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19:18 - Les Bordes : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Les facteurs démographiques et socio-économiques des Bordes montrent des tendances évidentes susceptibles d'influencer les résultats des élections municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 35% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,00%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (74,75%) met en relief le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (22,77%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 922 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,22%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,44%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction aux Bordes mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,96% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Les données clés du vote RN aux Bordes Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice lors de la dernière municipale aux Bordes en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 34,61% des bulletins exprimés lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 57,10% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 34,15% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le mouvement nationaliste réunissait 60,86% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 45,37% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 51,90% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 54,56% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Constance de Pélichy.

16:58 - Les électeurs des Bordes vont-ils se mobiliser aux municipales ? Les archives d'il y a six ans indiquent qu'au premier tour des élections municipales aux Bordes, l'abstention frappait 66,22 % des électeurs (un score plus élevé que les 55,3 % nationaux), beaucoup d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de la pandémie du Covid-19. Avec les présidentielles, les élections municipales demeurent pourtant le rendez-vous électoral où les électeurs votent le plus souvent pour choisir leur maire et leur président. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été bornée par une abstention à 23,17 % dans la ville (et donc 76,83 % de participation). L'abstention aux législatives, mesurée à 49,75 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 33,14 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 49,32 %. Si on tente de dégager une tendance, le secteur se positionne donc résolument comme une contrée assez abstentionniste. Dans le cadre de la municipale de 2026 aux Bordes, cette variable jouera quoi qu'il en soit un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Bordes : le vote des électeurs l'année de la dissolution Pour le tour unique des européennes de 2024 aux Bordes, les choix s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (45,37%). Les élections des députés aux Bordes près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Mathilde Paris (Rassemblement National) aux avants-postes avec 51,90% au premier tour, devant Constance de Pélichy (Divers droite) avec 22,88%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Mathilde Paris culminant à 54,56% des votes dans la commune. Un écho très fort des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.

14:57 - Pour les municipales 2026, Les Bordes reste un territoire orienté vers le RN Globalement, le paysage électoral fait de Les Bordes un sol très favorable aux idées nationalistes. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle aux Bordes voyait en effet Marine Le Pen s'imposer localement avec 34,61% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 21,70%. Lors de la finale de l'élection aux Les Bordes, les électeurs accordaient 57,10% pour Marine Le Pen, contre 42,90% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Les Bordes soutenaient en priorité Mathilde Paris (RN) avec 34,15% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Mathilde Paris virant de nouveau en tête avec 60,86% des voix.

12:58 - La fiscalité, enjeu clé des municipales aux Bordes Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Les Bordes, la somme moyenne versée par foyer fiscal a représenté environ 608 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 483 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 34,60 % en 2024 (contre 16,04 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 32 600 € de recettes en 2024, loin des 263 550 € engrangés en 2020 pour un taux stable de près de 11,30 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Élections de 2020 : la liste "Les Bordes Demain" majoritaire aux Bordes Dans la commune des Bordes, les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle influencées par le résultat des dernières municipales. Unique liste en présence, 'Les bordes demain' menée par Gérard Boudier a logiquement recueilli 397 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Faute de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 aux Bordes, cette dynamique pose les bases. Le défi à l'occasion de ces nouvelles municipales sera de voir si une vraie opposition a émergé face à cette hégémonie. Un indice est probablement donné dans la liste officielle des candidats.