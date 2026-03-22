Résultat de l'élection municipale 2026 aux Anses-d'Arlet : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Anses-d'Arlet [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales des Anses-d'Arlet sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Anses-d'Arlet.
L'actu des élections municipales 2026 aux Anses-d'Arlet
11:48 - Les premiers résultats des municipales 2026 aux Anses-d'Arlet
Lors du premier volet des municipales aux Anses-d'Arlet, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote a vu 68,31 % des inscrits se déplacer sur place. Au terme de ce vote, c'est Eugène Larcher (Divers gauche) qui est arrivé en tête en rassemblant 44,75 % des votes. Ensuite, Michaël Charmet (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 31,26 %. La confrontation a nettement tourné à l'avantage du leader. La première place, déjà remportée il y a six ans, a été maintenue pour Eugène Larcher, mais il a chuté lourdement, abandonnant 19 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, avec 23,99 %, David Dinal (Divers gauche) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 des Anses-d'Arlet
Le deuxième tour des élections municipales aux Anses-d'Arlet a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Michaël Charmet
Liste divers gauche
AGIR AVEC AUDACE POUR LES ANSES D'ARLETS
|
|
Eugène Larcher
Liste divers gauche
LEZANSDALE POU TOUJOU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 aux Anses-d'Arlet
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eugène LARCHER (Ballotage) LEZANSDALE POU TOUJOU
|1 028
|44,75%
|Michaël CHARMET (Ballotage) AGIR AVEC AUDACE POUR LES ANSES D'ARLETS
|718
|31,26%
|David DINAL (Ballotage) L'ALLIANCE ARLESIENNE
|551
|23,99%
|Participation au scrutin
|Les Anses-d'Arlet
|Taux de participation
|68,31%
|Taux d'abstention
|31,69%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,56%
|Nombre de votants
|2 369
Source : ministère de l’Intérieur
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