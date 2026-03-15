Résultat municipale 2026 aux Alluets-le-Roi (78580) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Alluets-le-Roi a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Alluets-le-Roi, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Alluets-le-Roi [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Veronique HOULLIER
Veronique HOULLIER (13 élus) UNIS POUR LES ALLUETS LE ROI 		562 70,96%
  • Veronique HOULLIER
  • Yves BEAUVALLET
  • Thérèse GEVRESSE
  • Olivier COSTES
  • Renée RENAULT
  • Vincent CHARRIER
  • Catherine LE GAL
  • Benoît MAZÈRES
  • Sylvia WEIZMANN
  • Frédéric BRUGEILLE
  • Adele GOUSSEAU
  • Bruno FOYOT
  • Stéphanie DEHARBE
Grégory BION
Grégory BION (2 élus) ENSEMBLE POUR LES ALLUETS 		230 29,04%
  • Grégory BION
  • Nathalie LELEU
Participation au scrutin Les Alluets-le-Roi
Taux de participation 75,26%
Taux d'abstention 24,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 806

Source : ministère de l’Intérieur

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