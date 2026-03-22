Résultat de l'élection municipale 2026 au Vésinet : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Vésinet [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Vésinet sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Vésinet.
L'actu des élections municipales 2026 au Vésinet
11:49 - Rappel des résultats de dimanche dernier au Vésinet pour les élections municipales
Thibaut Gripoix (Divers droite) a remporté le premier volet des élections municipales 2026 au Vésinet il y a une semaine, avec 33,95 % des votes. Ensuite, Stéphanie Cabossioras (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 33,37 %. Le duel s'est avéré serré. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a même bondi fortement dans les urnes avec un gain de 17,69 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Didier Guérémy (Divers centre) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Matis Dené, avec la nuance Divers gauche, a terminé avec 12,34 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin au Vésinet, l'élection a enregistré une participation de 58,85 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Vésinet
Le deuxième tour des élections municipales au Vésinet a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Didier Guérémy
Liste divers centre
Poursuivre avec vous pour le Vésinet
|
|
Matis Dené
Liste divers gauche
LE VÉSINET POUR TOUS liste citoyenne d'union de la gauche et des écologistes
|
|
Thibaut Gripoix
Liste divers droite
LA RÉLÈVE DU VÉSINET
|
|
Stéphanie Cabossioras
Liste divers droite
Le Vésinet au Coeur
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Vésinet
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thibaut GRIPOIX (Ballotage) LA RÉLÈVE DU VÉSINET
|2 496
|33,95%
|Stéphanie CABOSSIORAS (Ballotage) Le Vésinet au Coeur
|2 454
|33,37%
|Didier GUÉRÉMY (Ballotage) Poursuivre avec vous pour le Vésinet
|954
|12,97%
|Matis DENÉ (Ballotage) LE VÉSINET POUR TOUS liste citoyenne d'union de la gauche et des écologistes
|907
|12,34%
|Sabine DELPEUCH LE VESINET VRAI
|542
|7,37%
|Participation au scrutin
|Le Vésinet
|Taux de participation
|58,85%
|Taux d'abstention
|41,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,87%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,31%
|Nombre de votants
|7 441
Source : ministère de l’Intérieur
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