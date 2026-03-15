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19:20 - Les Alluets-le-Roi : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues des Alluets-le-Roi, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 37,33% de cadres pour 1 332 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 158 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 700 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une automobile (92,01%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 17,78% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 44,20% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 665,78 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Finalement, aux Alluets-le-Roi, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN attire de plus en plus les votants des Alluets-le-Roi Le parti d'extrême droite n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale aux Alluets-le-Roi il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 16,20% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 30,14% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 16,67% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, aux Alluets-le-Roi comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,33% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 34,85% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 32,61% lors du vote final.

16:58 - Alluets-le-Roi : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour rappel, l'abstention atteignait 58,85 % aux Alluets-le-Roi lors de la précédente élection municipale (un niveau conforme aux 55,3 % du pays), beaucoup d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause de l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 16,10 % des citoyens en mesure de voter. Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux strictement locaux, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mis en perspective. L'abstention aux législatives, mesurée à 39,56 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 20,10 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 35,01 %. Regarder cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet de classer Les Alluets-le-Roi comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Pour cette municipale 2026, cette donnée aux Alluets-le-Roi sera en conséquence essentielle dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Alluets-le-Roi a-t-elle voté ? L'orientation des électeurs des Les Alluets-le-Roi a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme un secteur difficile à classer. Les élections européennes de 2024 aux Alluets-le-Roi avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,33%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui s'était arrogée 23,04% des suffrages. Karl Olive (Majorité présidentielle) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés aux Alluets-le-Roi une vingtaine de jours plus tard avec 46,01%. Jean-Louis Mettelet (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 34,85%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Karl Olive culminant à 54,44% des voix dans la commune.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité des Alluets-le-Roi s'était fortement dirigée vers la majorité présidentielle La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire fidèle au centre-droit libéral. En avril 2022, la première étape de la présidentielle aux Alluets-le-Roi était en effet marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 42,93% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 16,20%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 69,86% pour Emmanuel Macron, contre 30,14% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Les Alluets-le-Roi plébiscitaient Karl Olive (Ensemble !) avec 43,83% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Karl Olive virant de nouveau en tête avec 73,12% des voix.

12:58 - Une fiscalité en baisse aux Alluets-le-Roi qui aura un impact sur l'issue du scrutin Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux aux Alluets-le-Roi, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 15,48 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 15 000 euros. Un apport qui est loin des 464 510 € perçus en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal aux Alluets-le-Roi s'est établi à un peu moins de 24,58 % en 2024 (contre 14,00 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables aux Alluets-le-Roi a représenté 986 euros en 2024 contre 1 238 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 aux Alluets-le-Roi L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 aux Alluets-le-Roi est très instructive. Sans aucune opposition, 'Générations les alluets-le-roi 2020' a naturellement obtenu 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 aux Alluets-le-Roi, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Au moment des résultats des municipales aux Alluets-le-Roi, l'intérêt se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité sortante. L'annonce des candidats fournit d'ores et déjà un élément de réponse assez parlant.