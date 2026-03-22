Résultat de l'élection municipale 2026 au Vésinet : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Vésinet

Le deuxième tour des élections municipales au Vésinet a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Didier Guérémy
Didier Guérémy Liste divers centre
Poursuivre avec vous pour le Vésinet
  • Didier Guérémy
  • Maud Pentecoste
  • Ludovic Maetz
  • Anne Vicq-Appas
  • Julien Drouet
  • Dominique Michel
  • Marc Hentz
  • Sylvie Sin
  • Khalil Tabat
  • Amandine Vaillant
  • Arnaud Templier
  • Binta Dia
  • Peter Fellbom
  • Isabelle Plaid
  • Marc Bordier
  • Annick Le Moing
  • Adrien Bondin
  • Geneviève Rogy
  • Christophe Bonis
  • Cécile Zarka
  • Pascal Quinot
  • Isabelle Holt
  • Gilles Nouailhat
  • Valérie Elbaz
  • Jonathan Marquet
  • Anne-Sylvie Nottin Raimbault
  • Théo Pentecoste
  • Salma Belouah
  • Ambroise Perbost
  • Chantal Bouvatier
  • Philippe Bono
  • Catherine Le Roux
  • Bruno Foucher
  • Françoise Mandagaran
  • William Potentier
Matis Dené
Matis Dené Liste divers gauche
LE VÉSINET POUR TOUS liste citoyenne d'union de la gauche et des écologistes
  • Matis Dené
  • Nabila Kéramane
  • Apollinaire Darpas
  • Angela Fiorito
  • Jamy Chahal
  • Diane Le Gall
  • Yoan-Alexis Ribeiro
  • Constance Le Gall
  • Emmanuel Descola
  • Viviane Presle
  • Yves Grenu
  • Agathe Duval
  • Huot Srun
  • Sophia Hammadache
  • Mariano Boni
  • Anne-Sophie Tzeuton Kandjia
  • Bertrand Le Gorrec
  • Héloïse Presle
  • Olivier Mawas
  • Nikolina Domacinovic
  • Philippe Colliat
  • Catherine Simoutre
  • Jean-Luc Dené
  • Anne Crestey
  • Antoine Lorenzi
  • Isabel Le Goff
  • Michel Soffer
  • Catherine Droual
  • Jean-Louis Lorenzi
  • Valérie Deponge
  • Philippe Descola
  • Eveline Ehrhard
  • Vincent de Gaulejac
  • Elisabeth Johnson
Thibaut Gripoix
Thibaut Gripoix Liste divers droite
LA RÉLÈVE DU VÉSINET
  • Thibaut Gripoix
  • Bénédicte Stempflé
  • Claude Molly-Mitton
  • Catherine Bertin
  • Jean-Michel Valantin
  • Astrid Doutrebente
  • Didier Faucher
  • Marilyne Boulaie
  • Jean-Baptiste Jonemann
  • Marie-Aude Gattaz
  • Alexis Triclin
  • Nathalie Glais
  • Alban Hachard
  • Béatrice Crout de Beaufort
  • Simon Brugidou
  • Florence Esclangon
  • Valentin Sonrel
  • Anna Labranque
  • Pascal Chassaing
  • Charlotte Maliko
  • Pierre Jourdan
  • Caroline de Virieu
  • Arnaud Bouffard
  • Marie-Aude de la Taille
  • Nicolas Arfeuilleres-Delespinasse
  • Martine Leclerc
  • Jean-Luc Chotard
  • Sabine Haquet
  • Éric Tocqué
  • Laurence Cacioppo
  • Michaël Struve
  • Stéphanie Esmez-Deutout
  • Jean-Paul Davin
  • Alexandra Radius
  • Pierre Gattaz
Stéphanie Cabossioras
Stéphanie Cabossioras Liste divers droite
Le Vésinet au Coeur
  • Stéphanie Cabossioras
  • Bertrand Burg
  • Gabrielle Carré
  • Jean-Paul Goetschy
  • Mélina Etorre
  • François Glück
  • Aline de Mengin Fondragon
  • Florent de Borredon
  • Valérie Auvray
  • Olivier Gauthier
  • Catherine Poncelet
  • Guillaume Etorre
  • Emmanuelle Gouteron
  • Antoine Dehé
  • Dominique Burthe
  • Loïc Bonete
  • Clio Imbert
  • Christophe Arnold
  • Catherine Politis
  • Bernard Grouchko
  • Pascaline Humann
  • Paul-André Lagrange
  • Juliette Mendonca Dias
  • Emmanuel Roch
  • Lou Derouen
  • Patrick Girod
  • Hatice Güçlü
  • Jean-Claude Canioni
  • Marie-Laure Hänni
  • Abel Vintraud
  • Stéphanie Mizzi
  • Alexis Morin
  • Noëlle Bermond
  • Nicolas Barsacq
  • Christine Ghestem

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Vésinet

Tête de listeListe Voix % des voix
Thibaut GRIPOIX
Thibaut GRIPOIX (Ballotage) LA RÉLÈVE DU VÉSINET 		2 496 33,95%
Stéphanie CABOSSIORAS
Stéphanie CABOSSIORAS (Ballotage) Le Vésinet au Coeur 		2 454 33,37%
Didier GUÉRÉMY
Didier GUÉRÉMY (Ballotage) Poursuivre avec vous pour le Vésinet 		954 12,97%
Matis DENÉ
Matis DENÉ (Ballotage) LE VÉSINET POUR TOUS liste citoyenne d'union de la gauche et des écologistes 		907 12,34%
Sabine DELPEUCH
Sabine DELPEUCH LE VESINET VRAI 		542 7,37%
Participation au scrutin Le Vésinet
Taux de participation 58,85%
Taux d'abstention 41,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31%
Nombre de votants 7 441

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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