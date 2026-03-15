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19:17 - Dynamique électorale aux Billaux : une analyse socio-démographique Quelle influence les habitants des Billaux exercent-ils sur le résultat des élections municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le bourg, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,69%. En outre, le taux de familles propriétaires (60,36%) met en relief le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (84,76%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 638 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,50%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,56%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction aux Billaux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,23% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN aux Billaux ? Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière campagne municipale aux Billaux en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 28,24% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 45,36% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 26,44% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le RN réunissait 48,40% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,05% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 40,89% pour le RN. Il clôturera le scrutin avec 46,41% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation aux Billaux ? Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales aux Billaux, l'abstention touchait 37,65 % des électeurs, un score très inférieur aux 55,3 % du pays alors que le rendez-vous avait lieu en pleine épidémie de Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'élever à 15,49 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 39,81 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 25,21 %, loin des 45,40 % affichés aux législatives de 2022. Si on prend un peu de recul, la commune apparaît comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Dans le cadre de ces élections municipales 2026 aux Billaux, cette variable jouera en tout cas un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Comment Billaux a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? La physionomie politique des Les Billaux a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Lors du match européen de 2024, les citoyens des Billaux avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 38,05% des inscrits. Près d'un mois plus tard, les élections législatives aux Billaux avaient ensuite placé en tête Sandrine Chadourne (Rassemblement National) avec 40,89% au premier tour, devant Florent Boudié (Majorité présidentielle) avec 33,66%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Florent Boudié (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 53,59%.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans aux Billaux : les points à analyser Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Les Billaux soutenaient en priorité Florent Boudié (Ensemble !) avec 36,09% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,60%. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Les Billaux plaçaient Marine Le Pen en tête avec 28,24% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui recueillait 27,51%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,64% pour Emmanuel Macron, contre 45,36% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Impôts aux Billaux : un enjeu central pour 2026 Signe d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 aux Billaux, la taxe d'habitation a affiché un taux à 10,19 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville 11 010 € la même année. Un apport qui est loin des 148 300 euros perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux aux Billaux s'est établi à environ 29,76 % en 2024 (contre 12,30 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne aux Billaux s'est chiffrée à 640 € en 2024, alors que ce montant se situait à 458 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat aux Billaux Les dynamiques politiques locales demeurent toujours déterminées par le verdict des dernières élections en date aux Billaux. Lors du premier rendez-vous électoral, Michel Millaire a décroché la tête du classement en rassemblant 54,93% des soutiens. Deuxième, Jean-Yves Veylit a obtenu 201 votes (45,06%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Michel Millaire a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 aux Billaux, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Pour le camp adverse, renverser une telle majorité sera ce dimanche un challenge titanesque, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.