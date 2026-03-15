Résultat de l'élection municipale 2026 aux Anses-d'Arlet : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 aux Anses-d'Arlet [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales des Anses-d'Arlet sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Anses-d'Arlet.
L'actu des élections municipales 2026 aux Anses-d'Arlet
13:45 - Fiscalité en hausse aux Anses-d'Arlet : un impact sur les municipales
Du côté de la fiscalité des Anses-d'Arlet, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 765 € en 2024 (chiffres les plus récents) contre 667 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 46,90 % en 2024 (contre environ 27,41 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 353 160 € de recettes en 2024, contre quelque 808 900 euros enregistrés en 2020 avec un taux resté à environ 25,00 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.
11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 aux Anses-d'Arlet
Les résultats des précédentes municipales aux Anses-d'Arlet ont livré un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Eugène Larcher (Divers gauche) a pris la première place en totalisant 1 265 soutiens (64,14%). Juste derrière, Laurent David Dinal (Divers gauche) a capté 35,85% des bulletins valides. Cette victoire écrasante de Eugène Larcher a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 aux Anses-d'Arlet, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Pour le camp adverse, renverser une telle majorité représentera ce dimanche le principal challenge, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales aux Anses-d'Arlet
Dans le cadre des élections municipales de 2026, les 3 299 électeurs des Anses-d'Arlet sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin représente un temps fort de la vie démocratique locale. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste des prétendants en 2026 est mise à disposition ci-dessous. Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de la commune ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote des Anses-d'Arlet. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections aux Anses-d'Arlet dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Anses-d'Arlet
|Tête de listeListe
|
Michaël Charmet
Liste divers gauche
AGIR AVEC AUDACE POUR LES ANSES D'ARLETS
|
|
Eugène Larcher
Liste divers gauche
LEZANSDALE POU TOUJOU
|
|
David Dinal
Liste divers gauche
L'ALLIANCE ARLESIENNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eugène Larcher (22 élus) Kontinie tjenbe larel pou lezans
|1 265
|64,14%
|
|Laurent David Dinal (5 élus) L'alliance arlesienne
|707
|35,85%
|
|Participation au scrutin
|Les Anses-d'Arlet
|Taux de participation
|61,58%
|Taux d'abstention
|38,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 045
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eugène Larcher (23 élus) Tjenbe larel pou lezans
|1 594
|64,95%
|
|David Dinal (4 élus) L'alliance arlesienne
|860
|35,04%
|
|Participation au scrutin
|Les Anses-d'Arlet
|Taux de participation
|70,79%
|Taux d'abstention
|29,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,20%
|Nombre de votants
|2 535
Villes voisines des Anses-d'Arlet
- Les Anses-d'Arlet (97217)
- Ecole primaire aux Anses-d'Arlet
- Maternités aux Anses-d'Arlet
- Crèches et garderies aux Anses-d'Arlet
- Classement des collèges aux Anses-d'Arlet
- Salaires aux Anses-d'Arlet
- Impôts aux Anses-d'Arlet
- Dette et budget des Anses-d'Arlet
- Climat et historique météo des Anses-d'Arlet
- Accidents aux Anses-d'Arlet
- Délinquance aux Anses-d'Arlet
- Inondations aux Anses-d'Arlet
- Nombre de médecins aux Anses-d'Arlet
- Pollution aux Anses-d'Arlet
- Entreprises aux Anses-d'Arlet
- Prix immobilier aux Anses-d'Arlet