Résultat municipale 2026 aux Billaux (33500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Billaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Billaux, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Billaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice RIEUBLANC
Fabrice RIEUBLANC (12 élus) Des projets pour un village vivant et solidaire 		380 61,29%
  • Fabrice RIEUBLANC
  • Catherine SEIGLE
  • Nicolas BOURCIQUOT
  • Mélanie BARBEYRON
  • Philippe GUESSARD
  • Laurence FOUCHET
  • Laurent BARANTHON
  • Joséphine THIOLET
  • Mathias REVIDON-AUDRY
  • Aurélie ROUSSEAU
  • Anthony CHAPELTEGUI
  • Margaux VACHERET
Agnès SÉJOURNET
Agnès SÉJOURNET (3 élus) Ensemble pour les Billaux 		240 38,71%
  • Agnès SÉJOURNET
  • Thierry BALAN
  • Corinne BOTT
Participation au scrutin Les Billaux
Taux de participation 72,45%
Taux d'abstention 27,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Nombre de votants 631

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Gironde ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale aux Billaux - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice RIEUBLANC
Fabrice RIEUBLANC (Ballotage) Des projets pour un village vivant et solidaire 		228 37,07%
Agnès SÉJOURNET
Agnès SÉJOURNET (Ballotage) Ensemble pour les Billaux 		215 34,96%
Alexandre PEUS
Alexandre PEUS (Ballotage) Les Billaux, Un Nouvel Elan Pour Demain 		172 27,97%
Participation au scrutin Les Billaux
Taux de participation 72,07%
Taux d'abstention 27,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Nombre de votants 627

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