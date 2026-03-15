Résultat de l'élection municipale 2026 aux Avirons : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Avirons

Tête de listeListe
Eric Ferrere
Eric Ferrere Liste divers centre
AVANÇONS
  • Eric Ferrere
  • Marie Hélène Ricquebourg
  • Léon Alphonse Hoarau
  • Céline Sanch
  • Jean Daniel Dennemont
  • Marie Suzie Fredelisy
  • Fabrice Maximin Payet
  • Lydia Marie Audrey Deveaux
  • Frédo Georges Ferrere
  • Isabelle Grondin
  • Luc Pierrot Cantina
  • Marie Suzette Deveaux
  • Jean Hugues Lesquelin
  • Christine Baret
  • Jean Stéphane Varcourt
  • Julie-Rose Mezino
  • Laurent Lenclume
  • Lise-Marie Dandin
  • Remy Joseph Almar
  • Marie Paule Velna
  • Sully Potter
  • Tatiana Marie Angelique Vatel
  • Emmanuel Jean Yannick Ferrere
  • Annie-Claude Tolar
  • Jean François Suzanne
  • Virginie Marie Cadas
  • Richard Bordes
  • Laetitia Ah-Vane
  • Emile Permalnaïck
  • Marie Claude Lamoly
  • Joseph Antoine Abelard
  • Marie Murielle Bateau
  • Jean Pierre Lépinay
  • Jocelyne Anne Marie Roche
Nadia Roche Lesquelin
Nadia Roche Lesquelin Liste divers centre
ENSEMBLE, RETROUVONS NOTRE QUALITE DE VIE
  • Nadia Roche Lesquelin
  • Michel Dennemont
  • Cécile Techer
  • Nicolas Abelard
  • Jocelyne Papy
  • Cédric Bègue
  • Line Baillif
  • James Fontaine
  • Colette Anélard-Caderby
  • Bruno Corée
  • Barbara Grillasca
  • Jean-Christophe Hoareau
  • Angélique Slezarski
  • Guillaume Sermande
  • Laurence Afer
  • Achille Ricquebourg
  • Rose Line Mexenes
  • René Mondon
  • Farida Bouchekioua
  • Olivier Riviere
  • Françoise Dennemont
  • Bertrand Lenclume
  • Sophia Taye
  • Joël Poudroux
  • Audrey Blancard
  • Kévin Alma
  • Dominique Alma
  • Jonathan Thomas
  • Aurore Corée
  • Stéphane Crampé
  • Morganne Grondin
  • Marcel Tanjama
  • Sabine Arzac
  • Colbert Dijoux
  • Laurence Rivière
Marie Claude Zettor
Marie Claude Zettor Liste divers gauche
LES AVIRONS ALLONS CONSTRUIRE ZOT DEMAIN
  • Marie Claude Zettor
  • René Vlody
  • Denise Ferrere
  • Adrien Lenclume
  • Naïda Marie Lucie Hoarau
  • François Rivière
  • Evelyne Sorres
  • Frédéric Maria
  • Patricia Bador
  • Jean-François Boris Pounoussamy
  • Solene Culianez
  • Joseph Ludovic Mazeau
  • Oumou Kandé-Diao
  • Jean-Luc Gonthier
  • Charlotte Graves
  • Denis Simonin
  • Muriel Mireille Madelaine Meyer
  • Pascal Mescenes
  • Sabine Virginie Toussaint
  • Jean René Ely
  • Marie Fabienne Laterrière
  • Christian Trulès
  • Marina Dubard
  • Jean Marie Gonfo
  • Virgnie Marie Laure Pinel
  • Loïc Damien Dandin
  • Elys Jesuca Sergina
  • Frédéric Brou
  • Odilène Lahire
  • Samuel Cante
  • Erika Dennemont
  • Axel Zettor
  • Evelyne Corbiere

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Ferrere
Eric Ferrere (26 élus) Les avirons avec eric ferrere, avançons ! 		3 485 58,52%
  • Eric Ferrere
  • Christelle Etheve-Vadier
  • Jean Daniel Dit Dado Dennemont
  • Line Baillif
  • Alphonse Hoarau
  • Reine Claude Lenclume
  • Fabrice Dit Kéké Payet
  • Nadia Lesquelin
  • Frédo Dit Ti Wep Ferrere
  • Julia Bègue
  • Jean Hugues Lesquelin
  • Julie-Rose Mezino
  • Bruno Corée
  • Marie Hélène Ricquebourg
  • Pierrot Cantina
  • Patricia Quiclet
  • Stéphane Varcourt
  • Nathalie Calteau
  • Jean Max Ropauld
  • Suzie Cuvélier
  • Régis Bourdil
  • Christine Baret
  • Jean-Christophe Hoareau
  • Lise-Marie Dandin
  • Laurent Lenclume
  • Marcella Mazeau
Roseline Lucas
Roseline Lucas (7 élus) Ensemble pour une alternative citoyenne 		2 470 41,47%
  • Roseline Lucas
  • Paul Fort
  • Suzette Rivière
  • René Vlody
  • Annick Severin
  • Raphaël Rivière
  • Colette Anélard
Participation au scrutin Les Avirons
Taux de participation 67,92%
Taux d'abstention 32,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 238

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Ferrere
Eric Ferrere Les avirons avec eric ferrere, avançons ! 		2 569 45,78%
Roseline Lucas
Roseline Lucas Ensemble construisons l'avenir des avirons 		1 853 33,02%
Paul Fort
Paul Fort L'alternative 		735 13,09%
Dominique Vendôme
Dominique Vendôme Citoyens, c'est maintenant ! 		235 4,18%
James Fontaine
James Fontaine Pour un vrai renouveau aux avirons, votons pour le changement 		219 3,90%
Participation au scrutin Les Avirons
Taux de participation 63,39%
Taux d'abstention 36,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 799

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Dennemont
Michel Dennemont (25 élus) L'experience au service des avironnais 		3 042 50,72%
  • Michel Dennemont
  • Line Rose Baillif
  • René Mondon
  • Roseline Lucas
  • Jean Hugues Lesquelin
  • Isabelle Cadas
  • Gilles Eschyle
  • Gladys Marchand
  • Alex Benard
  • Sylvaine Mezino
  • Raphaël Riviere
  • Monique Hebert
  • Lucien Riviere
  • Suzette Riviere
  • Frédo Ferrere
  • Liliane Baret
  • Fabrice Payet
  • Marie-Josée Jullien
  • René Vlody
  • Lydia Deveaux
  • Mikaël Fringue
  • Nadia Lesquelin
  • Patrick Cassagnabere
  • Isabelle Abelard
  • Olivier Riviere
Jean Daniel Dennemont
Jean Daniel Dennemont (7 élus) Les avirons, un nouvel elan! 		2 377 39,63%
  • Jean Daniel Dennemont
  • Colette Anelard Caderby
  • Jean-Pierre Sermande
  • Natacha Silotia
  • Paul Fort
  • Annie Hoarau
  • Pierrot Cantina
Fabienne Brabant Victoire
Fabienne Brabant Victoire (1 élu) Agir tout simplement 		578 9,63%
  • Fabienne Brabant Victoire
Participation au scrutin Les Avirons
Taux de participation 75,95%
Taux d'abstention 24,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,82%
Nombre de votants 6 235

Villes voisines des Avirons

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