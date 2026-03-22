Résultat de l'élection municipale 2026 aux Arcs : les résultats du 2e tour

Programme de Nathalie Gonzales à Les Arcs (LES ARCS POURSUIVONS ENSEMBLE)

Nathalie Gonzales

Nathalie Gonzales, maire des Arcs-sur-Argens, se présente aux élections municipales pour continuer son engagement envers la commune. Elle met en avant son expérience en tant que vice-présidente de l’agglomération et professeure des écoles. Son équipe, composée d'élus sortants et de nouveaux visages, vise à renforcer l'engagement pour le bien-être des Arcoises et Arcois.

Investissements et Urbanisme

Au cours des six dernières années, près de 30 millions d’euros ont été investis pour moderniser et sécuriser la commune, dépassant largement les prévisions initiales. Nathalie Gonzales souligne l'importance de maîtriser l'urbanisation face à une croissance démographique constante. Des mesures ont été prises pour réduire les surfaces ouvertes à l’urbanisation, avec un objectif de Zéro Artificialisation Nette.

Engagement pour la Sécurité

La sécurité des habitants est une priorité pour Nathalie Gonzales, qui prévoit d'améliorer la circulation et de développer des mobilités douces. Elle souhaite également renforcer la vidéoprotection en collaboration avec la gendarmerie pour maintenir un faible taux de délinquance. Des réunions publiques seront organisées pour informer les citoyens sur les compétences de l’agglomération et les décisions prises.

Cadre de Vie et Éducation

Le cadre de vie des Arcoises et Arcois sera amélioré par des projets de rénovation et d'embellissement des espaces publics. Nathalie Gonzales met l'accent sur l'importance des écoles, considérées comme le socle de l'avenir, et s'engage à soutenir les jeunes et les aînés. La participation citoyenne sera encouragée pour renforcer le lien entre les habitants et la municipalité.