Résultat de l'élection municipale 2026 aux Abymes : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Abymes

Tête de listeListe
Aline Ceril
Aline Ceril Liste d'extrême-gauche
COMBAT OUVRIER
  • Aline Ceril
  • Charles Henri Gaudier
  • Danielle Diakok
  • Guillaume Manette
  • Dayanna Dorsaint
  • Rudy Ledreck
  • Madly Favorinus
  • Jean-Louis Deiss
  • Lita Dahomay
  • Ruddy Lutin
  • Christine Octave-Emile
  • Samuel Gaston
  • Laura Duclos
  • Jean-Michel Palin
  • Jeanne Vandal
  • Maurice Emile Ursule
  • Roseline Maryse Artaxe
  • Gary Gillot
  • Chantal Alphonso
  • Audrey Joan Robinel
  • Nicole Catalan
  • Gerzino Ceril
  • Marie-France Conhoc
  • Damien Compper
  • Gerty Hagrigel
  • Alex Monlouis
  • Antoinette Cazako
  • Victor Ceril
  • Maria Bueno Cabrera
  • Daniel Savonnier
  • Cleydia Harnais
  • Jean-Claude Pascal Feriaux
  • Graziella Bayard
  • Patrick Frair
  • Sylvie Svetz
  • Youri Ranely-Verge-Depre
  • Lydie Azede
  • Yvon Alberi
  • Julie Compper
  • Stanley Destilus
  • Franciane Samé Veuve Tripoli
  • Charly Felimard
  • Aude Turlet
  • Ignace Odadan
  • Jacqueline Cebien
Alix Nabajoth
Alix Nabajoth Liste divers gauche
UNIS POUR UNE NOUVELLE TRAJECTOIRE
  • Alix Nabajoth
  • Helene Gaydu
  • Arthur Gelas
  • Marie-Claude Celigny
  • Max Barbeu
  • Sarah Cabarrus Deroche
  • Jean Claude Sommera
  • Rosy Bordelais
  • Jean-Marie Nankin
  • Mélissa Alice Jeanneau
  • Joel Desir
  • Martine Marival
  • Sorez Bilba
  • Dany Charlery
  • Marcellin Bruno Danquin
  • Erika Quinol
  • Willem Emmanuel Jean
  • Françoise Cognon
  • Hugues Naigre
  • Murielle Roberte Jalce
  • Dimitri Ferge
  • Edwige Beatrice Bazile
  • Wilfried Forbin
  • Kandy Sandy
  • Robert Durimel
  • Leika Phirmis
  • Laugann Fiston
  • Marie-Claire Lydie Faillot
  • Ric Laurent
  • Katy Theophile
  • Bruce Flory
  • Catherine Caliste
  • Patrick Bibrac
  • Jacqueline Vindex
  • Jean-Philippe Le Capre
  • Joana Althey
  • Edwige Geoffroy
  • Gwladys Nicolas
  • Bruno Gilbert Celini
  • Windy Arethus
  • Robert Vertino
  • Margha Gabrielle Sincire
  • Christian Christine
  • Flora Catherine Marjanie
  • Modeste Echard
  • Rose-Marie Ronaul
  • Max Zelina
Eric Jalton
Eric Jalton Liste divers gauche
SOYONS ABYMIENS TOUS ENSEMBLE
  • Eric Jalton
  • Magaly Daisy Marcin
  • Fabert Michély
  • Eliane Guiougou
  • Rosan Rauzduel
  • Marie-Camille Mounien
  • Teddy Foule
  • Marie-Corine Lacascade
  • Jean-Luc Jacques Celigny
  • Kimberley Samira Theophile Fragneau
  • William Surdin
  • Chantal Lerus
  • Mathis Verdol
  • Laisely Edom-Parat
  • Pierre Lucien Thicot
  • Murielle Narcisse Andreopa
  • Eric Bernard Celinain
  • Marie-Gilberte Compper
  • Rudy Manin
  • Nadège Elisabeth Théophile
  • Côme Philibert Moueza
  • Léone Francelise Filomin
  • Dominique Biras
  • Annie Louis-Marie
  • Hubert David Dampied
  • Esther Stanis
  • Didier Meridan
  • Nohémy Clotide
  • Robert Barbin
  • Jacqueline Thenard
  • Jean-Luc Melisse
  • Roselyne Rousseau
  • Fulbert Sylvère Henry
  • Micheline Boucard
  • Patrick Sellin
  • Renée-George Nabajoth
  • Jocelyn Hubert Bouboune
  • Marie-Ange Sylvaine Kancel
  • Didier Jernidier
  • Nanacy Fleurival
  • Fredy Mozar
  • Enide Lautric
  • Hubert Vincent Confiac
  • Lise-Berthe Boula
  • Noham Lucien Devarieux
  • Marie-Antoinette Andre
  • Timothée Gendrey
Olivier Serva
Olivier Serva Liste divers gauche
AU SERVICE DES ABYMIENS
  • Olivier Serva
  • Aurélie Bitufwila Yerbe
  • Yann Ceranton
  • Claude Lise Azede
  • Samuel Landre
  • Christelle Roussas Tavus
  • Marcellin Doyon
  • Lisa Deloumeaux Ramlall
  • Thierry Bagea
  • Siméone Bousardo-Boucard
  • Maurice Lorquin
  • Brigitte Ouikede
  • Frédéric Elouin
  • Martine Lacot
  • Hubert Yerbe
  • Rémise Claudeon
  • Dominique Thicot
  • Célestina Guiste
  • Robert Cambrone
  • Josiane Peramin Tantin
  • Bruno Michaux-Vignes
  • Claudine Luce
  • Stephen Bulgare
  • Isabelle Logis
  • Kylian Tony
  • Sarah Lunion
  • Franck Blonbou
  • Agnès Verge-Depre
  • Marc Sennoaj
  • Luana Laurent
  • Christian Louis
  • Elena Gonzalez
  • Joann Ruffine
  • Gret Lingelser
  • Ludovic Alexis
  • Marie-Stella Liseron Longfort
  • Lucien Michel
  • Rosy Salondy-Stanislas
  • Quentin Ibalot
  • Simone Vespuce
  • Dominique Pierre-Jean
  • Cindy Ouikede
  • Dominique Renaud
  • Megguy Alberi
  • Eugène Abdon Disa
  • Francine Amandine Edom
  • Paul Quellery-Selbonne
Max Celigny
Max Celigny Liste d'union à gauche
Force Citoyenne des Abymes
  • Max Celigny
  • Martine Enesa
  • Marvyn Martol
  • Melanie Reveille
  • Freddy Mederic
  • Nita Minatchy
  • Dominique Pierre-Joseph
  • Guillaumaine Moulin
  • Pierre-André Ponremy
  • Stella Brissac Colombo
  • Jocelyn Mirval
  • Clemence Goulain
  • Lubin Celigny
  • Marie-Esther Popotte
  • Didier Lamalle
  • Lydie Paulin
  • Joel Alidor
  • Léna Corantin
  • José Chabrele
  • Maryse Lorquin
  • Jean-Christian Charlery
  • Lyndsay Bertely
  • Jean-Luc Trebor
  • Roseline Josselin
  • Pascal Filomin
  • Anne-Vilma Penture
  • Grégory Paul
  • Leanne Etienne
  • Olivier Claude
  • Nicaise A-Phok
  • Lucien Niavet
  • Marie-France Letapin
  • Fred Gauthierot
  • Delphine Cambrac
  • Daniel Ulysse
  • Florence Nego
  • Pierre-Justin Avril
  • Cannelle Theophile
  • Dominique Catalan
  • Yvanne Louisor
  • Claude Jean Louis
  • Monette Deloumeaux
  • Bruno Souffron
  • Angela Laurac
  • Servien Lubin
  • Marie-Annette Celigny
  • Sylvain Gereral

