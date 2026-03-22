Résultat municipale 2026 aux Andelys (27700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Andelys a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Andelys, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Andelys [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric DUCHÉ (22 élus) LES ANDELYS PASSIONNEMENT
|1 415
|45,18%
|
|Martine SEGUELA (4 élus) LES ANDELYS ENSEMBLE NOTRE FORCE
|939
|29,98%
|
|Clément BELLIERE (3 élus) RENOUVEAU DES ANDELYS
|778
|24,84%
|
|Participation au scrutin
|Les Andelys
|Taux de participation
|56,71%
|Taux d'abstention
|43,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Nombre de votants
|3 172
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale aux Andelys - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric DUCHÉ (Ballotage) LES ANDELYS PASSIONNEMENT
|1 383
|44,79%
|Martine SEGUELA (Ballotage) LES ANDELYS ENSEMBLE NOTRE FORCE
|894
|28,95%
|Clement BELLIERE (Ballotage) RENOUVEAU DES ANDELYS
|811
|26,26%
|Participation au scrutin
|Les Andelys
|Taux de participation
|56,12%
|Taux d'abstention
|43,88%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|3 137
Election municipale 2026 aux Andelys [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales des Andelys sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Andelys.
L'actu des élections municipales 2026 aux Andelys
18:37 - En marge de la dissolution, comment Andelys a-t-elle voté ?
Le rendez-vous des Européennes de 2024 aux Andelys avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (44,94%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 12,03% des suffrages. Timothée Houssin (Rassemblement National) avait par la suite gagné le premier tour des législatives aux Andelys près d'un mois plus tard avec 42,98%. Frédéric Duché (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 31,53%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Frédéric Duché (Ensemble !) en tête avec 51,58%. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi révélé que Les Andelys restait à l'époque une localité à dominante nationaliste.
15:57 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 aux Andelys
S'intéresser aux scores de la dernière élection municipale aux Andelys peut être éclairant. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Frédéric Duché (Divers droite) a fait la course en tête avec 1 392 bulletins (57,37%). Sur la seconde marche, Martine Seguela (Divers gauche) a recueilli 25,68% des bulletins valides. Christophe Delacour (Rassemblement National) a suivi, s'adjugeant 16,94% des voix. Ce succès d'emblée de Frédéric Duché a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ces municipales 2026 aux Andelys, cet équilibre pose les bases. Au vu de ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche aux Andelys pour le 2e tour ?
Comme l'indiquent les candidatures pour le second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le scrutin se joue donc ce dimanche entre Clément Belliere avec la liste "Renouveau Des Andelys", Martine Seguela, à la tête de "Les Andelys Ensemble Notre Force" et Frédéric Duché, à la tête de "Les Andelys Passionnement". Pour aller voter, les résidents de la commune sont en mesure de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 6 bureaux de vote des Andelys.
11:59 - Que disaient les résultats des élections aux Andelys dimanche dernier ?
Dans le cadre du premier tour des municipales aux Andelys, c'est Frédéric Duché (Union du centre) qui a dominé en rassemblant 44,79 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Martine Seguela (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 28,95 %. La différence, de plus de 10 points, a signé un ascendant très fort. Frédéric Duché a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a chuté lourdement, abandonnant 12 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Clement Belliere (Rassemblement National) s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour aux Andelys, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 43,88 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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