Résultat municipale 2026 aux Anses-d'Arlet (97217) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Anses-d'Arlet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Anses-d'Arlet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Anses-d'Arlet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eugène LARCHER
Eugène LARCHER LEZANSDALE POU TOUJOU 		1 028 44,75%
Michaël CHARMET
Michaël CHARMET AGIR AVEC AUDACE POUR LES ANSES D'ARLETS 		718 31,26%
David DINAL
David DINAL L'ALLIANCE ARLESIENNE 		551 23,99%
Participation au scrutin Les Anses-d'Arlet
Taux de participation 68,31%
Taux d'abstention 31,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 2 369

Source : ministère de l’Intérieur

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