Résultat de l'élection municipale 2026 aux Arcs : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Arcs [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales des Arcs sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Arcs.
L'actu des élections municipales 2026 aux Arcs
11:47 - Marcel Florent, Nathalie Gonzales et Christian Hermet forment le trio de tête aux Arcs
Dans le cadre du premier tour des municipales aux Arcs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 40,22 %. À l'issue du dépouillement, c'est Marcel Florent (Divers centre) qui a pris la tête en rassemblant 37,37 % des voix. Ensuite, Nathalie Gonzales (Divers gauche) s'est classée deuxième avec 35,00 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Christian Hermet, étiqueté Rassemblement National, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 des Arcs
Le deuxième tour des élections municipales aux Arcs a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nathalie Gonzales
Liste Divers
LES ARCS POURSUIVONS ENSEMBLE
|
|
Marcel Florent
Liste divers centre
LES ARCS PAYS D'AVENIR
|
|
Christian Hermet
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR LES ARCS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 aux Arcs
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marcel FLORENT (Ballotage) LES ARCS PAYS D'AVENIR
|1 401
|37,37%
|Nathalie GONZALES (Ballotage) LES ARCS POURSUIVONS ENSEMBLE
|1 312
|35,00%
|Christian HERMET (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR LES ARCS
|1 036
|27,63%
|Participation au scrutin
|Les Arcs
|Taux de participation
|59,78%
|Taux d'abstention
|40,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Nombre de votants
|3 828
Source : ministère de l’Intérieur
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