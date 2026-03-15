Résultat municipale 2026 aux Bordes (45460) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Bordes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Bordes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Bordes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard BOUDIER
Gérard BOUDIER (17 élus) LES BORDES DEMAIN 		543 71,92%
  • Gérard BOUDIER
  • Alexandra RIBEIRO
  • Dominique MARTIN
  • Nadine MICHEL
  • Jean-Loup MOREAU
  • Nadine AGOGUÉ
  • Jean-Louis ALLANIC
  • Joëlle DIOT
  • Emmanuel BROSSARD
  • Magali RAMOND
  • Michel QUESNEY
  • Mayrig MORIN
  • Marc CAPRIOLI
  • Marie-Pierre NIZON
  • Stéphane CALANDO
  • Sylvie BOGAERT
  • Marc DA SILVA
Sébastien BEDU
Sébastien BEDU (2 élus) LES ENFANTS DES BORDES 		212 28,08%
  • Sébastien BEDU
  • Isabelle LIGEIRO
Participation au scrutin Les Bordes
Taux de participation 55,36%
Taux d'abstention 44,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 769

Source : ministère de l’Intérieur

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