Résultat municipale 2026 aux Andelys (27700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Andelys a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Andelys, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Andelys [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric DUCHÉ
Frédéric DUCHÉ (22 élus) LES ANDELYS PASSIONNEMENT 		1 415 45,18%
  • Frédéric DUCHÉ
  • Anne-Elisabeth DEZARD
  • Jean-Philippe ADAM
  • Armelle KRATZ
  • Léopold DUSSART
  • Charlene GUILLOT-MARCHETTI
  • Thierry LECOUR
  • Martine VANTREESE
  • Christian LEPROVOST
  • Colette CARON
  • Pascal PÉRÉAL
  • Eloise DESLANDRE
  • Alain DAJON
  • Véronique BABIN
  • Willy WUYTS
  • Sylvie GOULAY
  • Hubert SIGNOL
  • Virginie ANDRE
  • Eric DELACOURT
  • Muriel SCHULTZ
  • Aurelien BOUY
  • Christiane CHERRIER
Martine SEGUELA
Martine SEGUELA (4 élus) LES ANDELYS ENSEMBLE NOTRE FORCE 		939 29,98%
  • Martine SEGUELA
  • François VAUTHRIN
  • Annie CHARRY
  • Aboubakari WAGUÉ
Clément BELLIERE
Clément BELLIERE (3 élus) RENOUVEAU DES ANDELYS 		778 24,84%
  • Clément BELLIERE
  • Elodie VOISIN
  • Claude LETOURNEUR
Participation au scrutin Les Andelys
Taux de participation 56,71%
Taux d'abstention 43,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 3 172

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Eure ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Eure. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale aux Andelys - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric DUCHÉ
Frédéric DUCHÉ (Ballotage) LES ANDELYS PASSIONNEMENT 		1 383 44,79%
Martine SEGUELA
Martine SEGUELA (Ballotage) LES ANDELYS ENSEMBLE NOTRE FORCE 		894 28,95%
Clement BELLIERE
Clement BELLIERE (Ballotage) RENOUVEAU DES ANDELYS 		811 26,26%
Participation au scrutin Les Andelys
Taux de participation 56,12%
Taux d'abstention 43,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 3 137

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