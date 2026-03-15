Résultat municipale 2026 aux Bréviaires (78610) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Bréviaires a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Bréviaires, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Bréviaires [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry ELBHAR
Thierry ELBHAR (13 élus) UN NOUVEL ELAN POUR LES BREVIAIRES 		252 66,14%
  • Thierry ELBHAR
  • Marion JUGUET
  • Jérôme HAMON
  • Isabelle BUSSERET
  • Jean-Pierre BELLENGIER
  • Lénia PIRES
  • Jean-François BAUDIN
  • Aude MALFOY
  • Aurélien CUVILLIER
  • Célia SCHAFFNER
  • Jean-François PAOLI
  • Géraldine ROTTNER
  • Francis HIGELIN
Alexia BRAILLON
Alexia BRAILLON (2 élus) TOUS UNI(E)S POUR LES BREVIAIRES 		129 33,86%
  • Alexia BRAILLON
  • Matthieu ROBILLARD
Philippe NIZOU
Philippe NIZOU Bruyérois , ensemble ! 		0 0,00%
Participation au scrutin Les Bréviaires
Taux de participation 75,27%
Taux d'abstention 24,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 37,98%
Nombre de votants 624

Source : ministère de l’Intérieur

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