unis pour le devenir du vesinet
|1 837
|27,87%
|Philippe Bastard De Crisnay Demain le vesinet
|1 299
|19,71%
|Stanislas Chesnais Union pour le renouveau du vesinet
|1 088
|16,51%
|André Michel J'aime ma ville vivante, solidaire et ecologique
|1 056
|16,02%
|Thibaut Gripoix Ensemble sauvons le vesinet
|904
|13,71%
|Josyane Husson Avec - agir pour un vesinet eco-responsable et citoyen
|405
|6,14%
|Participation au scrutin
|Le Vésinet
|Taux de participation
|54,83%
|Taux d'abstention
|45,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,17%
|Nombre de votants
|6 735
Villes voisines du Vésinet
- Le Vésinet (78110)
- Ecole primaire au Vésinet
- Maternités au Vésinet
- Crèches et garderies au Vésinet
- Classement des collèges au Vésinet
- Salaires au Vésinet
- Impôts au Vésinet
- Dette et budget du Vésinet
- Climat et historique météo du Vésinet
- Accidents au Vésinet
- Délinquance au Vésinet
- Inondations au Vésinet
- Nombre de médecins au Vésinet
- Pollution au Vésinet
- Entreprises au Vésinet
- Prix immobilier au Vésinet