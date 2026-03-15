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19:17 - Les Andelys : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Les Andelys apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 7 822 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 445 entreprises, Les Andelys offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (71,29%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les Andelys incarne une communauté diversifiée, avec ses 281 résidents étrangers, soit 3,59% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 38,80% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1101,48 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. Aux Andelys, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le vote RN fermement enraciné aux Andelys Le RN avait cumulé 16,94% des votes lors des élections municipales aux Andelys il y a six ans. Il n'y a pas eu de second tour, Frédéric Duché étant élu au premier tour. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 33,85% des votes lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 54,48% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 27,10% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti à la flamme validait 51,34% des voix locales. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 44,94% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 42,98% pour le parti à la flamme. Il clôturera le scrutin avec 48,42% lors du vote final.

16:58 - Aux Andelys, l'abstention s'annonce forte aux municipales En ce jour d'élection municipale aux Andelys, la participation sera suivie à la loupe. Aux municipales de 2020, la participation avait grimpé à 45,46 % à la fin du premier round, dans la moyenne nationale, représentant 2 476 votants alors que le Covid-19 semait le doute sur l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 70,93 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 45,11 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation se réhausser très nettement à 62,99 %. Précédemment, le scrutin européen avait rassemblé 47,36 % des électeurs locaux. Si on suit la trajectoire globale, la municipalité s'affiche visiblement comme une zone en retrait des urnes.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Andelys a-t-elle voté ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent aux Andelys. Lors du match européen de juin 2024, les citoyens des Andelys avaient en effet poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 44,94% des votes. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants des Les Andelys accordaient leurs suffrages à Timothée Houssin (Rassemblement National) avec 42,98% au premier tour. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Frédéric Duché (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 51,58%.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Les Andelys reste un territoire orienté vers la droite radicale Lors des législatives de 2022, les votants de Les Andelys portaient leur choix sur Timothée Houssin (RN) avec 27,10% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,34%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Les Andelys votaient auparavant en priorité pour Marine Le Pen (33,85%), devançant ainsi Emmanuel Macron avec 22,89%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en livrant 54,48% pour Marine Le Pen, contre 45,52% pour d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Les impôts ont-ils augmenté aux Andelys à l'approche des municipales 2026 ? Côté fiscalité des Andelys, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 995 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 875 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 54,55 % en 2024 (contre 34,31 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 158 090 € en 2024. Un produit qui est loin des quelque 1,48083 million d'euros (1 480 830 € très exactement) perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 17,14 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats aux Andelys L'analyse des résultats des municipales il y a six ans aux Andelys est très instructive. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Frédéric Duché (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses concurrents en récoltant 57,37% des soutiens. Deuxième, Martine Seguela (Divers gauche) a engrangé 25,68% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers droite a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 aux Andelys, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur représentera le principal défi pour l'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.