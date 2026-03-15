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19:20 - Les Bréviaires : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant le bureau de vote des Bréviaires, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 34,44% de cadres supérieurs pour 1 326 habitants, ce village possède une certaine vigueur économique. Ses 90 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (78,06%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 25,13% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 39,49% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 210,92 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour conclure, Les Bréviaires incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Un vote RN bien ancré aux Bréviaires Le RN ne présentait pas formellement de liste à la dernière campagne municipale aux Bréviaires il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen recueillait 21,38% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 41,33% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 21,06% au candidat RN lors du premier tour. Un score insuffisant, aux Bréviaires comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,76% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 37,74% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 42,77% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale aux Bréviaires ? En ce jour de municipale aux Bréviaires, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 63,48 % lors des précédentes municipales, une abstention plutôt forte alors que le pays était déjà affecté par l'épidémie de Covid-19. Il est pourtant communément admis que le scrutin municipal reste, avec l'élection du président de la République, le moment où les Français votent le plus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 14,91 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 33,37 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 18,38 % au premier tour, contre 34,59 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune s'affiche à l'arrivée comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - En 2024, Bréviaires a choisi la droite L'orientation des électeurs des Les Bréviaires a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un fief macroniste, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs des Bréviaires avaient en effet donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 33,76% des votes. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Thomas Du Chalard (Rassemblement National) aux avants-postes avec 37,74% au premier tour, devant Aurore Bergé (Ensemble !) avec 34,92%. Au second tour, c'est en revanche Aurore Bergé (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 44,14% des suffrages exprimés.

14:57 - Pour les élections 2026, Les Bréviaires reste un territoire orienté vers le centre-droit L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Les Bréviaires se positionne comme un territoire fidèle au centre-droit libéral. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Les Bréviaires votaient en priorité pour Emmanuel Macron (32,77%), surpassant ainsi Marine Le Pen avec 21,38%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en livrant 58,67% pour Emmanuel Macron, contre 41,33% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Les Bréviaires plébiscitaient Aurore Bergé (Ensemble !) avec 32,23% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 70,68% des suffrages.

12:58 - Les électeurs des Bréviaires voteront-ils sur les impôts ? Concernant la pression fiscale des Bréviaires, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 944 euros en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 759 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais environ 23,50 % en 2024 (contre environ 10,85 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne à l'échelle nationale s'établit à près de 40 %. Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 65 500 euros de recettes en 2024. Un montant loin des 277 640 € enregistrés en 2020 avec un taux resté à environ 10,83 %. Cette imposition est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection aux Bréviaires ? L'analyse des résultats des municipales il y a six ans aux Bréviaires est riche d'enseignements. Sans aucune opposition, 'Agir ensemble' menée par Jacques Formenty a naturellement obtenu 294 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 aux Bréviaires, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Un mandat après ce scrutin sans véritable confrontation, l'apparition ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux centraux. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse assez parlant a d'ores et déjà été donné.