Résultat de l'élection municipale 2026 aux Avirons : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 aux Avirons [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales des Avirons sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Avirons.
L'actu des élections municipales 2026 aux Avirons
13:46 - Constat clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts stables aux Avirons
Aux Avirons, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 12,83 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 155 830 € la même année. Un produit qui est loin des 1,22183 million d'euros (1 221 830 € très exactement) perçus en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son produit et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux aux Avirons a évolué pour se fixer à 29,55 % en 2024 (contre 16,61 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne aux Avirons s'est chiffrée à 391 € en 2024 contre 353 euros en début de mandat.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale aux Avirons ?
Dans la ville des Avirons, les forces politiques en présence sont encore à l'heure actuelle déterminées par le verdict du dernier scrutin. Au terme du premier tour, Eric Ferrere (Divers droite) a pris les commandes en récoltant 2 569 soutiens (45,78%). À sa poursuite, Roseline Lucas (Divers centre) a recueilli 1 853 votes (33,02%). Cet avantage remarqué installait la première dans une position très favorable. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Eric Ferrere l'a finalement emporté avec 3 485 bulletins (58,52%), face à Roseline Lucas avec 2 470 électeurs inscrits (41,47%). La logique a été confirmée avec un écart qui s'est élargi, débouchant sur une victoire nette et décisive. Eric Ferrere a pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers droite, récupérant 916 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 aux Avirons, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote aux Avirons
Le premier tour des élections municipales se déroule ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but de renouveler les maires de toutes les communes françaises. Lors des précédentes municipales, en raison de la crise sanitaire, le 2nd tour, initialement prévu le 22 mars, avait finalement été repoussé au mois de juin. Ci-dessous, il est possible de vérifier la liste des candidats aux municipales aux Avirons. Afin de faire leur devoir électoral, les votants de l'agglomération pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 13 bureaux de vote des Avirons. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Avirons
|Tête de listeListe
|
Eric Ferrere
Liste divers centre
AVANÇONS
|
|
Nadia Roche Lesquelin
Liste divers centre
ENSEMBLE, RETROUVONS NOTRE QUALITE DE VIE
|
|
Marie Claude Zettor
Liste divers gauche
LES AVIRONS ALLONS CONSTRUIRE ZOT DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Ferrere (26 élus) Les avirons avec eric ferrere, avançons !
|3 485
|58,52%
|
|Roseline Lucas (7 élus) Ensemble pour une alternative citoyenne
|2 470
|41,47%
|
|Participation au scrutin
|Les Avirons
|Taux de participation
|67,92%
|Taux d'abstention
|32,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 238
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Ferrere Les avirons avec eric ferrere, avançons !
|2 569
|45,78%
|Roseline Lucas Ensemble construisons l'avenir des avirons
|1 853
|33,02%
|Paul Fort L'alternative
|735
|13,09%
|Dominique Vendôme Citoyens, c'est maintenant !
|235
|4,18%
|James Fontaine Pour un vrai renouveau aux avirons, votons pour le changement
|219
|3,90%
|Participation au scrutin
|Les Avirons
|Taux de participation
|63,39%
|Taux d'abstention
|36,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 799
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Dennemont (25 élus) L'experience au service des avironnais
|3 042
|50,72%
|
|Jean Daniel Dennemont (7 élus) Les avirons, un nouvel elan!
|2 377
|39,63%
|
|Fabienne Brabant Victoire (1 élu) Agir tout simplement
|578
|9,63%
|
|Participation au scrutin
|Les Avirons
|Taux de participation
|75,95%
|Taux d'abstention
|24,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,82%
|Nombre de votants
|6 235
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