Résultat de l'élection municipale 2026 aux Arcs : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 des Arcs

Le deuxième tour des élections municipales aux Arcs a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nathalie Gonzales
Nathalie Gonzales Liste Divers
LES ARCS POURSUIVONS ENSEMBLE
  • Nathalie Gonzales
  • Frédéric Lamat
  • Christine Chalot-Fournet
  • Stéphane Huddlestone
  • Marie-Pierre Charles
  • Laurent Bonzi
  • Emilie Grossi-Wagner
  • Philippe Cotte
  • Nathalie Chalopin
  • Léo Domergue
  • Sophie Bonnaud
  • Philippe Cantarel
  • Murielle Flahaut
  • Floris Grandvarlet
  • Sylvie Fontaine
  • Loïc Pasquet de Leyde
  • Bouchra Eddadsi-Barqane
  • Jean-Michel Soldi
  • Marie-Hélène Bevançon
  • Alain Charabot
  • Nadia Zègre
  • Damien Lombard
  • Sandrine Ellul
  • Christophe Chavernas
  • Anne-Marie Lambin
  • Philippe Dewitte
  • Sylvia Zurletti
  • Bernard Vanpeene
  • Louise Meissonnier
  • Daniel Boccanfuso
  • Laetitia Revel
Marcel Florent
Marcel Florent Liste divers centre
LES ARCS PAYS D'AVENIR
  • Marcel Florent
  • Annie Denans-Audibert
  • Marc Ingrassia
  • Judith Audrain
  • Stephane Corbucci
  • Aurélie Ilias-Pawlowski
  • Jean-Marc Buti
  • Barbara Pellegrino
  • Franck-Emmanuel Lanery
  • Nadine Mistre
  • Sebastien Queyrel
  • Agathe Woittequand
  • Yoann Ferrari
  • Marielle Rimbert
  • Jean-Michel Maurel
  • Sandrine Marchand
  • Edmond Navarro
  • Chantal Francois
  • Pascal Roumegue
  • Nathalie Chique
  • David Adam
  • Violaine Alliaume
  • Bertrand Baba
  • Muriel Thebaud
  • Bruno Champfailly
  • Salima Toumoun
  • Sylvain Dubois
  • Monique Bellotti
  • Baptiste Nourrisson
Christian Hermet
Christian Hermet Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR LES ARCS
  • Christian Hermet
  • Laurie Plu
  • Thierry Madika
  • Dominique de Lardemelle
  • Alain Olivier
  • Maud Villa
  • André Delobel
  • Sylvie Larese de Pol
  • Matthieu Moïzo
  • Cindy Prestavoine
  • André Thyebaut
  • Isabelle Inquiété
  • Gaël Vialard
  • Evelyne Sillet
  • Lorenzo Bosio
  • Isabelle Anjouy
  • Joseph Massa
  • Mallaury Salinas
  • Jean-Michel Richart-Luna
  • Valérie Jacques
  • Salvatore Castiglione
  • Sandrine Louradou
  • Frederic Abate
  • Corinne Lasry
  • Jean Zimmermann
  • Anne Moraweck
  • Jean-Claude Laurencin
  • Léa Hermet
  • Jérémie Gallerand-Caillat

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 aux Arcs

Tête de listeListe Voix % des voix
Marcel FLORENT
Marcel FLORENT (Ballotage) LES ARCS PAYS D'AVENIR 		1 401 37,37%
Nathalie GONZALES
Nathalie GONZALES (Ballotage) LES ARCS POURSUIVONS ENSEMBLE 		1 312 35,00%
Christian HERMET
Christian HERMET (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR LES ARCS 		1 036 27,63%
Participation au scrutin Les Arcs
Taux de participation 59,78%
Taux d'abstention 40,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 3 828

Source : ministère de l’Intérieur

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