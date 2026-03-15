Résultat de l'élection municipale 2026 aux Anses-d'Arlet : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Anses-d'Arlet

Tête de listeListe
Michaël Charmet
Michaël Charmet Liste divers gauche
AGIR AVEC AUDACE POUR LES ANSES D'ARLETS
  • Michaël Charmet
  • Marie-Josée Jean-Alphonse Lucéa
  • Christian Larcher
  • Sylvia Bosqui
  • Roger Badinos
  • Clarissa Desrivieres
  • Steve Pivetal
  • Sophie Nepert
  • José Jean-Baptiste
  • Tatiana Jean-Baptiste
  • Eddy Larive
  • Louisa Plumber
  • Max Prud'Homme
  • Charlène Schott Letur
  • Claude Colombe
  • Laetitia Nivan
  • Jean-Pierre Jorite
  • Sandrine Desrivieres
  • Michel Chamet
  • Corinne Pacchiano
  • Xavier Sifflet
  • Alexandra Melinard
  • Hervé Diony
  • Peggy Gabelus
  • Mickaël Sicard
  • Marie-Christine Jean-Alphonse
  • Jean-Marc Sifflet
  • Sloane Jorite
Eugène Larcher
Eugène Larcher Liste divers gauche
LEZANSDALE POU TOUJOU
  • Eugène Larcher
  • Dolina Kapela Lonsa
  • Louis Charles Ade
  • Yannick Yo
  • Jocelyn Melinard
  • Lucile Larcher
  • Grégory Alpha
  • Céline Nepert
  • Heusia Larcher
  • Coralie Bellemare
  • Yves Jean-Joseph
  • Béatrice Cyrilla
  • Rony Laroue
  • Sabine Angely
  • Gérard Paulin
  • Yveline Melinard
  • Rodrigue Larcher
  • Elisa Paulin
  • Raymond Sifflet
  • Mireille Jean-Alphonse
  • René Melinard
  • Nathalie Cuti
  • Lory Delbois
  • Manuella Gendre
  • Thierry Jean-Joseph
  • Adeline Pecome
  • Fred Jean-Alphonse
David Dinal
David Dinal Liste divers gauche
L'ALLIANCE ARLESIENNE
  • David Dinal
  • Hermine Rosine Quennecart
  • Henri Barthélémy Gros-Desormeaux
  • Michaelle Dinal
  • Jeremy Bernard Maurice Melinard
  • Victoria Raymonde Yerro
  • Mikaël Bruno Bourgeois
  • Elise Rosette Delbois
  • Passionis Barnabe Jean-Alphonse
  • Rose Marie Georgette Deriau
  • Eddy Cyrilla
  • Régine Lametrie Charles Felicite
  • Alain Justin Regna
  • Marie Lucette Marie Didin
  • Yanick Lucien Jean-Alphonse
  • Jocelyne Monique Lebel
  • Marcel Ange Maïkoouva
  • Jocelyne Cuti Deriau
  • Louison Desrivieres
  • Jacqueline Josephine
  • Lubin Eniona
  • Pauline Moutoussamy Bussy
  • Bérard Brigitte
  • Clara Erepmoc
  • Tommy Eniona
  • Bénédicte Chevin
  • Jules Jean-Baptiste

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eugène Larcher
Eugène Larcher (22 élus) Kontinie tjenbe larel pou lezans 		1 265 64,14%
  • Eugène Larcher
  • Joséline Delbois
  • Eric Naud
  • Marie-Josée Jean-Alphonse Lucea
  • Guy Christian Larcher
  • Elisa Paulin
  • Yves Roger Badinos
  • Michelle Geneviève Larcher Martines
  • Yves Jean-Joseph
  • Louisa Marielle Plumber
  • Louis-Charles Ade
  • Nathalie Chotard
  • Emile Saint-Aime
  • Sylvia Bosqui
  • Claude Sébastien Colombe
  • Sabine Angely
  • Michaël Charmet
  • Mirette Letur
  • Raymond Joseph Sifflet
  • Marie-Hélène Porsan
  • Jocelyn Melinard
  • Yannick Lagarde
Laurent David Dinal
Laurent David Dinal (5 élus) L'alliance arlesienne 		707 35,85%
  • Laurent David Dinal
  • Lucie Hermine Rosine Epouse Quennecart
  • Henri Barthelemy Gros-Desormeaux
  • Michaelle Patricia Dinal
  • José Joseph Jean-Baptiste
Participation au scrutin Les Anses-d'Arlet
Taux de participation 61,58%
Taux d'abstention 38,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 045

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eugène Larcher
Eugène Larcher (23 élus) Tjenbe larel pou lezans 		1 594 64,95%
  • Eugène Larcher
  • Joséline Delbois
  • Eric Naud
  • Elisa Paulin
  • Christian Larcher
  • Jacqueline Melinard-Dulac
  • Roger Badinos
  • Marie-Josee Jean-Alphonse Lucea
  • Emile Saint-Aime
  • Michelle Martines
  • Mickaël Charmet
  • Marie-Renee Queuille
  • Claude Sébastien Colombe
  • Sabine Angely
  • Yves Jean-Joseph
  • Colette Ecanvil-Larcher
  • Louis-Charles Ade
  • Huguette Desert-Brune
  • Raymond De Laval
  • Marie-Claire Damas
  • Hugues Coco
  • Arlette Lucea-Mondesir
  • Jean-Pierre Nijean
David Dinal
David Dinal (4 élus) L'alliance arlesienne 		860 35,04%
  • David Dinal
  • Lucie Quennecart
  • Joe Joseph-Rose
  • Gaelle Galibou
Participation au scrutin Les Anses-d'Arlet
Taux de participation 70,79%
Taux d'abstention 29,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,20%
Nombre de votants 2 535

Villes voisines des Anses-d'Arlet

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