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19:21 - Comment la composition démographique des Abymes façonne les résultats électoraux ? Quel impact auront les habitants des Abymes sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 27,16% et une densité de population de 637 habitants/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 16 374 euros par an peut être symptomatique de difficultés économiques locales. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (55,63%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (13,08%) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Le pourcentage d'étudiants, de 7,74% aux Abymes, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Vers une percée du RN aux Abymes aux municipales ? Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors des municipales aux Abymes il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 16,35% des voix lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 74,49% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 5,76% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, aux Abymes comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 29,75% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Le RN passait inaperçu localement.

16:58 - Abymes classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Pour rappel, l'abstention se montait à 55,13 % aux Abymes lors de la précédente municipale (proche des 55,3 % observés au niveau national) alors que nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote en raison de l'épidémie de coronavirus. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs confirmé cette dynamique avec une abstention se maintenant à 53,57 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 72,47 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 65,30 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 89,15 % d'abstention. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent former une localité assez abstentionniste par rapport au reste de la France. Pour cette municipale, cette réalité aux Abymes sera quoi qu'il en soit primordiale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Le vote des Abymes nettement ancré à gauche il y a deux ans L'exploration des résultats de 2024 révèle que Les Abymes restait à l'époque une ville politiquement partagée, dans la lignée de 2022. Lors des dernières européennes, le podium aux Abymes s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,75%), challengée par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (17,45%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,88%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives aux Abymes avaient ensuite favorisé Olivier Serva (Divers gauche) avec 49,67% au premier tour, devant Chantal Lerus (Divers gauche) avec 15,88%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Olivier Serva culminant à 73,91% des votes localement.

14:57 - Abymes : coup d'oeil sur les résultats de la dernière présidentielle en date Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Les Abymes plébiscitaient Olivier Serva (DVG) avec 90,64% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Les Abymes privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (64,13%), devançant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 16,35%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 74,49%, contre 25,51% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Les Abymes révèle ainsi une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Quelle a été l'évolution de l'imposition aux Abymes pour les municipales ? Aux Abymes, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 21,30 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 2 493 030 €, bien en deçà des 10 397 560 € perçus en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal aux Abymes a évolué pour se fixer à un peu plus de 53,06 % en 2024 (contre 25,48 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne aux Abymes s'est chiffrée à 993 euros en 2024 (contre 706 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale aux Abymes ? Qui était sorti vainqueur lors des municipales il y a six ans aux Abymes ? Au soir du premier scrutin à l'époque, Eric Jalton (Divers gauche) a creusé l'écart en recueillant 11 943 voix (70,88%). Dans la position du principal opposant, Olivier Serva (Divers centre) a capté 25,39% des votes. Ce triomphe au premier tour de Eric Jalton a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 aux Abymes, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Faire basculer une majorité si large sera un défi herculéen pour le camp adverse ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.