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19:21 - Dynamique électorale aux Avirons : une analyse socio-démographique Dans la commune des Avirons, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des municipales. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 37% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 4,91% ont plus de 75 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2 273 euros/mois souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 5241 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (7,38%) et le nombre de résidences HLM (10,65% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation aux Avirons mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,66% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Ce que montrent les données sur le vote RN aux Avirons Le RN ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal aux Avirons il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 21,76% des voix lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 59,09% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 13,13% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, aux Avirons comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 28,93% pour les européennes. Les législatives anticipées offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 26,92% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 43,49% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation aux Avirons À l'occasion de la municipale de 2026, le degré de la participation jouera fortement sur les résultats des Avirons. La mobilisation atteignait 63,39 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, largement au-dessus des 44,7 % nationaux alors que le Covid faisait douter le pays. La présidentielle de 2022 a par ailleurs affiché une mobilisation comparable, avec un taux de 60,97 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 33,31 % des électeurs (soit environ 3 228 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 53,64 %, bien au-delà des 38,94 % enregistrés en 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur se positionne donc sensiblement comme une zone en déficit de participation.

15:59 - Avirons : retour sur les derniers scrutins en date Les Européennes du printemps 2024 aux Avirons avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (28,93%), avec derrière elle la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 18,42% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives aux Avirons avaient ensuite propulsé aux avants-postes Perceval Gaillard (Union de la gauche) avec 29,95% au premier tour, devant Jean-Luc Poudroux (Rassemblement National) avec 26,92%. Le second round n'a pas changé grand chose, Perceval Gaillard culminant à 56,51% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Avirons présentait un équilibre complexe il y a 4 ans Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle aux Avirons voyait Jean-Luc Mélenchon prendre le leadership localement avec 41,36% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 21,76%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 59,09% pour Marine Le Pen, contre 40,91% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Les Avirons portaient leur choix sur Thierry Robert (DVG) avec 37,19% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Perceval Gaillard (Divers gauche), vainqueur dans la commune avec 53,79%. Cette physionomie politique de Les Avirons laisse apparaître un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Constat clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts stables aux Avirons Aux Avirons, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 12,83 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 155 830 € la même année. Un produit qui est loin des 1,22183 million d'euros (1 221 830 € très exactement) perçus en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son produit et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux aux Avirons a évolué pour se fixer à 29,55 % en 2024 (contre 16,61 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne aux Avirons s'est chiffrée à 391 € en 2024 contre 353 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale aux Avirons ? Dans la ville des Avirons, les forces politiques en présence sont encore à l'heure actuelle déterminées par le verdict du dernier scrutin. Au terme du premier tour, Eric Ferrere (Divers droite) a pris les commandes en récoltant 2 569 soutiens (45,78%). À sa poursuite, Roseline Lucas (Divers centre) a recueilli 1 853 votes (33,02%). Cet avantage remarqué installait la première dans une position très favorable. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Eric Ferrere l'a finalement emporté avec 3 485 bulletins (58,52%), face à Roseline Lucas avec 2 470 électeurs inscrits (41,47%). La logique a été confirmée avec un écart qui s'est élargi, débouchant sur une victoire nette et décisive. Eric Ferrere a pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers droite, récupérant 916 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 aux Avirons, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques.