Résultat municipale 2026 aux Billaux (33500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Billaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Billaux, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Billaux [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabrice RIEUBLANC (12 élus) Des projets pour un village vivant et solidaire
|380
|61,29%
|
|Agnès SÉJOURNET (3 élus) Ensemble pour les Billaux
|240
|38,71%
|
|Participation au scrutin
|Les Billaux
|Taux de participation
|72,45%
|Taux d'abstention
|27,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,48%
|Nombre de votants
|631
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale aux Billaux - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabrice RIEUBLANC (Ballotage) Des projets pour un village vivant et solidaire
|228
|37,07%
|Agnès SÉJOURNET (Ballotage) Ensemble pour les Billaux
|215
|34,96%
|Alexandre PEUS (Ballotage) Les Billaux, Un Nouvel Elan Pour Demain
|172
|27,97%
|Participation au scrutin
|Les Billaux
|Taux de participation
|72,07%
|Taux d'abstention
|27,93%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,48%
|Nombre de votants
|627
Election municipale 2026 aux Billaux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales des Billaux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Billaux.
L'actu des élections municipales 2026 aux Billaux
18:37 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans aux Billaux
Les législatives aux Billaux du printemps 2024, plaçaient Sandrine Chadourne (Rassemblement National) en tête du peloton avec 40,89% au premier tour, devant Florent Boudié (Majorité présidentielle) avec 33,66%. Au second tour, c'est en revanche Florent Boudié (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 53,59% des suffrages exprimés. Lors du scrutin européen près d'un mois plus tôt, les citoyens des Billaux avaient cette fois soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 38,05% des bulletins. La physionomie politique des Billaux a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.
15:57 - Élections municipales 2020 aux Billaux : un résultat scellé dès le premier tour
La lecture des résultats des élections municipales il y a six ans aux Billaux est très instructive. Au soir du premier tour, Michel Millaire a creusé l'écart en recueillant 245 soutiens (54,93%). Sur la seconde marche, Jean-Yves Veylit a engrangé 45,06% des votes. Ce succès d'emblée de Michel Millaire a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 aux Billaux, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour l'opposition au vu de cette victoire sans appel, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - 2 candidats en lice pour le 2e tour des élections aux Billaux
Le duel final oppose donc ce dimanche la liste menée par Fabrice Rieublanc (DIV) et la liste menée par Agnès Séjournet (DIV), comme le précisent les candidatures officielles au deuxième tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. En dépit d'un score supérieur à 10 %, Alexandre Peus a opté pour se mettre en retrait de cette élection finale. Le bureau de vote de la ville des Billaux ferme à 18 heures.
11:59 - Fabrice Rieublanc, Agnès Séjournet et Alexandre Peus forment le trio de tête aux Billaux
Les élections municipales 2026 aux Billaux ont vu Fabrice Rieublanc arriver en tête il y a une semaine avec 37,07 % des votes. Ensuite, Agnès Séjournet s'est classée deuxième avec 34,96 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, avec 27,97 %, Alexandre Peus s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation aux Billaux, le rendez-vous électoral a mobilisé 72,07 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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