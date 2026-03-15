Résultat municipale 2026 au Vésinet (78110) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Vésinet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Vésinet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Vésinet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thibaut GRIPOIX
Thibaut GRIPOIX LA RÉLÈVE DU VÉSINET 		2 496 33,95%
Stéphanie CABOSSIORAS
Stéphanie CABOSSIORAS Le Vésinet au Coeur 		2 454 33,37%
Didier GUÉRÉMY
Didier GUÉRÉMY Poursuivre avec vous pour le Vésinet 		954 12,97%
Matis DENÉ
Matis DENÉ LE VÉSINET POUR TOUS liste citoyenne d'union de la gauche et des écologistes 		907 12,34%
Sabine DELPEUCH
Sabine DELPEUCH LE VESINET VRAI 		542 7,37%
Participation au scrutin Le Vésinet
Taux de participation 58,85%
Taux d'abstention 41,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31%
Nombre de votants 7 441

Source : ministère de l’Intérieur

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