Résultat municipale 2026 aux Avenières Veyrins-Thuellin (38630) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 aux Avenières Veyrins-Thuellin - Tour 2
- Election municipale 2026 aux Avenières Veyrins-Thuellin [EN DIRECT]
- Résultat municipale 2026 aux Avenières Veyrins-Thuellin - Tour 1
- Bureaux de vote Les Avenières Veyrins-Thuellin
- Les Avenières Veyrins-Thuellin (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Avenières Veyrins-Thuellin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Avenières Veyrins-Thuellin, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Avenières Veyrins-Thuellin [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand BROSSE (25 élus) Elan Aveyrlinois
|1 809
|49,56%
|
|Thomas GAGNIEU (6 élus) Terres d'Avenir
|1 352
|37,04%
|
|Youri GARCIA (2 élus) Ambitions pour les Aveyrlinois
|489
|13,40%
|
|Participation au scrutin
|Les Avenières Veyrins-Thuellin
|Taux de participation
|59,33%
|Taux d'abstention
|40,67%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|3 719
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale aux Avenières Veyrins-Thuellin - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand BROSSE (Ballotage) Elan Aveyrlinois
|1 454
|40,28%
|Thomas GAGNIEU (Ballotage) Terres d'Avenir
|1 429
|39,58%
|Youri GARCIA (Ballotage) Ambitions pour les Aveyrlinois
|727
|20,14%
|Participation au scrutin
|Les Avenières Veyrins-Thuellin
|Taux de participation
|58,54%
|Taux d'abstention
|41,46%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,41%
|Nombre de votants
|3 670
Election municipale 2026 aux Avenières Veyrins-Thuellin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales des Avenières Veyrins-Thuellin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Avenières Veyrins-Thuellin.
L'actu des élections municipales 2026 aux Avenières Veyrins-Thuellin
18:39 - Quelles leçons tirer pour 2024 aux Avenières Veyrins-Thuellin ?
Provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives aux Avenières Veyrins-Thuellin avaient placé en tête Alexis Jolly (Rassemblement National) avec 55,09% au premier tour, devant Yaqine Di Spigno (Union de la gauche) avec 16,08%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Alexis Jolly culminant à 69,21% des votes sur place. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le podium aux Avenières Veyrins-Thuellin s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (49,70%), à la première place devant Valérie Hayer (11,41%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (9,46%). Une confirmation limpide des résultats de la présidentielle de 2022.
15:57 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 aux Avenières Veyrins-Thuellin
Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont à ce jour encore conditionnés par le verdict des dernières élections municipales en date aux Avenières Veyrins-Thuellin. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Daniel Michoud (Divers centre) a creusé l'écart en recueillant 49,65% des suffrages. Deuxième, Thierry Lagrange (Divers centre) a recueilli 36,27% des voix. Une marge notable. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Daniel Michoud l'a finalement emporté avec 1 033 bulletins (49,35%), face à Thierry Lagrange avec 857 électeurs (40,94%) et Edmond Damais réunissant 9,69% des électeurs. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Bien que Thierry Lagrange ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 79 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.
13:58 - Les votants des Avenières Veyrins-Thuellin doivent choisir entre 3 listes
Le scrutin connaît donc un nouveau chapitre ce dimanche, avec Thomas Gagnieu avec la liste "Terres D'avenir" (LRN), Youri Garcia sous l'étiquette LDIV ("Ambitions Pour Les Aveyrlinois") et Bertrand Brosse avec la liste "Elan Aveyrlinois" (LDIV), comme le montrent les candidatures officielles pour le second tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Les 7 bureaux de vote de la ville des Avenières Veyrins-Thuellin sont accessibles jusqu'à 18 heures pour accueillir les 6 269 inscrits.
11:59 - Un premier constat aux Avenières Veyrins-Thuellin avec les résultats du 1er tour
Dans le cadre du premier tour des municipales aux Avenières Veyrins-Thuellin, le scrutin a vu 58,54 % des inscrits se déplacer sur place, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Au terme de ce vote, c'est Bertrand Brosse qui est arrivé en tête en récoltant 40,28 % des bulletins valides. Dans son sillage, Thomas Gagnieu (Rassemblement National) a obtenu la seconde place avec 39,58 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Youri Garcia a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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