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Jalton
Eric Jalton (39 élus) Abymes, cap excellence, la force de l'amour ! 		11 943 70,88%
  • Eric Jalton
  • Magaly Daisy Marcin
  • Fabert Michely
  • Antonia, Marie-Solange Le Blanc
  • Rosan, Vincent Rauzduel
  • Marie-Camille Mounien
  • Alix Nabajoth
  • Eliane Guiougou
  • Dominique Biras
  • Nadiah Surville-Perafide
  • Teddy Foule
  • Francesca Faithful
  • William, Charly Surdin
  • Marie-Corine Lacascade-Clotilde
  • Pierre, Lucien Thicot
  • Renée-George Nabajoth
  • Jean-Luc Celigny
  • Laisely Parat-Edom
  • Fulbert Henry
  • Nadège Elisabeth Theophile
  • Didier Meridan
  • Francine Docquet-Roussas
  • David Dampied
  • Marie-Ange Kancel
  • Come, Philibert Moueza
  • Micheline Gelas
  • Robert Barbin
  • Annie Louis-Marie
  • Eric Celinain
  • Jacqueline Thenard
  • Claude Combe
  • Murielle, Narcisse Andreopa
  • Jocelyn, Hubert Bouboune
  • Augustine, Christine Houblon
  • Max Ludger
  • Nadège Montout
  • Charles-Edouard Leffet
  • Roselyne, Nadeige Rousseau
  • Pierre- Emile David
Olivier Serva
Olivier Serva (6 élus) Tous pour le changement 		4 278 25,39%
  • Olivier Serva
  • Marie-Gilberte Compper
  • Dominique Theophile
  • Claude Lise Ange Azede
  • Louis Cécile Galantine
  • Jocelyne Lucien Naprix
Francillonne Jacoby-Koaly
Francillonne Jacoby-Koaly Les abymes en mouvman 		390 2,31%
Danielle Diakok
Danielle Diakok Combat ouvrier - faire entendre le camp des travailleurs 		237 1,40%
Participation au scrutin Les Abymes
Taux de participation 44,87%
Taux d'abstention 55,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 17 857

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Jalton
Eric Jalton (36 élus) Abymes en marche vers l'excellence 		11 256 53,55%
  • Eric Jalton
  • Marie-Camille Mounien
  • Fabert Michely
  • Eliane Guiougou-Firpionn
  • Dominique Theophile
  • Nadiah Surville-Perafide
  • Rosan Rauzduel
  • Solange Le Blanc
  • Alix Nabajoth
  • Ketty Walpo
  • Michel Rincon
  • Annie Louis-Marie
  • Patrick Sellin
  • Maguy Celigny
  • Dominique Biras
  • Francesca Faithful
  • Maurice Lorquin
  • Renée-Georges Nabajoth-Deloumeaux
  • Pierre Thicot
  • Marie-Corinne Clotilde-Lacascade
  • Max Celigny
  • Nadège Theophile
  • Eric Celinain
  • Laisely Edom-Parat
  • Robert Barbin
  • Josette Jerpan
  • Claudel Delumeau
  • Francine Roussas-Docquet
  • Patrick Lerus
  • Jacqueline Thenard
  • Fulbert Henry
  • Simeone Bousardo-Boucard
  • Lambert Nomel
  • Sylvie Crane
  • Guy Barbeu
  • Valentine Popotte-Barcot
Olivier Serva
Olivier Serva (8 élus) Tous pour les abymes 		7 039 33,49%
  • Olivier Serva
  • Lise Azede
  • Jean-Luc Celigny
  • Lydia Fanhan Épse. Lauriette
  • William Surdin
  • Magaly Marcin
  • Teddy Foule
  • Marie-Ange Kancel
Daniel Marsin
Daniel Marsin (1 élu) Abymes, demain autrement 		1 638 7,79%
  • Daniel Marsin
Paul Naprix
Paul Naprix Abymes la ville de demain 		716 3,40%
Danielle Diakok
Danielle Diakok Combat ouvrier - faire entendre le camp des travailleurs 		368 1,75%
Participation au scrutin Les Abymes
Taux de participation 61,61%
Taux d'abstention 38,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,82%
Nombre de votants 22 556

Villes voisines des Abymes

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