Résultat de l'élection municipale 2026 aux Anses-d'Arlet : les infos en direct

Programme de Michaël Charmet à Les Anses-d'Arlet (AGIR AVEC AUDACE POUR LES ANSES D'ARLETS)

Aménagement et mobilité

Nous mettrons en place une politique d’aménagement et de mobilité équilibrée pour dynamiser la commune, sécuriser les déplacements et organiser les flux. Cela inclut la requalification du bourg, la création de parkings paysagers, la promotion des mobilités douces et la sécurisation des voies. L'ambition est d'allier accessibilité, qualité de vie et préservation du patrimoine pour bâtir une commune fluide et harmonieuse.

Développement économique

Nous mettrons en œuvre un projet structurant fondé sur trois piliers complémentaires du secteur primaire : l'agriculture, la pêche et l'apiculture. Nous relancerons les cultures traditionnelles, moderniserons la pêche durable, développerons les ruchers et créerons un label local accompagné d’un marché municipal hebdomadaire. L'ambition est d'ancrer notre économie dans le territoire, renforcer la souveraineté alimentaire, créer des emplois durables et valoriser nos savoir-faire locaux.

Éducation et jeunesse

Nous ferons de l'éducation, de la jeunesse et du sport une priorité municipale. Nous garantirons des écoles accueillantes et bien équipées pour offrir à chaque enfant les meilleures conditions d’apprentissage et de réussite. L'ambition est d'investir dans notre jeunesse pour qu’elle contribue au rayonnement de notre commune.

Solidarité et services

La solidarité est une priorité. Nous mettrons en place une Brigade Sociale de Proximité et renforcerons la coordination avec les partenaires sociaux pour un accompagnement durable des personnes fragiles. L'ambition est de renforcer le lien social et garantir qu’aucun Arlésien ne soit laissé de côté.