Résultat municipale 2026 aux Avenières Veyrins-Thuellin (38630) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Avenières Veyrins-Thuellin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Avenières Veyrins-Thuellin, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Avenières Veyrins-Thuellin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand BROSSE
Bertrand BROSSE (25 élus) Elan Aveyrlinois 		1 809 49,56%
  • Bertrand BROSSE
  • Josiane GIPPET
  • Pierre SERMET
  • Christine GUILLOT
  • Jean-Pierre GREPAT
  • Coralie ROUSSEY
  • Luc FABRIZIO
  • Cécile VIAL
  • Patrick BILLAUDAZ
  • Christine MOREL
  • Laurent FOUCHER
  • Anne-Florence CLAPIER
  • Alexandre DE SOUZA
  • Fabienne PIEDIMONTE
  • Jonathan PETTEGOLA
  • Sophie CORTEY
  • Thierry GONIN
  • Stéphanie DE FREITAS
  • Carlos FERNANDES
  • Irène HACHLER
  • Sébastien BUISSON
  • Marion MOREL
  • Lucas GIRY
  • Laetitia MONOT
  • Fabien DURAND
Thomas GAGNIEU
Thomas GAGNIEU (6 élus) Terres d'Avenir 		1 352 37,04%
  • Thomas GAGNIEU
  • Sylvie MÉLIN
  • Christophe GORCE
  • Sylvie ALLMANG
  • Philippe GREVILLET
  • Stéphanie BLANC
Youri GARCIA
Youri GARCIA (2 élus) Ambitions pour les Aveyrlinois 		489 13,40%
  • Youri GARCIA
  • Sabine GÉRARD
Participation au scrutin Les Avenières Veyrins-Thuellin
Taux de participation 59,33%
Taux d'abstention 40,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 3 719

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale aux Avenières Veyrins-Thuellin - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand BROSSE
Bertrand BROSSE (Ballotage) Elan Aveyrlinois 		1 454 40,28%
Thomas GAGNIEU
Thomas GAGNIEU (Ballotage) Terres d'Avenir 		1 429 39,58%
Youri GARCIA
Youri GARCIA (Ballotage) Ambitions pour les Aveyrlinois 		727 20,14%
Participation au scrutin Les Avenières Veyrins-Thuellin
Taux de participation 58,54%
Taux d'abstention 41,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,41%
Nombre de votants 3 670

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