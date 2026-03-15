Résultat municipale 2026 aux Billaux (33500) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Billaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Billaux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Billaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice RIEUBLANC
Fabrice RIEUBLANC Des projets pour un village vivant et solidaire 		228 37,07%
Agnès SÉJOURNET
Agnès SÉJOURNET Ensemble pour les Billaux 		215 34,96%
Alexandre PEUS
Alexandre PEUS Les Billaux, Un Nouvel Elan Pour Demain 		172 27,97%
Participation au scrutin Les Billaux
Taux de participation 72,07%
Taux d'abstention 27,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Nombre de votants 627

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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