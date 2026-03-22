Résultat de l'élection municipale 2026 aux Anses-d'Arlet : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 des Anses-d'Arlet

Le deuxième tour des élections municipales aux Anses-d'Arlet a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Michaël Charmet
Michaël Charmet Liste divers gauche
AGIR AVEC AUDACE POUR LES ANSES D'ARLETS
  • Michaël Charmet
  • Marie-Josée Jean-Alphonse Lucéa
  • Christian Larcher
  • Sylvia Bosqui
  • Roger Badinos
  • Clarissa Desrivieres
  • Steve Pivetal
  • Sophie Nepert
  • José Jean-Baptiste
  • Tatiana Jean-Baptiste
  • Eddy Larive
  • Louisa Plumber
  • Max Prud'Homme
  • Charlène Schott Letur
  • Claude Colombe
  • Laetitia Nivan
  • Jean-Pierre Jorite
  • Sandrine Desrivieres
  • Michel Chamet
  • Corinne Pacchiano
  • Xavier Sifflet
  • Alexandra Melinard
  • Hervé Diony
  • Peggy Gabelus
  • Mickaël Sicard
  • Marie-Christine Jean-Alphonse
  • Jean-Marc Sifflet
  • Sloane Jorite
Eugène Larcher
Eugène Larcher Liste divers gauche
LEZANSDALE POU TOUJOU
  • Eugène Larcher
  • Yannick Yo
  • David Dinal
  • Dolina Kapela Lonsa
  • Louis Charles Ade
  • Michaelle Dinal
  • Jocelyn Melinard
  • Lucile Larcher
  • Grégory Alpha
  • Coralie Bellemare
  • Yves Jean-Joseph
  • Céline Nepert
  • Rony Laroue
  • Béatrice Cyrilla
  • Heusia Larcher
  • Sabine Angely
  • Gérard Paulin
  • Yveline Melinard
  • Eddy Cyrilla
  • Mireille Jean-Alphonse
  • Rodrigue Larcher
  • Elise Rosette Delbois
  • Raymond Sifflet
  • Nathalie Cuti
  • Jeremy Bernard Maurice Melinard
  • Manuella Gendre
  • Lory Delbois
  • Adeline Pecome
  • René Melinard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 aux Anses-d'Arlet

Tête de listeListe Voix % des voix
Eugène LARCHER
Eugène LARCHER (Ballotage) LEZANSDALE POU TOUJOU 		1 028 44,75%
Michaël CHARMET
Michaël CHARMET (Ballotage) AGIR AVEC AUDACE POUR LES ANSES D'ARLETS 		718 31,26%
David DINAL
David DINAL (Ballotage) L'ALLIANCE ARLESIENNE 		551 23,99%
Participation au scrutin Les Anses-d'Arlet
Taux de participation 68,31%
Taux d'abstention 31,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 2 369

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Martinique ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Martinique. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines des Anses-d'Arlet

En savoir plus sur Les Anses-d'Arlet