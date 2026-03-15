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19:21 - Les Anses-d'Arlet et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux La composition démographique et la situation socio-économique des Anses-d'Arlet contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 27% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 21,84%. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 968 € par an, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (8,39%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (20,63%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 21,05%, comme aux Anses-d'Arlet, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Les électeurs des Anses-d'Arlet de plus en plus conquis par le RN Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal aux Anses-d'Arlet il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 13,36% des suffrages lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 62,91% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 1,19% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, aux Anses-d'Arlet comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 20,96% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 8,90% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 13,05% le dimanche suivant.

16:58 - Aux dernières municipales, 38,42 % d'abstention aux Anses-d'Arlet Dans le cadre de ces municipales 2026 aux Anses-d'Arlet, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle déterminant sur les résultats locaux. L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 38,42 % pour le premier tour des municipales de 2020, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux alors que l'épidémie de Covid-19 affectait la population. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 62,32 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 88,73 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 71,72 %, loin des 71,02 % affichés aux législatives de 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent in fine le profil d'une commune marquée par l'abstention face aux moyennes nationales.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Anses-d'Arlet a-t-elle voté ? Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Lors des européennes, le podium aux Anses-d'Arlet s'était en effet dessiné autour de Manon Aubry (22,66%), devançant Jordan Bardella (20,96%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,60%). Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) avait ensuite enlevé au premier tour des élections des députés aux Anses-d'Arlet près d'un mois plus tard avec 62,18%. Louis Boutrin (Ecologistes) suivait à la deuxième place avec 12,35%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jean-Philippe Nilor culminant à 86,95% des voix dans la commune.

14:57 - Anses-d'Arlet : retour sur les résultats marquants de la présidentielle et des législatives 2022 La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune politiquement très disputée. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Les Anses-d'Arlet accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 54,10%, devant Emmanuel Macron crédité de 16,06%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,91% pour Marine Le Pen, contre 37,09% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Les Anses-d'Arlet accordaient leurs suffrages à Alfred Marie-Jeanne (Régionaliste) avec 60,63% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) qui arrivait en tête dans la commune avec 100,00% des voix.

12:58 - Fiscalité en hausse aux Anses-d'Arlet : un impact sur les municipales Du côté de la fiscalité des Anses-d'Arlet, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 765 € en 2024 (chiffres les plus récents) contre 667 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 46,90 % en 2024 (contre environ 27,41 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 353 160 € de recettes en 2024, contre quelque 808 900 euros enregistrés en 2020 avec un taux resté à environ 25,00 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 aux Anses-d'Arlet Les résultats des précédentes municipales aux Anses-d'Arlet ont livré un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Eugène Larcher (Divers gauche) a pris la première place en totalisant 1 265 soutiens (64,14%). Juste derrière, Laurent David Dinal (Divers gauche) a capté 35,85% des bulletins valides. Cette victoire écrasante de Eugène Larcher a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 aux Anses-d'Arlet, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Pour le camp adverse, renverser une telle majorité représentera ce dimanche le principal challenge, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.