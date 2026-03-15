Résultat municipale 2026 aux Abymes (97139) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé aux Abymes. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales aux Abymes, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Abymes [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Eric JALTON
Eric JALTON SOYONS ABYMIENS TOUS ENSEMBLE 		5 480 50,84%
Olivier SERVA
Olivier SERVA AU SERVICE DES ABYMIENS 		4 279 39,70%
Alix NABAJOTH
Alix NABAJOTH UNIS POUR UNE NOUVELLE TRAJECTOIRE 		509 4,72%
Max CELIGNY
Max CELIGNY Force Citoyenne des Abymes 		304 2,82%
Aline CERIL
Aline CERIL COMBAT OUVRIER 		207 1,92%
Participation au scrutin Les Abymes Partiels *
Taux de participation 44,66%
Taux d'abstention 55,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,23%
Nombre de votants 11 410

* Résultats partiels sur 64% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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