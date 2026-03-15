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19:21 - Comment la composition démographique du Vésinet façonne les résultats électoraux ? En marge des municipales, Le Vésinet fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 59,35% de cadres supérieurs pour 15 712 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 2 008 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (75,15%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Avec 1 527 résidents étrangers, Le Vésinet se classe comme un exemple de multiculturalisme. Dans cette diversité sociale, 49,16% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 887,97 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Le Vésinet incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en mouvement.

17:57 - Rassemblement national au Vésinet : les chiffres récents Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal au Vésinet il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 7,14% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 20,02% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 4,63% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, au Vésinet comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 12,62% aux élections européennes. Le parti d'extrême droite était relégué loin derrière à ce stade.

16:58 - Quels niveaux d'abstention au Vésinet aux dernières élections ? Pour rappel, l'abstention atteignait 56,86 % au Vésinet lors des précédentes municipales, dans la moyenne nationale, de nombreux électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de la pandémie du Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été bornée par une abstention à 17,88 % dans la ville (contre 82,12 % de participation). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 38,66 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 23,33 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 35,06 %. Cette photographie des urnes depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux moyennes françaises. Cet élément au Vésinet constituera quoi qu'il en soit un véritable pivot de cette municipale 2026.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans au Vésinet Au printemps 2024, les élections législatives au Vésinet avaient favorisé Yaël Braun-Pivet (Ensemble !) avec 53,26% au premier tour, devant Jacques Myard (Divers droite) avec 24,67%. Le second round n'a pas changé grand chose, Yaël Braun-Pivet culminant à 59,92% des suffrages exprimés dans la commune. Le choc des Européennes quelques semaines plus tôt au Vésinet avait cette fois vu s'imposer la liste de Valérie Hayer (25,63%), suivie par François-Xavier Bellamy qui avait obtenu 19,94% des suffrages. .

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les habitants du Vésinet ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Le Vésinet choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 44,07% des voix, surpassant ainsi Valérie Pécresse qui récoltait 14,15%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en livrant 79,98% pour Emmanuel Macron, contre 20,02% pour de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Le Vésinet soutenaient en priorité Yaël Braun-Pivet (Ensemble !) avec 42,95% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 78,82% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité du Vésinet En ce qui concerne la fiscalité locale du Vésinet, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 1 559 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 1 543 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 25,44 % en 2024 (contre environ 11,86 % en 2020). Notons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Mais attention : cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 856 540 € en 2024. Une somme loin des quelque 7,777 millions d'euros (7 777 000 € très exactement) perçus en 2020 pour un taux stable de près de 12,03 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales au Vésinet L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans au Vésinet s'avère riche d'enseignements. Au terme du premier tour, Bruno Coradetti (La République en marche) a fait la course en tête en récoltant 21,19% des suffrages. À sa poursuite, Thibaut Gripoix (Les Républicains) a rassemblé 16,26% des bulletins valides. Ce score plutôt ténu laissait place à d'importantes questions en vue du deuxième tour. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 4 listes candidates. Bruno Coradetti l'a finalement emporté avec 32,53% des bulletins, face à Thibaut Gripoix rassemblant 1 631 votants (31,64%) et Bernard Grouchko avec 944 bulletins (18,31%). Comme le laissait augurer la première manche, le scrutin est demeuré hautement disputé jusqu'aux derniers instants. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Même si Thibaut Gripoix a gagné le pari des ralliements en ajoutant 787 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.