Résultat municipale 2026 aux Avirons (97425) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Avirons a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Avirons, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Avirons [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric FERRERE
Eric FERRERE (25 élus) AVANÇONS 		3 343 51,53%
  • Eric FERRERE
  • Marie Hélène RICQUEBOURG
  • Léon Alphonse HOARAU
  • Céline SANCH
  • Jean Daniel DENNEMONT
  • Marie Suzie FREDELISY
  • Fabrice Maximin PAYET
  • Lydia Marie Audrey DEVEAUX
  • Frédo Georges FERRERE
  • Isabelle GRONDIN
  • Luc Pierrot CANTINA
  • Marie Suzette DEVEAUX
  • Jean Hugues LESQUELIN
  • Christine BARET
  • Jean Stéphane VARCOURT
  • Julie-Rose MEZINO
  • Laurent LENCLUME
  • Lise-Marie DANDIN
  • Remy Joseph ALMAR
  • Marie Paule VELNA
  • Sully POTTER
  • Tatiana Marie Angelique VATEL
  • Emmanuel Jean Yannick FERRERE
  • Annie-Claude TOLAR
  • Jean François SUZANNE
Nadia ROCHE LESQUELIN
Nadia ROCHE LESQUELIN (6 élus) ENSEMBLE, RETROUVONS NOTRE QUALITE DE VIE 		2 369 36,52%
  • Nadia ROCHE LESQUELIN
  • Michel DENNEMONT
  • Cécile TECHER
  • Nicolas ABELARD
  • Jocelyne PAPY
  • Cédric BÈGUE
Marie Claude ZETTOR
Marie Claude ZETTOR (2 élus) LES AVIRONS ALLONS CONSTRUIRE ZOT DEMAIN 		775 11,95%
  • Marie Claude ZETTOR
  • René VLODY
Participation au scrutin Les Avirons
Taux de participation 66,99%
Taux d'abstention 33,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Nombre de votants 6 723

Source : ministère de l’Intérieur

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