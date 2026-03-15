Résultat de l'élection municipale 2026 aux Abymes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 aux Abymes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales des Abymes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Abymes.
L'actu des élections municipales 2026 aux Abymes
13:46 - Quelle a été l'évolution de l'imposition aux Abymes pour les municipales ?
Aux Abymes, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 21,30 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 2 493 030 €, bien en deçà des 10 397 560 € perçus en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal aux Abymes a évolué pour se fixer à un peu plus de 53,06 % en 2024 (contre 25,48 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne aux Abymes s'est chiffrée à 993 euros en 2024 (contre 706 € en 2020).
11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale aux Abymes ?
Qui était sorti vainqueur lors des municipales il y a six ans aux Abymes ? Au soir du premier scrutin à l'époque, Eric Jalton (Divers gauche) a creusé l'écart en recueillant 11 943 voix (70,88%). Dans la position du principal opposant, Olivier Serva (Divers centre) a capté 25,39% des votes. Ce triomphe au premier tour de Eric Jalton a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 aux Abymes, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Faire basculer une majorité si large sera un défi herculéen pour le camp adverse ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Municipales aux Abymes : les horaires des 51 bureaux de vote
Les 51 bureaux de vote de l'agglomération des Abymes seront accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux habitants de s'exprimer. Le premier tour des élections municipales se déroule ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin va permettre de renouveler les maires de toutes les communes françaises. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du covid. Ci-dessous, vous pouvez parcourir la liste des prétendants aux Abymes. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Abymes
|Tête de listeListe
|
Aline Ceril
Liste d'extrême-gauche
COMBAT OUVRIER
|
|
Alix Nabajoth
Liste divers gauche
UNIS POUR UNE NOUVELLE TRAJECTOIRE
|
|
Eric Jalton
Liste divers gauche
SOYONS ABYMIENS TOUS ENSEMBLE
|
|
Olivier Serva
Liste divers gauche
AU SERVICE DES ABYMIENS
|
|
Max Celigny
Liste d'union à gauche
Force Citoyenne des Abymes
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Jalton (39 élus) Abymes, cap excellence, la force de l'amour !
|11 943
|70,88%
|
|Olivier Serva (6 élus) Tous pour le changement
|4 278
|25,39%
|
|Francillonne Jacoby-Koaly Les abymes en mouvman
|390
|2,31%
|Danielle Diakok Combat ouvrier - faire entendre le camp des travailleurs
|237
|1,40%
|Participation au scrutin
|Les Abymes
|Taux de participation
|44,87%
|Taux d'abstention
|55,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 857
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Jalton (36 élus) Abymes en marche vers l'excellence
|11 256
|53,55%
|
|Olivier Serva (8 élus) Tous pour les abymes
|7 039
|33,49%
|
|Daniel Marsin (1 élu) Abymes, demain autrement
|1 638
|7,79%
|
|Paul Naprix Abymes la ville de demain
|716
|3,40%
|Danielle Diakok Combat ouvrier - faire entendre le camp des travailleurs
|368
|1,75%
|Participation au scrutin
|Les Abymes
|Taux de participation
|61,61%
|Taux d'abstention
|38,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,82%
|Nombre de votants
|22 556
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